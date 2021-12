التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد بروسيا دورتموند في الدوري الألماني

يستضيف ملعب سيغنال إيدونا بارك المواجهة المرتقبة التي تجمع بين بروسيا دورتموند وضيفه بايرن ميونخ في كلاسيكو الدوري الألماني.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند في الدوري الألماني:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب سيغنال إيدونا بارك الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، 19:30 بتوقيت القاهرة.

ولن تنقل المباراة عبر أي قناة عربية لعدم الحصول على حقوق بث الدوري الألماني.

ترتيب الفريقين

يتصدر بايرن ميونخ ترتيب الدوري الألماني بعدما حصد 31 نقطة من 13 مباراة بواقع 10 انتصارات، وتعادل وحيد، وخسارتين.

وسجل بايرن ميونخ 42 هدفًا، وتلقت شباكه 13 هدفًا، ويعد روبرت ليفاندوفيسكي هداف الفريق برصيد 14 هدفًا وهو هداف الدوري الألماني حتى الآن.

ويحتل بروسيا دورتموند المركز الثاني برصيد 30 نقطة بعدما حقق 10 انتصارات، وتلقى 3 خسائر.

وسجل بروسيا دورتموند 33 هدفًا، وتلقت شباكه 19 هدفًا، ويعد إيرلينغ هالاند هداف فريقه برصيد 10 أهداف.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين، يوم 17 أغسطس الماضي، بفوز بايرن ميونخ بنتيجة 3/1 على نفس الملعب.

مغامرة دورتموند

يبحث بروسيا دورتموند عن مواصلة مغامرته واعتلاء صدارة ترتيب الدوري الألماني والحفاظ عليها قبل توقف الدوري بسبب إجازة الشتاء.

وقال ماركو روزه مدرب بروسيا دورتموند في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن مواجهة بايرن ميونخ دائمًا تكون مثيرة، ولكن فريقه يبحث عن إلحاق الضرر بالبايرن، وتحقيق الفوز.

وأشار إلى أن فريقه يجب أن يلعب بالشكل الأمثل لاختراق دفاع بايرن وعدم التفريط في الكرة باستمرار والتعامل سريعًا حال فقدانها.

