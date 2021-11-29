الصحف الرياضية: "فينيسيوس جونيور هو القائد".. و"ديمبلي يرغب في راتب نجم كبير"

شكلت نتائج الدوريات الأوروبية التي أقيمت يوم الأحد، وشهدت فوز مانشستر سيتي وتعادل تشيلسي أمام مانشستر يونايتد في إنجلترا، وتعزيز ريال مدريد صدارته للدوري الإسباني بعد الفوز على إشبيلية، وانفراد نابولي بصدارة ترتيب الدوري الإيطالي، وفوز باريس سان جيرمان في فرنسا، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بالإعلان المنتظر عن الفائز بالكرة الذهبية ومختلف الجوائز، وتأثير الثلوج على لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز، وأزمات يوفنتوس داخل الملعب وخارجه، وصفقات برشلونة المحتملة في فترة الانتقالات المقبلة.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد 2-1 على إشبيلية بفضل تسديدة فينيسيوس جونيور وتصدره ترتيب الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه، وكتبت: ”تسديدة من ذهب“.

كما اهتمت الصحيفة بجائزة الكرة الذهبية، وكتبت: ”ميسي وأليكسيا بوتيلاس مرشحان للكرة الذهبية التي تعلن اليوم“.

الصحيفة اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد على قادش 4-1، وإقصاء منتخب إسبانيا من كأس ديفيز للتنس وجوائز ”ماركا“ للأفضل في موسم 2020-2021.

سبورت

ركزت الصحيفة على جائزة الكرة الذهبية وتوقع فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي وأيضا توقع فوز لاعب برشلونة الشاب بيدري بجائزة أفضل لاعب شاب، وكتبت: ”إنهما يستحقان“.

الصحيفة تحدثت عن برشلونة، وكتبت: ”ممفيس ديباي استعاد الهدف والثقة“.

الصحيفة اهتمت بفوز ريال مدريد على إشبيلية 2-1 وتعزيز الصدارة في الدوري الإسباني، وكتبت: ”فينيسيوس يحسم وريال مدريد متصدر أكثر“.

كما اهتمت الصحيفة بتطورات صفقة فيران توريس وبرشلونة، وكتبت: ”فيران توريس مهاجم متعدد المراكز بالنسبة لخطة 3-4-3 التي يطبقها تشافي“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على ترشيح 5 لاعبات من برشلونة للسيدات للفوز بجائزة الكرة الذهبية وانتظار الفائزة منهن، وكتبت: ”فتيات من ذهب“.

كما تحدثت عن تعاقدات برشلونة، وكتبت: ”ديمبلي يرغب في راتب نجم كبير“، و “ فيران توريس: نعم مدوية في انتظار قرار مانشستر سيتي“، و ”داني أولمو: اجتماع منتظر الأسبوع المقبل“.

الصحيفة اهتمت بفوز ريال مدريد على إشبيلية 2-1 في قمة الدوري الإسباني، وكتبت: ”فوز المتصدر مع ضربة جزاء غير معلنة“.

آس

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد على إشبيلية 2-1 وتعزيز صدارته للدوري الإسباني بفضل هدف رائع من فينسيوس جونيور، وكتبت: ”فينيسيوس جونيور هو القائد“.

كما تحدثت عن فوز أتلتيكو مدريد على قادش 4-1، وكتبت: ”تنفس أتلتيكو مدريد“.

الصحيفة اهتمت بعودة سيرجيو راموس للعب ومشاركته لأول مرة برفقة باريس سان جيرمان، وكتبت: ”راموس يتألق عند عودته“.

كما اهتمت بجائزة الكرة الذهبية وتوقع فوز أليكسيا، لاعبة برشلونة، بجائزة السيدات.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل تشيلسي ومانشستر يونايتد 1-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: ”النباح والعضة“، و“الأولاد الكبار يبقون معلقين بعد أن كسب مانشستر يونايتد تعادلا مفاجئا أمام تشيلسي“.

كما اهتمت الصحيفة بتأجيل لقاء توتنهام وبيرنلي بسبب الثلوج، وفوز مانشستر سيتي على وست هام يونايتد 2-1، وإشادة بيب غوارديولا بعمال الملعب لإزالة الثلوج والسماح بإجراء اللقاء، وكتبت: ”بيب: عمال الملعب هم الأبطال الحقيقيون“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز باريس سان جيرمان على سانت إيتيان 3-1 في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”من الذهب والرصاص“.

كما اهتمت بفوز أولمبيك مارسيليا على تروا 1-0 وصعوده للمركز الثالث في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”أولمبيك مارسيليا يتمركز“.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز نابولي 4-0 على لاتسيو وانفراده بصدارة الدوري الإيطالي أمام منافسيه ميلان وإنتر ميلان وأتلانتا، وكتبت: ”هذا نابولي، لكننا لا نستسلم“.

كما اهتمت بهزيمة تورينو أمام روما 1-0، وكتبت: ”سقط أمام روما.. طيف تورينو ودراما بيلوتي“.

الصحيفة اهتمت بيوفنتوس ومشاكله داخل الملعب وخارجه، وكتبت: ”ترتجف للنصف“.

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز نابولي 4-0 على لاتسيو وانفراده بصدارة ترتيب الدوري الإيطالي، وكتبت: ”هرب نابولي“.

كما تحدثت عن فوز روما على تورينو 1-0، وكتبت: ”حائط روما.. وأبراهام يحسم“.

الصحيفة اهتمت بإصابة كييزا نجم يوفنتوس، وكتبت: ”أليغري يفقد كييزا، يتوقف حتى 2022“.