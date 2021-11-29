كريستيانو رونالدو لن يحضر حفل الكرة الذهبية.. وأنباء عن غياب محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية، أن الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، والدولي المصري محمد صلاح، لن يحضرا حفل جوائز الكرة الذهبية 2021، الذي سيقام مساء اليوم الإثنين.

ويتواجد النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول، ضمن المرشحين لتلك الجائزة، إلى جانب عدد من النجوم، أبرزهم ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو، وروبرت ليفاندوفسكي، وكريم بنزيما، وجورجينيو، وغيرهم.

وقال الصحفي الإنجليزي، ديفيد لاينش، إنه ”علم بأن محمد صلاح نجم ليفربول لن يتواجد في حفل الكرة الذهبية، مساء اليوم“.

وأضاف: ”يشير هذا إلى أن صلاح لم يصل لمرحلة التنافس النهائية مع ليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي للفوز بالجائزة“.

🚨 NEW: Mo Salah won’t be in attendance at tonight's Ballon D'Or ceremony in Paris. #awlive [vole] More here via @dmlynch: https://t.co/2i1PooTM6H pic.twitter.com/QvmyUZ5pwz — Anfield Watch (@AnfieldWatch) November 29, 2021

فيما قال الإعلامي بيدرو سبيلوفيدا عبر حسابه على تويتر، إن رونالدو يتواجد أيضا في حفل اليوم.

❌ Cristiano Ronaldo will NOT be in Paris today for @francefootball Ballon D’or Ceremony 🇵🇹 pic.twitter.com/2IdFRLk38v — Pedro Sepúlveda (@pedromsepulveda) November 29, 2021

وتقدم الجائزة العالمية من قبل مجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية في كل عام، من خلال تصويت المديرين الفنيين وقادة المنتخبات الوطنية وتصويت الجمهور بشكل مباشر.

ويأتي الأرجنتيني ليونيل ميسي المرشح لجائزة هذا العام، على رأس قائمة الفائزين بالجائزة، حيث استطاع حصد اللقب في ست مناسبات مختلفة.

ويعد ميسي هو الفائز بآخر نسخة من الكرة الذهبية وذلك عام 2019، حيث تم إلغاء الجائزة في العام الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكانت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، كشف أن ميسي، هو من سيتوج بالكرة الذهبية للمرة السابعة في مسيرته.

وأوضحت أنَّ البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، سيكون المنافس الأبرز للبرغوث، وسيحل في الترتيب الثاني.

وأشارت الصحيفة المدريدية إلى أن الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، يعلم أنه لن يحصد الجائزة في حفل اليوم، حيث سيأتي في المركز الثالث.

ولن يقتصر حفل الليلة على إعلان هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم فقط، بل هناك كذلك جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى، وجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب، وجائزة أفضل لاعبة.

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كيفية مشاهدة حفل الكرة الذهبية

سيتم بث الحدث مباشرة على قناة صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية على يوتيوب من الساعة الـ7:30 مساء بتوقيت غرينتش إلى الساعة الـ9:30 بتوقيت القاهرة والـ10:30 بتوقيت مكة المكرمة.

كما ستقوم شبكة ”يوروسبورت“ أيضا ببث الحفل على موقعها على الإنترنت وتطبيق ”يوروسبورت“ من الساعة الـ7.30 مساء، ومن المقرر أن يستمر الحفل حتى نحو الساعة الـ9 مساء بتوقيت غرينتش.

وفي الشرق الأوسط والوطن العربي ستبث شبكة beIN SPORTS الحفل عبر قناتها المفتوحة، وكذلك محطة أون تايم سبورت On Time Sports المصرية.