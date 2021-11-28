فتح تحقيق في إيقاف مباراة بنفيكا وبيلينينسيش بالدوري البرتغالي

أعلنت رابطة الدوري البرتغالي لكرة القدم، اليوم الأحد، أنها ستفتح تحقيقًا في مباراة بنفيكا وبيلينينسيش المبتلى بإصابات كوفيد-19 والتي توقفت، يوم السبت.

وأُوقفت المباراة بعد بداية الشوط الثاني في ظروف غير عادية بعد أن اضطر بيلينينسيش إلى الدفع بتشكيلة من 9 لاعبين من بينهم حارسان للمرمى عقب الإعلان عن 17 إصابة بالفيروس بين لاعبيه وأفراد طاقمه ودخولهم العزل.

واستغل بنفيكا تفوقه العددي وسجل 7 أهداف في الشوط الأول قبل أن يعود بيلينينسيش إلى الملعب بسبعة لاعبين فقط لخوض الشوط الثاني.

وأوقفت المباراة بعد الاستراحة التي طالت عندما سقط جواو مونتيرو، وهو حارس مرمى كان يلعب وسط الملعب، أرضًا ولم يستطع إكمال اللقاء، مما أجبر الحكم على إطلاق صفارة نهاية المباراة التي تتطلب على الأقل 7 لاعبين من كل فريق.

واُعتبر انسحاب اللاعبين بسبب الإصابة مسرحية لإجبار الحكم على إيقاف اللقاء وإلغائه وتجنب الفريق عدم اللعب وعقوبة أكبر.

وبعد وقت قصير من المباراة قال رئيسا الناديين للصحفيين إنه لم يكن هناك أي خيار آخر غير اللعب لتجنب المخاطرة بعقوبة ”الغياب غير المبرر“ وحملا الرابطة مسؤولية عدم تأجيل اللقاء.

وأصيب مدافع بيلينينسيش كافو بيتي بكوفيد-19 بعد عودته إلى البرتغال، الأسبوع الماضي، عقب خوض مباراة مع منتخب بلاده جنوب أفريقيا.

وقال روي سواريس رئيس بيلينينسيش إنه يشعر بالقلق من أن الحالات في تشكيلة فريقه قد تكون متعلقة بسلالة أوميكرون الجديدة من فيروس كورونا.

ولم تعلن البرتغال حتى الآن عن ظهور إصابات بالسلالة الجديدة.

وردًا على الاتهامات أبلغت رابطة الدوري وكالة الأنباء البرتغالية بأنها لم تتلقَ طلبًا رسميًا بتأجيل المباراة.

خسر 7/0.. بيلينينسيش البرتغالي يلعب بـ9 لاعبين أمام بنفيكا بسبب تفشي "كورونا" https://t.co/YFH6HslUlm pic.twitter.com/p5fH2CqXRV — إرم سبورت (@EremSports) November 28, 2021

وذكرت الرابطة في بيان أنها ستفتح تحقيقًا لتحديد المسؤولين خاصة فيما يتعلق بالامتثال للبروتوكولات الصحية، وسيجتمع مجلس إدارة الرابطة يوم الإثنين.

كما دعت الرابطة لاجتماع طارئ مع الحكومة والسلطات الصحية للحصول على معلومات عن بروتوكولات كوفيد-19.

O que é isto? Sou o único a não perceber o porquê do jogo não ter sido adiado? 🤦🏻‍♂️ — Bernardo Silva (@BernardoCSilva) November 27, 2021

ولم يهمل البرتغالي بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي فرصة التعليق على الحادثة، وكتب عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”ما هذا؟ هل أنا الوحيد الذي لا يفهم لماذا لم يؤجل اللقاء“، في إشارة إلى أن بيلينينسيش كان تحت ظرف قاهر، حيث أصيب تقريبًا كل لاعبيه بفيروس كورونا، وكان يجب تأجيل اللقاء من طرف الاتحاد البرتغالي لكرة القدم.