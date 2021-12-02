رياضة

خفض عدد الجماهير في الدوري الألماني بسبب قيود كورونا الجديدة
تاريخ النشر: 02 ديسمبر 2021 17:54 GMT
تاريخ التحديث: 02 ديسمبر 2021 18:15 GMT

خفض عدد الجماهير في الدوري الألماني بسبب قيود كورونا الجديدة

الحكومة أكدت أن الجمهور مجبر على ارتداء الكمامات مع وجوب إلغاء المنافسات الرياضية في الولايات التي سجلت أعلى معدلات إصابة بالفيروس.

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المصدر: رويترز وفريق التحرير

ستنخفض سعة الجماهير في مباريات الدوري الألماني لكرة القدم إلى 50% وبحد أقصى 15 ألف مشجع بعد أن أعادت الحكومة الألمانية تشديد القيود بالمسابقات الرياضية مع زيادة الإصابات بكوفيد-19.

واتفقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع أولاف شولتس الذي سيخلفها في المنصب وقادة 16 ولاية ألمانية على عدد من الإجراءات تشمل تخفيض عدد الجماهير في المنافسات الرياضية داخل وخارج القاعات.

ويتعين على الدوري الألماني تقليص عدد الجماهير لتقليل مخاطر العدوى بعد أن سمحت معظم الاستادات في ألمانيا بسعة كاملة تقريبا من المشجعين هذا الموسم.

وأكدت الحكومة أن الجمهور مجبر على ارتداء الكمامات مع وجوب إلغاء المنافسات الرياضية في الولايات التي سجلت أعلى معدلات إصابة بالفيروس.

وقال كريستيان زايفرت رئيس رابطة الدوري الألماني: ”يمكن تفهم تحديد عدد الجماهير في الاستادات مؤقتا“.

وأضاف: ”تأمل الرابطة في أن يؤدي قرار الحكومة والولايات في تحسن وضع مواجهة الوباء“.

وتخشى السلطات الألمانية مخاطر موجة رابعة من كوفيد-19 والضغط على وحدات العناية المركزة وسجلت اليوم الخميس أكثر من 73 ألف حالة إصابة جديدة بالعدوى ووفاة 388 شخصا.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني وفي رصيده 31 نقطة من 13 مباراة ويتقدم بنقطة وحيدة عن بروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني ومن المقرر أن يلتقي الفريقان يوم السبت في قمة الجولة الـ14.

إلغاء التذاكر
وكان بروسيا دورتموند قد ألغى يوم الأربعاء، التذاكر التي كان قد باعها للقاء القمة بينه وبين بايرن ميونخ بسبب التخوف من قيود كورونا.

وقال النادي إنه ألغى التذاكر؛ لأنه يتوقع أن تقرر حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا في الأيام المقبلة، تخفيض كثافة الحضور في الملاعب بسبب كورونا.

وكان دورتموند باع كل التذاكر (67 ألف تذكرة) التي خصصها لمباراة السبت القادم، بناء على المرسوم الحالي الصادر من الولاية للحماية من كورونا، وسيستعيد مشترو التذاكر قيمة ما دفعوه.

وأضاف النادي في بيانه: بمجرد أن يتم اتخاذ القرار السياسي بشأن معدلات الإشغال في الاستادات في الفترة المقبلة وبمجرد توافر معلومات موثوقة لدينا في هذا الشأن، سنعلن عن الحجز المسبق الجديد.

إصابة ستانيشيتش
وأعلن بايرن ميونخ أن ظهيره الأيمن يوسيب ستانيشيتش سيغيب عن مواجهة بروسيا دورتموند يوم السبت المقبل بسبب الإصابة في الفخذ.

وأوضح بايرن ميونخ أن ستانيشيتش البالغ 21 عاما سيغيب عن المباريات المقبلة دون أن يكشف موعد عودته للملاعب.

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