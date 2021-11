قرعة كأس العالم للأندية.. الموعد والقنوات الناقلة ونظام البطولة

تجرى مساء اليوم الاثنين، مراسم قرعة بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات في العام المقبل.

وكان من المقرر أن تستضيف اليابان البطولة، ولكن تسبب انتشار فيروس كورونا في نقل التنظيم للإمارات.

وتجرى مراسم القرعة في مدينة زيورخ السويسرية لتحديد مواجهات مونديال الأندية.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي كافة التفاصيل المتعلقة بقرعة كأس العالم للأندية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام القرعة في مدينة زيورخ السويسرية في الساعة السابعة مساء اليوم الاثنين بتوقيت المملكة العربية السعودية، السادسة بتوقيت القاهرة.

وتذاع القرعة عبر البث المباشر بقناة الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ عبر موقع ”يوتيوب“.

ويشارك في حفل القرعة خايمي يارزا غونزاليز مدير المسابقات بالفيفا، بجانب سماناتا جونسون المذيعة التي ستقدم الحفل بحضور ضيف الشرف جون تيري نجم منتخب إنجلترا ونادي تشيلسي الأسبق.

وقال الفيفا، في بيان عبر موقعه الرسمي، يوم الاثنين، إن البطولة ستقام خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير/شباط 2022.

الفرق المشاركة

تشهد البطولة مشاركة 7 أندية على رأسها فريق تشيلسي الإنجليزي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، الذي يخوض منافسات مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه بعد ظهوره في نسخة 2012.

ويشارك أيضاً فريق بالميراس البرازيلي حامل لقب كأس الليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية الذي يظهر في المونديال للمرة الثانية على التوالي بعدما شارك في نسخة الموسم الماضي وحل في المركز الرابع.

ويظهر الهلال السعودي، حامل لقب دوري أبطال آسيا، للمرة الثانية في المونديال بعد مشاركته في نسخة عام 2019، كما يشارك الأهلي المصري حامل لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة السابعة في تاريخه بعد أن لعب في نسخ 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020.

ويخوض مونتيري المكسيكي المنافسات بوصفه بطل الكونكاكاف لأندية أمريكا الشمالية، وهي المرة الخامسة التي يخوض خلالها المونديال، كما يشارك أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل أوقيانوسيا للمرة العاشرة في تاريخه.

ويشارك الجزيرة بطل الدوري الإماراتي للمرة الثانية في تاريخه بعد أن لعب في نسخة 2017.

Enjoy all of @BafGomis 's goal involvements en route to Al Hilal SFC’s fourth #ACL title 👏 pic.twitter.com/pSy6bLz2Tg

An electrifying #ACL2021 campaign from the @Alhilal_EN French forward ⚡️

THE LION ROARS AGAIN 🦁🔵

نظام البطولة

تنطلق البطولة بمواجهة بين الجزيرة الإماراتي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي، وعلى الأرجح ستقام على ملعب ”محمد بن زايد“ في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتقام مباريات الدور الثاني للمونديال بين الفائز من مواجهة الجزيرة وأوكلاند مع أحد أندية الهلال والأهلي ومونتيري، بينما يلعب الفريقان الآخران في مواجهة قوية ضد بعضهما البعض.

ويقام دور الأربعة في البطولة بمواجهة طرفها تشيلسي الإنجليزي ومواجهة أخرى طرفها بالميراس البرازيلي.

✍️ 🗓 Mark your calendars!

🏆 The #ClubWC draw will take place on Monday 29 November 2021 at 17:00 CET & will be streamed live on https://t.co/fRxkSMxytK for all territories 📺

👏 Presenter @MissSamJohnson will be joined by @JohnTerry26

📰 READ MORE 👉 https://t.co/kywawsBthe pic.twitter.com/uGB4dlio4r

— FIFA.com (@FIFAcom) November 24, 2021