خرج محمولا على المحفة.. إصابة قوية لنيمار في مباراة باريس سان جيرمان وسانت إيتيان (فيديو)

تعرض النجم البرازيلي نيمار لإصابة مقلقة خلال فوز فريقه باريس سان جيرمان خارج أرضه 3/1 على سانت إيتيان في الدوري الفرنسي يوم الأحد، اضطرته لمغادرة الملعب قبل النهاية بدقيقتين.

وقالت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية إن النجم البرازيلي سقط مصابًا في الدقائق الأخيرة من انتصار فريقه وخرج من الملعب على محفة، ما أثار الشكوك بشأن حجم إصابته وفترة غيابه عن الملاعب، حيث نظر زملاء النجم البرازيلي بمن فيهم ليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا بقلق إلى المهاجم أثناء خروجه من الملعب.

وتعرض صاحب القميص رقم 10 للإصابة خلال تدخل قوي مع المدافع إيفان ماكون، ورغم تلقيه الرعاية الطبية اللازمة داخل الملعب لكنه خرج على محفة ويداه على رأسه في إشارة إلى خطورة الإصابة التي جاءت في الكاحل.

وغاب نيمار عن العديد من مباريات باريس سان جيرمان هذا الموسم بسبب الإصابة، وكذلك غاب عن بعض مباريات منتخب بلاده البرازيل.

ونجح باريس سان جيرمان في الفوز حيث سجل ماركينيوس هدفين كما هز دي ماريا الشباك عندما حول فريق المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو تأخره بهدف إلى فوز 3/1 على عشرة لاعبين من منافسه صاحب الأرض.

أصيب باريس سان جيرمان بالإحباط في معظم الشوط الأول، حيث منح دينيس بوانغا التقدم لسانت إيتيان بعد إلغاء هدف لنيمار عقب الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد.

ومع ذلك، فإن البطاقة الحمراء لتيموثي كولودزيجزاك لارتكابه خطأ ضد كيليان مبابي قلبت المباراة لصالح الضيوف، حيث سجل ماركينيوس هدف التعادل، وصنع النجم ميسي الأهداف الثلاثة بتمريرة إلى دي ماريا قبل 11 دقيقة من النهاية، قبل أن يختتم المدافع البرازيلي ماركينيوس الثلاثية في الوقت المحتسب بدل الضائع، بعد أن تم استبدال نيمار بالشاب إريك إبيمبي.

ووسع باريس سان جيرمان الفارق في الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 40 نقطة من 15 مباراة، متقدما بفارق 13 نقطة عن نيس صاحب المركز الثاني.

وقد تأهل باريس سان جيرمان بالفعل إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا رغم خسارته المباراة الأخيرة أمام مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد.