بروسيا دورتموند ينفي وجود شرط جزائي في عقد هالاند

نفى بروسيا دورتموند الألماني وجود شرط جزائي في العقد الذي يربطه مع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند.

وكانت تقارير ألمانية قد أفادت بأن قيمة فسخ عقد هالاند مع بروسيا دورتموند تبلغ 75 مليون يورو، ويبدأ هذا من الصيف المقبل، علما أن العقد بين الطرفين ينتهي في يونيو 2024.

وقال هانز يواكيم فاتسكه، المدير العام لبروسيا دورتموند، لموقع ”سبورت 1“ الرياضي: ”لا يمكنني أن أؤكد وجود شرط جزائي كهذا في عقد هالاند“.

وأضاف فاتسكه: ”لا يوجد شروط جزائية في أكثر من 90% من عقود لاعبينا“، وأشار إلى أن النادي يسعى بكل الطرق للإبقاء على هالاند لما بعد 2022.

وأكد الموقع أن الأمر الوحيد المؤكد هو ضرورة أن يتوصل النادي لاتفاق مع هالاند ليفتح له طريقا للخروج، حال وصول عرض مقنع لا يقل عن 100 مليون يورو.

وارتبط هالاند البالغ من العمر 21 عاما بالانتقال إلى كبار الأندية الأوروبية بعد تألقه في دوري أبطال أوروبا مع ريد بول سالزبورغ النرويجي، قبل أن ينجح بروسيا دورتموند في خطف اللاعب مقابل 20 مليون يورو في يناير 2020.

وازدادت التكهنات برحيل هالاند عن سيغنال إيدونا بارك في السوق الشتوي المقبل في يناير 2022، بعد خروج بروسيا دورتموند من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا وتحوله إلى الدوري الأوروبي، بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة.

وعلى مستوى الموسم الحالي، سجل هالاند 14 هدفا وصنع 4 في 11 مباراة، ليصل إلى تسجيل 71 هدفا وصناعة 19 في 70 مباراة، علما أنه سجل 29 هدفا وصنع 7 في 27 مباراة مع ري بول سالزبورغ.

ويعد هالاند هدفا لكبار الأندية الأوروبية، حيث يرتبط بالانتقال إلى ريال مدريد ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وبرشلونة، لكن في حال عدم وجود شرط جزائي فإن قيمة التعاقد مع هالاند ستكون مكلفة.

مكافأة كبيرة

في سياق متصل، قالت صحيفة ”بيلد“ إن المدرب الألماني رالف رانجنيك، المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد، سيحصل على مكافأة إذا تمكن من مساعدة النادي في التعاقد مع هالاند.

ووفقًا للصحيفة، فإن تفاؤل مانشستر يونايتد يرجع لعلاقة رانجنيك بممثلي هالاند، والد اللاعب ألف إنجي ووكيله مينو رايولا.

وكانت إذاعة ”كادينا سير“ الإسبانية قد أفادت بأن الوضع الاقتصادي لبرشلونة يجعله بعيدا للغاية عن التعاقد مع هالاند.