كريستيانو رونالدو لن يحضر حفل الكرة الذهبية.. وأنباء عن غياب محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية، أن الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، والدولي المصري محمد صلاح، لن يحضرا حفل جوائز الكرة الذهبية 2021، الذي سيقام مساء اليوم الإثنين.

ويتواجد النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول، ضمن المرشحين لتلك الجائزة، إلى جانب عدد من النجوم، أبرزهم ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو، وروبرت ليفاندوفسكي، وكريم بنزيما، وجورجينيو، وغيرهم.

وقال الصحفي الإنجليزي، ديفيد لاينش، إنه ”علم بأن محمد صلاح نجم ليفربول لن يتواجد في حفل الكرة الذهبية، مساء اليوم“.

وأضاف: ”يشير هذا إلى أن صلاح لم يصل لمرحلة التنافس النهائية مع ليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي للفوز بالجائزة“.

🚨 NEW: Mo Salah won’t be in attendance at tonight's Ballon D'Or ceremony in Paris. #awlive [vole]

More here via @dmlynch: https://t.co/2i1PooTM6H pic.twitter.com/QvmyUZ5pwz

— Anfield Watch (@AnfieldWatch) November 29, 2021