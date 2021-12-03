ناغلزمان يعلن غياب كيميتش عن مباراة بايرن ميونخ وبروسيا ودورتموند في الدوري الألماني

قال يوليان ناغلزمان مدرب بايرن ميونخ بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة إن لاعب الوسط الألماني الدولي يوشوا كيميتش سيغيب عن مواجهة فريقه المقبلة أمام ملاحقه المباشر بروسيا دورتموند غدا السبت بينما تحوم الشكوك حول مشاركة زميله في خط الوسط ليون غوريتسكا في المباراة التي ستقام على أرض دورتموند بسبب مشكلة في الركبة.

وأكد ناغلزمان أن كيميتش لن يتمكن من العودة للتشكيلة قبل الأسبوع المقبل لأنه لا يزال في الحجر الصحي بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

🗣️ @J__Nagelsmann on the squad: "We wanted to include him in the squad, but #Vidovic picked up an injury yesterday. #Sabitzer is still out. #Kimmich will return sometime next week. #ChoupoMoting can end his quarantine tonight, if he tests negative."#packmas #BVBFCB pic.twitter.com/B7XMVyPR4R — FC Bayern English (@FCBayernEN) December 3, 2021

وسيقرر الجهاز الفني للنادي البافاري في أمر مشاركة غوريتسكا في وقت لاحق وربما يضطر لتأجيل القرار حتى موعد انطلاق المباراة بين فريقي الصدارة.

وقال ناغلزمان ”لا تزال الشكوك تحيط بمشاركة ليون غوريتسكا وسنبت في هذا الأمر اليوم أو حتى غدا“.

وأضاف ”لقد تدرب بصورة محدودة ولا تزال هناك بعض المشكلات على مستوى الركبة. هذا مؤلم“.

🗣️ @J__Nagelsmann: "I noticed yesterday that I was a bit more tense than I usually am ahead of games. It's an important game for our club. We have certain expectations. Dortmund are playing well this season. The anticipation is high." #packmas #BVBFCB pic.twitter.com/Oc7QEn1eEj — FC Bayern English (@FCBayernEN) December 3, 2021

وتابع المدرب الشاب ”سأتحدث إليه وسنقرر بعدها في أمر مشاركته ومدى جاهزيته بنسبة 100%. يمكننا فقط إشراك اللاعبين الجاهزين بنسبة 100%“.

وينفرد النادي البافاري الطامح للفوز بلقب البطولة للمرة العاشرة على التوالي بصدارة الترتيب برصيد 31 نقطة متفوقا بنقطة واحدة على ملاحقه الأقرب دورتموند.

لكن حامل اللقب لا يزال يفتقد جهود عدة لاعبين مثل مارسيل سابيتزر ويوسيب ستانيشيتش بسبب الإصابة والمهاجم إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ الخاضع للعزل الصحي.

وقال ناغلزمان ”الكل يعرف مدى أهمية هذه المباراة.. إنها مباراة قمة ودافعُ الفريقين كبير فيها“.

وأتم: ”أنا لا أبكي بسبب غياب بعض اللاعبين ولابد لي من تقديم الأفضل بما يتوفر لدي من لاعبين، لا يمكنني تغيير الواقع“.

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لكن ناغلزمان يملك أفضل هداف في الدوري وهو البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي أحرز 14 هدفا حتى الآن لكنه خسر مؤخرا في السباق على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم أمام الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي.

وقال ناغلزمان: ”روبرت لا يبدو أنه يشعر بالإحباط رغم أن ذلك يمكن أن يحدث عندما تحلم بالفوز بالكرة الذهبية يوما ما وبعد أن تكون قريبا من ذلك وتحتل المركز الثاني“.

وختم ”لكنه لاعب محترف رائع، هو من النوع الذي يمنحه مثل هذا الموقف طاقة إيجابيـة“.