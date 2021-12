ترتيب الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يعبر بروسيا دورتموند ويبتعد بالصدارة

أحرز روبرت ليفاندوفسكي هدفين ثانيهما من ركلة جزاء في الشوط الثاني ليمنح بايرن ميونخ حامل اللقب الفوز 3-2 على مضيفه بروسيا دورتموند والتقدم بأربع نقاط في صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم السبت.

وأدرك المهاجم البولندي التعادل في الدقيقة التاسعة بعد افتتاح دورتموند التسجيل عبر يوليان براندت ثم نفذ ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة 77 ليحسم الفوز بهدفه 16 في الدوري هذا الموسم.

