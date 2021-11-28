الفحوص الأولية تكشف مدة غياب نيمار عن باريس سان جيرمان

أشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن الفحوص الأولية التي خضع لها البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان عقب إصابته خلال الفوز على سانت إيتيان كشفت عن أنه قد يغيب عن الملاعب 6 أسابيع.

وأصيب نيمار في الكاحل الأيسر خلال فوز فريقه خارج أرضه 3/1 في ملعب سانت إيتيان في الدوري الفرنسي وسيخضع لفحوصات كاملة يوم الإثنين ستحدد بالضبط طبيعة إصابته سواء كانت كسرا أو لا .

لكن الفحوصات الأولية التي أجراها الطاقم الطبي في الملعب تظهر وجود إصابة كبيرة عبارة عن التواء في الكاحل ما يستلزم ابتعاده عن الملاعب ستة أسابيع حسب محطة ”RMC Sport“ الفرنسية.

لكن بالتأكيد سيتم الكشف عن حجم الإصابة ومدة الغياب تحديدا وبدقة من قبل الطاقم الطبي يوم الإثنين بعد الخضوع لفحوص شاملة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تعرض فيه إيفان ماسون مدافع سانت إيتيان الذي تسبب في إصابة نيمار لموجة من ”الكراهية والإهانات“ على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع ناديه للدفاع عنه عبر بيان.

إصابة قوية للنجم نيمار خلال مباراة سانت ايتيان و #باريس_سان_جيرمان pic.twitter.com/uQ9BXUseKd — إرم سبورت (@EremSports) November 28, 2021

وجاء في البيان ”بمرارة شديدة، يستنكر سانت إيتيان مرة أخرى موجة الكراهية والإهانات التي عانى منها أحد لاعبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد مواجهة الفريق أمام باريس سان جيرمان، يجب أن تتوقف المضايقات التي يتعرض لها إيفان ماسو أو غيره عبر الإنترنت“.

وقال نيمار عبر حسابه على إنستغرام إثر إصابته وخروجه من الملعب على محفة: ”عليك أن تتعافى. للأسف هذه الأشياء جزء من حياة الرياضي، عليك أن ترفع رأسك، سأعود أقوى“.

وفي غضون ذلك قال الأرجنتيني مارويسيو بوكيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان عن إصابة نيمار عبر ”أمازون برايم“: ”سنرى هذا غدًا ولكن على شاشة التلفزيون الصورة تبدو خطيرة، أتمنى ألا تكون مشكلة كبيرة وأن يعود إلى الفريق قريبًا“.

خرج محمولا على المحفة.. إصابة قوية لنيمار في مباراة باريس سان جيرمان وسانت إيتيان (فيديو) https://t.co/n9loy6Hsl4 pic.twitter.com/5aikXO8GYk — إرم سبورت (@EremSports) November 28, 2021

وعن المباراة قال بوكيتينو : ”بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية. أنا سعيد بالأداء، استقبلنا هدفًا وكان علينا أن نتحسن لأننا لا نستطيع استقبال هدف مثل هذا، لكن بشكل عام، أنا راضٍ عن الأداء، نحن نستحق النقاط الثلاث“.

ورفع الانتصار رصيد باريس سان جيرمان إلى 40 نقطة من 15 مباراة في الصدارة، بينما تقدم ستاد رين للمركز الثاني على حساب نيس بعد هدفين من جايتان لابورد وجيريمي دوكو في فوزه 2/0 على ملعب لوريان ليحقق انتصاره السادس في آخر سبع مباريات بالدوري. ورفع ستاد رين رصيده إلى 28 نقطة، متأخرا بفارق 12 نقطة عن سان جيرمان.

ويتذيل سانت إيتيان، الذي كان ندا للمتصدر رغم لعبه بعشرة لاعبين معظم فترات المباراة التي سقطت خلالها الثلوج على إستاد جيفري جيشار، ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة.