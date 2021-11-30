بيلد: فضيحة الكرة الذهبية.. لماذا ميسي مرة أخرى؟

نجح البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ في تحطيم العديد من الأرقام القياسية وتوج بكافة الألقاب الممكنة مع النادي البافاري العام الماضي وحصد الثلاثية، لكن من سوء الحظ أن الكرة الذهبية لم يتم منحها العام الماضي، بسبب فيروس كورونا.

واعترف الأرجنتيني ليونيل ميسي قائلا لليفاندوفسكي: ”أعتقد أنك كنت ستفوز العام الماضي بالتأكيد.. آمل أن يكون الوضع أفضل العام المقبل“.

وقالت صحيفة ”بيلد“ الألمانية في التعبير عن غضبها من عدم فوز هداف بايرن ميونخ بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2021، إن ليفاندوفسكي سجل رقمًا قياسيًا جديدًا من الأهداف في البوندسليغا (41 هدفًا)، وأصبح بطلاً مرة أخرى مع ناديه، هذا العام هو أفضل هدافي دوري أبطال أوروبا (9 أهداف) والبوندسليغا (14 هدفا حتى الآن)، لكن من الواضح أن هذا لا يكفي.

وأوضح لوثار ماتيوس (60 عامًا)، الذي فاز بجائزة الكرة الذهبية في العام 1990، ذلك قبل الاحتفال على قناة BILD TV ”عام 2021 يضم 12 شهرًا وليس فقط الشهر الذي حقق فيه ميسي أكبر نجاح، أنا معجب بميسي، لكنه لا يتألق على أرض الملعب في الوقت الحالي“.

ويرى ماتيوس أن ليفاندوفسكي كان يستحق الجائزة ”لأن سجل ميسي في عام 2021 ليس رائعًا، المركز الثالث فقط مع برشلونة، 30 هدفًا في الدوري. مع باريس سان جيرمان حاليا سجل هدفا واحدا في الدوري الفرنسي وثلاثة في دوري أبطال أوروبا. لكن مع الأرجنتين أصبح بطلا لكوبا أمريكا. هذا يكفي!. أم أن انتقاله لسان جيرمان الفرنسي في وجود المجلة الفرنسية التي تمنح الجائزة فرنسية كان كافيا لمنحه الجائزة“.

وقال مارسيل ريف، خبير في صحفية بيلد : ”ميسي لاعب كرة قدم رائع، متواضع للغاية. وقاد الأرجنتين للفوز بكأس كوبا. ومع ذلك، كان من الممكن أن يكون ليفاندوفسكي هو الفائز بالنسبة لي“.

وفي الحفل جلس ليفاندوفسكي بجانب ميسي وصفق بعد إعلان ديدييه دروغبا نجم تشيلسي السابق (43 عاما) فوز ميسي ليبتسم المهاجم البولندي قليلا، لكنه لا يستطيع إخفاء خيبة أمله.

الصحف الرياضية: غضب رونالدو بعد فوز ميسي بالكرة الذهبية.. وبرشلونة لا يستبعد ضم هالاند https://t.co/KzHtDOAvAU pic.twitter.com/tfSA1kWxW3 — إرم سبورت (@EremSports) November 30, 2021

وقال ميسي في كلمته عقب التتويج: ”حققت حلمي بالفوز بكأس كوبا أمريكا. لدي رغبة كبيرة في متابعة تحقيق أهداف جديدة“. وفي حديثه إلى ليفاندوفسكي، قال:“ لقد كان شرفًا لنا أن نكون وجها لوجه في آخر مركزين“.

ويأتي خلف ميسي وليفاندوفسكي بطل أوروبا، والفائز بدوري أبطال أوروبا جورجينيو (29 / تشيلسي / إيطاليا)، والفائز بدوري الأمم كريم بنزيما (33 / ريال مدريد / فرنسا) ونغولو كانتي الفائز بدوري أبطال أوروبا (30 / تشيلسي / فرنسا) من المراكز الثالث إلى الخامس، بينما احتل كريستيانو رونالدو المركز السادس (36 / يوفنتوس، مانشستر يونايتد / البرتغال) ، وهي أسوأ نتيجة له منذ 2010 (السادسة أيضًا).

ولم يعد ليفاندوفسكي إلى ميونخ خالي الوفاض تماما، حيث حصل على جائزة أفضل مهاجم في العام 2021 كنوع من التكريم الشخصي.