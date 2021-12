ناغلزمان يعلن غياب كيميتش عن مباراة بايرن ميونخ وبروسيا ودورتموند في الدوري الألماني

قال يوليان ناغلزمان مدرب بايرن ميونخ بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة إن لاعب الوسط الألماني الدولي يوشوا كيميتش سيغيب عن مواجهة فريقه المقبلة أمام ملاحقه المباشر بروسيا دورتموند غدا السبت بينما تحوم الشكوك حول مشاركة زميله في خط الوسط ليون غوريتسكا في المباراة التي ستقام على أرض دورتموند بسبب مشكلة في الركبة.

وأكد ناغلزمان أن كيميتش لن يتمكن من العودة للتشكيلة قبل الأسبوع المقبل لأنه لا يزال في الحجر الصحي بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

🗣️ @J__Nagelsmann on the squad: "We wanted to include him in the squad, but #Vidovic picked up an injury yesterday. #Sabitzer is still out. #Kimmich will return sometime next week. #ChoupoMoting can end his quarantine tonight, if he tests negative."#packmas #BVBFCB pic.twitter.com/B7XMVyPR4R

— FC Bayern English (@FCBayernEN) December 3, 2021