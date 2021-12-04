التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد بروسيا دورتموند في الدوري الألماني

يستضيف ملعب سيغنال إيدونا بارك المواجهة المرتقبة التي تجمع بين بروسيا دورتموند وضيفه بايرن ميونخ في كلاسيكو الدوري الألماني.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند في الدوري الألماني:

#الدوري_الألماني ⚽ هدف: بوروسيا دورتموند 0 – 1 بايرن ميونخ ✔️ مهارة

✔️ مباغتة

✔️ خداع كيميتش يفتتح التسجيل ويحرز الهدف الأول للبايرن والثالث له هذا الموسم#beINBundesliga #BVBFCB pic.twitter.com/X2e4pI1X96 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 26, 2020

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب سيغنال إيدونا بارك الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، 19:30 بتوقيت القاهرة.

ولن تنقل المباراة عبر أي قناة عربية لعدم الحصول على حقوق بث الدوري الألماني.

ترتيب الفريقين

يتصدر بايرن ميونخ ترتيب الدوري الألماني بعدما حصد 31 نقطة من 13 مباراة بواقع 10 انتصارات، وتعادل وحيد، وخسارتين.

وسجل بايرن ميونخ 42 هدفًا، وتلقت شباكه 13 هدفًا، ويعد روبرت ليفاندوفيسكي هداف الفريق برصيد 14 هدفًا وهو هداف الدوري الألماني حتى الآن.

ويحتل بروسيا دورتموند المركز الثاني برصيد 30 نقطة بعدما حقق 10 انتصارات، وتلقى 3 خسائر.

ℹ️ Beschluss der Landesregierung – Spiele vor leeren Rängen bis Ende des Jahres. 🔗 https://t.co/HUSPy3PHBZ — FC Bayern München (@FCBayern) December 3, 2021

وسجل بروسيا دورتموند 33 هدفًا، وتلقت شباكه 19 هدفًا، ويعد إيرلينغ هالاند هداف فريقه برصيد 10 أهداف.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين، يوم 17 أغسطس الماضي، بفوز بايرن ميونخ بنتيجة 3/1 على نفس الملعب.

مغامرة دورتموند

يبحث بروسيا دورتموند عن مواصلة مغامرته واعتلاء صدارة ترتيب الدوري الألماني والحفاظ عليها قبل توقف الدوري بسبب إجازة الشتاء.

وقال ماركو روزه مدرب بروسيا دورتموند في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن مواجهة بايرن ميونخ دائمًا تكون مثيرة، ولكن فريقه يبحث عن إلحاق الضرر بالبايرن، وتحقيق الفوز.

وأشار إلى أن فريقه يجب أن يلعب بالشكل الأمثل لاختراق دفاع بايرن وعدم التفريط في الكرة باستمرار والتعامل سريعًا حال فقدانها.

That Wolfsburg fan was not having any of that @ErlingHaaland celebration 😂🤣 🎥 @Bundesliga_EN pic.twitter.com/cIQGQCUb39 — 433 (@433) November 30, 2021

ويغيب عن صفوف بروسيا دورتموند يوسوفو موكوكو، ومارسيل شيملزر، وماتيو موراي، للإصابة بجانب ثورغان هازارد، وجيوفاني ريينا، لعدم الجاهزية.

ويعتمد بروسيا دورتموند على تشكيلته التي تضم حارس المرمى جيرجور كوبيل، وأمامه: مانويل أكانغي وماتس هوملز، وتوماس مونييه، ورافايل غيريرو في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط مارين بونجراتشيتش، وبجواره إيمري تشان، وماركو رويس، وجوليان براندت، مع ثنائي الهجوم إيرلينغ هالاند، ودونييل مالين.

البايرن والقوة الضاربة

يتطلع بايرن ميونخ لتحقيق الفوز، وتعزيز صدارة ترتيب البوندسليغا، خاصة أن الفريق البافاري يعيش حالة من التوهج وظهر بمستوى مميز في الدوري ودوري أبطال أوروبا.

وأكد المدرب يوليان ناغلزمان المدير الفني لفريق بايرن ميونخ في المؤتمر الصحفي قبل المباراة أن فريقه يبحث عن تحقيق الفوز، ويدرك جيدًا مدى صعوبة المباراة ضد دورتموند وأجواء ملعب سيغنال إيدونا بارك.

وأشار إلى أن فريقه سيتعامل مع بعض الغيابات في صفوفه ويسعى لتحقيق الفوز على دورتموند لتعزيز الصدارة.

Robert Lewandowski ● All goals vs. Dortmund ● English commentary ● Compilation 🎥 pic.twitter.com/8itX7kv2sD — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) November 9, 2019

ويغيب عن بايرن ميونخ جوشوا كيميتش، وإريك ماكسيم شوبو، وجوسيب ستانيستش، ومارسيل سايبتزير.

ويعتمد بايرن ميونخ على تشكيلته التي تضم حارس المرمى مانويل نوير، وأمامه رباعي الدفاع: دايوت أوباميكانو، ولوكاس هيرنانديز، ونيكلاس سولي، وألفونسو دافيز.

ويقود خط الوسط كورينتين توليسو، وبجواره ليون غوريتزكا، وأمامهما توماس مولر، مع ثلاثي الهجوم: كينغسلي كومان، وليروي ساني، وروبرت ليفاندوفيسكي.

وقال ياسر رضوان لاعب هانزا روستوك الألماني الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن هذه المباراة هي كلاسيكو الكرة الألمانية، ودائمًا خارج التوقعات.

وأشار إلى أن بروسيا دورتموند يستطيع إلحاق الهزيمة ببايرن ميونخ، خاصة أنه يملك عناصر واعدة بجانب أصحاب الخبرات، موضحًا أن بايرن ميونخ يملك ماكينة أهداف بقيمة ليفاندوفيسكي وهو نفس حال بروسيا دورتموند في وجود هالاند.