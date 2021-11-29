قرعة كأس العالم للأندية.. الموعد والقنوات الناقلة ونظام البطولة

تجرى مساء اليوم الاثنين، مراسم قرعة بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات في العام المقبل.

وكان من المقرر أن تستضيف اليابان البطولة، ولكن تسبب انتشار فيروس كورونا في نقل التنظيم للإمارات.

وتجرى مراسم القرعة في مدينة زيورخ السويسرية لتحديد مواجهات مونديال الأندية.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي كافة التفاصيل المتعلقة بقرعة كأس العالم للأندية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام القرعة في مدينة زيورخ السويسرية في الساعة السابعة مساء اليوم الاثنين بتوقيت المملكة العربية السعودية، السادسة بتوقيت القاهرة.

وتذاع القرعة عبر البث المباشر بقناة الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ عبر موقع ”يوتيوب“.

ويشارك في حفل القرعة خايمي يارزا غونزاليز مدير المسابقات بالفيفا، بجانب سماناتا جونسون المذيعة التي ستقدم الحفل بحضور ضيف الشرف جون تيري نجم منتخب إنجلترا ونادي تشيلسي الأسبق.

وقال الفيفا، في بيان عبر موقعه الرسمي، يوم الاثنين، إن البطولة ستقام خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير/شباط 2022.

#الإمارات تستضيف #كأس_العالم_للأندية للمرة الخامسة في تاريخ البطولة • سجل الأبطال في أبوظبي:

2009: برشلونة

2010: إنتر ميلان

2017: ريال مدريد

2018: ريال مدريد

2021: من سيكون البطل؟

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الفرق المشاركة

تشهد البطولة مشاركة 7 أندية على رأسها فريق تشيلسي الإنجليزي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، الذي يخوض منافسات مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه بعد ظهوره في نسخة 2012.

ويشارك أيضاً فريق بالميراس البرازيلي حامل لقب كأس الليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية الذي يظهر في المونديال للمرة الثانية على التوالي بعدما شارك في نسخة الموسم الماضي وحل في المركز الرابع.

ويظهر الهلال السعودي، حامل لقب دوري أبطال آسيا، للمرة الثانية في المونديال بعد مشاركته في نسخة عام 2019، كما يشارك الأهلي المصري حامل لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة السابعة في تاريخه بعد أن لعب في نسخ 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020.

ويخوض مونتيري المكسيكي المنافسات بوصفه بطل الكونكاكاف لأندية أمريكا الشمالية، وهي المرة الخامسة التي يخوض خلالها المونديال، كما يشارك أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل أوقيانوسيا للمرة العاشرة في تاريخه.

ويشارك الجزيرة بطل الدوري الإماراتي للمرة الثانية في تاريخه بعد أن لعب في نسخة 2017.

THE LION ROARS AGAIN 🦁🔵 An electrifying #ACL2021 campaign from the @Alhilal_EN French forward ⚡️ Enjoy all of @BafGomis's goal involvements en route to Al Hilal SFC’s fourth #ACL title 👏 pic.twitter.com/pSy6bLz2Tg — #ACLFinal (@TheAFCCL) November 28, 2021

نظام البطولة

تنطلق البطولة بمواجهة بين الجزيرة الإماراتي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي، وعلى الأرجح ستقام على ملعب ”محمد بن زايد“ في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتقام مباريات الدور الثاني للمونديال بين الفائز من مواجهة الجزيرة وأوكلاند مع أحد أندية الهلال والأهلي ومونتيري، بينما يلعب الفريقان الآخران في مواجهة قوية ضد بعضهما البعض.

ويقام دور الأربعة في البطولة بمواجهة طرفها تشيلسي الإنجليزي ومواجهة أخرى طرفها بالميراس البرازيلي.

✍️ 🗓 Mark your calendars! 🏆 The #ClubWC draw will take place on Monday 29 November 2021 at 17:00 CET & will be streamed live on https://t.co/fRxkSMxytK for all territories 📺 👏 Presenter @MissSamJohnson will be joined by @JohnTerry26 📰 READ MORE 👉 https://t.co/kywawsBthe pic.twitter.com/uGB4dlio4r — FIFA.com (@FIFAcom) November 24, 2021

صدام عربي منتظر

يلوح في الأفق صدام عربي ربما يحدث في المونديال قد يكون طرفه الهلال والأهلي بين بطلي آسيا وأفريقيا.

وحال حدوث هذه المواجهة بين الأهلي والهلال في الدور الثاني للمونديال فإنها ستكون المواجهة السابعة بين الفريقين بعدما تقابلا في البطولة العربية للأندية عام 1989 وتعادلا بهدف لكل منهما في السعودية.

وتقابل الفريقان في بطولة النخبة العربية عام 1995 وفاز الأهلي بنتيجة 1-0 ثم تفوق الفريق المصري مجدداً في نصف نهائي البطولة العربية للأندية أبطال أفريقيا بنتيجة 1-0 بالهدف الذهبي.

وفاز الهلال بنتيجة 1-0 في دورة الصداقة الدولية عام 1998، وأيضاً كرر فوزه بنفس النتيجة، وتقابلا في مباراة ودية عام 2013 في مهرجان اعتزال عبد الله الشريدة.

وقد يحدث الصدام أيضاً بين الهلال والجزيرة. وسبق بالفعل أن تقابل الفريقان في 4 مرات سابقة، الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا عام 2011 وفاز الهلال بنتيجة 3-1 ثم كرر تفوقه بنتيجة 3-2.

وتقابل الفريقان في مرحلة المجموعات لدوري أبطال آسيا عام 2016 وتعادلا بنتيجة 1-1 وفاز الهلال بنتيجة 1-0.

وحال تقابل الأهلي مع الجزيرة فإنها ستكون المرة الأولى التي يلتقي فيها الفريقان.

وقال عادل عبدالرحمن، نجم الأهلي المصري الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن الظهور العربي في مونديال الأندية يشمل 3 أندية، وهو أمر رائع لم يحدث سوى عام 2019 بعد مشاركة الهلال والسد القطري والترجي التونسي.

وأشار مدرب الشباب السعودي الأسبق إلى أن الهلال فريق رائع ويضم العديد من اللاعبين الموهوبين والمميزين، كما أن الأهلي لديه قوام ثابت ومستويات مميزة بخلاف الجزيرة بطل الدوري الإماراتي.

وأكد أن فكرة تتويج فريق عربي بالمونديال ليست مستحيلة ولكنها صعبة بعض الشيء خاصة مع وجود بطل أوروبا وأيضاً بطل أمريكا الجنوبية.