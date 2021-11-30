حكم أرجنتيني يتهم لاعبا بالتهديد بقتله

اتهم حكم في الدوري الأرجنتيني لكرة القدم لاعبا في نادي لانوس بالتهديد بقتله إذا أدار مباريات للفريق مرة أخرى، وفقا لتقرير قدمه الحكم للشرطة.

وحدثت الواقعة المزعومة أثناء مباراة بين لانوس وريسنغ، أمس الإثنين، انتصر خلالها ريسنغ صاحب الأرض 3-1 لتمتد مسيرة لانوس الخالية من الانتصارات إلى أربع مباريات.

رفع ريسنغ كلوب رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد لانوس عند 36 نقطة في المركز السابع، أحد المراكز المؤهلة إلى كوبا سود أمريكانا.

وسجل الأهداف الثلاثة لريسنغ كلوب، ليساندرو لوبيز وليوناردو جيرمان سيغالي وكارلوس الكاراز في الدقائق 38 و42 و88، بعد أن تقدم لانوس بهدف سجله خوسي ساند في الدقيقة 36.

ووفقا لتقرير الشرطة الذي اطلعت عليه ”رويترز“، اتهم الحكم داريو هيريرا مهاجم لانوس لاوتارو أكوستا باستخدام عبارات مسيئة قائلا له ”أنت فاسد.. إذا أدرت أي مباراة لنا مرة أخرى سأقتلك“.

La calentura de Lautaro Acosta con Darío Herrera 😡#LPFxTNTsports pic.twitter.com/Vw4jGfrY51 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 30, 2021

وأبلغ الحكم الشرطة بعد المباراة التي أقيمت في أبيانيدا، وهي إحدى ضواحي بوينس أيرس.

وقال مساعد لرئيس نادي لانوس إنه لن يعلق على المسألة. ولم يرد أكوستا على طلب للتعليق.

ودعا الاتحاد الأرجنتيني للحكام إلى ”عقوبة رادعة“ ضد لاعب إشبيلية وريسنغ سانتندر وبوكا جونيورز السابق البالغ من العمر 33 عاما.

وقال فيدريكو بليغوي، مدير الاتحاد للتلفزيون الأرجنتيني: ”هذا لا يمكن أن يحدث، ما فعله أكوستا غير مقبول“.

وتحفل ملاعب الأرجنتين مؤخرا ببعض الأحداث المثيرة، كانت آخرها إصابة مدرب أرجنتيني برصاصة في كتفه وفر اللاعبون من الملعب، حيث تشاجر مشجعو هوراكان لاس هيراس فيما بينهم خلال مباراة في دوري الدرجة الثالثة الأرجنتيني لكرة القدم في إقليم مندوزا.

وأظهرت لقطات فيديو لاعبين من هوراكان ومنافسه فيرو دي جنرال بيكو وهم يركضون بحثا عن غطاء، بينما يختبئ مشجعون خلف الجدران مع دوي صوت الرصاص في الملعب.

وقالت صحيفة ”أوليه“ الرياضية إن مدرب فيرو ماوريسيو روميرو أصيب بطلق ناري في الكتف، بينما تشاجرت مجموعات منظمة من الجماهير مرتبطة بهوراكان فيما بينها.

وأظهر مقطع فيديو روميرو وهو يعالج من جرح في كتفه، وقال النادي في وقت لاحق إنه ذهب إلى المستشفى.