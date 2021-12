الفيفا يرفض احتجاج جنوب أفريقيا على الخسارة أمام غانا بتصفيات كأس العالم

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) احتجاج جنوب أفريقيا بعد خسارتها 1-صفر أمام غانا في مباراة حاسمة بتصفيات كأس العالم أقيمت في كيب كوست الشهر الماضي، وقال الاتحاد المحلي للعبة إنه يدرس اتخاذ المزيد من الخطوات بعد الاطلاع على حيثيات الحكم.

ورفضت لجنة الانضباط في الفيفا الاحتجاج، وقالت إنه غير مقبول دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

وقال الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم في بيان: ”تسلمنا القرار دون تفاصيل، وسنطلب حيثيات الحكم من الفيفا وسندرس خياراتنا الأخرى“.

SAFA to consider options after FIFA dismisses Ghana protest https://t.co/ZCfD6Sbt2v @BafanaBafana

وقال اتحاد كرة القدم في جنوب أفريقيا إن الحكم السنغالي ماجيت ندياي والطاقم المعاون ظلموا المنتخب الوطني، بعد أن منحوا الفريق صاحب الضيافة ركلة جزاء مثيرة للجدل وارتكبوا الكثير من الأخطاء.

وبهذه النتيجة تخطت غانا منافستها جنوب أفريقيا، وتأهلت إلى الدور الأخير من التصفيات في مارس/ آذار المقبل.

بداية الأزمة

على ستاد كيب كوست الرياضي احتسب ماجيتي نداي حكم المباراة ركلة جزاء مشكوكا في صحتها، بسبب تدخل من روشين دي روك على دانييل أمارتي، وسجل منها أندريه أيو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 33، ليتأهل منتخب غانا إلى الدور الحاسم في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وبسبب هذه اللقطة، تقدم اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم باحتجاج للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، للنظر في ”قرار مثير للجدل“

وتسببت الخسارة في إنهاء مساعي منتخب جنوب أفريقيا في التأهل إلى كأس العالم، حيث كان بحاجة إلى نقطة وحيدة للتأهل إلى الدور النهائي في التصفيات، ولذلك طالب الاتحاد المحلي بإعادة المباراة.

Ghana make it to the World Cup play-offs thanks to this penalty decision and a 1-0 win over South Africa.

Wow. Just wow. 🤯#BlackStars #GHARSA #WCQ2022pic.twitter.com/Oxlda3kwhu

— Sanny Rudravajhala (@SannyR1985) November 14, 2021