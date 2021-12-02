خفض عدد الجماهير في الدوري الألماني بسبب قيود كورونا الجديدة

ستنخفض سعة الجماهير في مباريات الدوري الألماني لكرة القدم إلى 50% وبحد أقصى 15 ألف مشجع بعد أن أعادت الحكومة الألمانية تشديد القيود بالمسابقات الرياضية مع زيادة الإصابات بكوفيد-19.

واتفقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع أولاف شولتس الذي سيخلفها في المنصب وقادة 16 ولاية ألمانية على عدد من الإجراءات تشمل تخفيض عدد الجماهير في المنافسات الرياضية داخل وخارج القاعات.

تأتي في توقيت مثالي.. مواجهة ساخنة بين بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند على صدارة الدوري الألماني https://t.co/LANL9OoVHk pic.twitter.com/eEjxJDh52z — إرم سبورت (@EremSports) December 2, 2021

ويتعين على الدوري الألماني تقليص عدد الجماهير لتقليل مخاطر العدوى بعد أن سمحت معظم الاستادات في ألمانيا بسعة كاملة تقريبا من المشجعين هذا الموسم.

وأكدت الحكومة أن الجمهور مجبر على ارتداء الكمامات مع وجوب إلغاء المنافسات الرياضية في الولايات التي سجلت أعلى معدلات إصابة بالفيروس.

وقال كريستيان زايفرت رئيس رابطة الدوري الألماني: ”يمكن تفهم تحديد عدد الجماهير في الاستادات مؤقتا“.

وأضاف: ”تأمل الرابطة في أن يؤدي قرار الحكومة والولايات في تحسن وضع مواجهة الوباء“.

وتخشى السلطات الألمانية مخاطر موجة رابعة من كوفيد-19 والضغط على وحدات العناية المركزة وسجلت اليوم الخميس أكثر من 73 ألف حالة إصابة جديدة بالعدوى ووفاة 388 شخصا.

بايرن ميونخ يخفض رواتب 4 لاعبين لرفضهم تلقي لقاح كورونا https://t.co/yTyj1FiuKS pic.twitter.com/ehRx6kG079 — إرم سبورت (@EremSports) November 21, 2021

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني وفي رصيده 31 نقطة من 13 مباراة ويتقدم بنقطة وحيدة عن بروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني ومن المقرر أن يلتقي الفريقان يوم السبت في قمة الجولة الـ14.

إلغاء التذاكر

وكان بروسيا دورتموند قد ألغى يوم الأربعاء، التذاكر التي كان قد باعها للقاء القمة بينه وبين بايرن ميونخ بسبب التخوف من قيود كورونا.

وقال النادي إنه ألغى التذاكر؛ لأنه يتوقع أن تقرر حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا في الأيام المقبلة، تخفيض كثافة الحضور في الملاعب بسبب كورونا.

وكان دورتموند باع كل التذاكر (67 ألف تذكرة) التي خصصها لمباراة السبت القادم، بناء على المرسوم الحالي الصادر من الولاية للحماية من كورونا، وسيستعيد مشترو التذاكر قيمة ما دفعوه.

استقالة ماركوس أنفانغ مدرب فيردر بريمن بعد التحقيق في شهادة تطعيمه ضد كورونا https://t.co/GVW779e1eE pic.twitter.com/U8POZU6C59 — إرم سبورت (@EremSports) November 20, 2021

وأضاف النادي في بيانه: بمجرد أن يتم اتخاذ القرار السياسي بشأن معدلات الإشغال في الاستادات في الفترة المقبلة وبمجرد توافر معلومات موثوقة لدينا في هذا الشأن، سنعلن عن الحجز المسبق الجديد.

إصابة ستانيشيتش

وأعلن بايرن ميونخ أن ظهيره الأيمن يوسيب ستانيشيتش سيغيب عن مواجهة بروسيا دورتموند يوم السبت المقبل بسبب الإصابة في الفخذ.

وأوضح بايرن ميونخ أن ستانيشيتش البالغ 21 عاما سيغيب عن المباريات المقبلة دون أن يكشف موعد عودته للملاعب.