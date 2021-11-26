نهائي كأس ليبرتادوريس.. الاهتمام ينصب على مدربي فلامنغو وبالميراس قبل اللاعبين

قبل المباراة النهائية لكأس ليبرتادوريس لكرة القدم في أمريكا الجنوبية، التي ستجمع غدا السبت بين فريقين برازيليين للمرة الثانية على التوالي ينصب الاهتمام على المدربين تماما مثل اللاعبين.

وسيلتقي في المباراة فريقا فلامنغو بطل 2019 وبالميراس حامل اللقب.

ويسعى المدرب البرتغالي آبيل فيريرا إلى أن يصبح أول مدرب يفوز بلقب البطولة المعادلة لدوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين منذ أن فعلها كارلوس بيانكي مع بوكا جونيورز الأرجنتيني في 2001 بعد أن قاد بالميراس للتتويج في العام الماضي.

ليلة من أجل معانقة المجد 🤩🏆⭐ يلتقي @Palmeiras و@Flamengo_en في نهائي #ليبرتادوريس 2021 يوم 27 نوفمبر! 🔥🇧🇷 pic.twitter.com/tfsfrWQECi — كوبا ليبرتادوريس (@LibertadoresAR) September 30, 2021

وعلى الجانب الأخر يتولى ريناتو جاوتشو تدريب فلامنجو منذ يوليو تموز الماضي بعد مسيرة ناجحة على رأس الجهاز الفني لغريميو الذي قاده للفوز بلقب كأس ليبرتادوريس في 2017.

ويملك هذان المدربان شخصيتين متميزتين وحقق كل منهما نجاحا واضحا خلال مسيرته لكن كلا منهما يدخل المباراة الحاسمة بحسابات وظروف مختلفة.

ولم يحقق فريق فيريرا أي فوز في أخر أربع مباريات لكنه لا يزال بطلا في ناديه بالنظر أساسا إلى انتصاره في العام الماضي وهو ثاني فوز للنادي بلقب البطولة والأول له منذ 1999.

ورغم أنه يرتبط بالنادي منذ 13 شهرا فقط فإنه يبقى صاحب ثاني أطول مدة على رأس الجهاز الفني على مستوى أندية الدوري البرازيلي الأول.

وقال ريناتو عن منافسه فيريرا: ”توج مع الفريق بلقب كأس ليبرتادوريس العام الماضي وهو يخوض النهائي الثاني في البطولة، نجح مدربون قليلون في تحقيق ما حققه، ليس من السهل القدوم إلى البرازيل والفوز بالألقاب التي حققها“.

ويعتبر ريناتو واحدا من أنجح الأشخاص على مستوى كأس ليبرتادوريس في البرازيل بعد فوزه باللقب كلاعب وكمدرب.

لكنه يتعرض لانتقادات كثيرة من جانب جمهور فريقه بسبب قراراته الخاصة بالتشكيلة وبسبب عدم الاحتفال بحماس بالأهداف إلى جانب حديثه إلى اللاعبين المنافسين خلال المباريات.

وتأتي هذه الانتقادات رغم قيادته الفريق إلى نهائي كأس ليبرتادوريس وإلى المركز الرابع بين فرق الدوري المحلي قبل أربع جولات من نهاية الموسم.

وعن ذلك قال رونالدو لاعب ريال مدريد ومنتخب البرازيل السابق وهو مشجع منذ الطفولة لفلامنغو: ”جمهور فلامنغو كثير المطالب ويصعب إرضائه“.

تناقضات

وتعبر هذه الانتقادات إلى جانب عوامل أخرى عن تناقضات الكرة البرازيلية بينما تحظى المباراة النهائية باهتمام كبير في البلاد نظرا لمكانتها.

وستكون هذه المباراة رقم 88 لبالميراس هذا العام ورقم 83 لفلامنغو.

ولا يزال أمام كل من الفريقين مباريات قبل نهاية الموسم الحالي في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأقل تذكرة في نهائي الغد تكلف نحو 200 دولار أي ما يعادل الحد الأدنى الشهري للأجور في البرازيل وهي تزيد عن ضعف سعر أرخص تذكرة لنهائي دوري أبطال أوروبا كما أن أسعار السفر مرتفعة.

ويقول توستاو الذي سبق له الفوز بكأس العالم والذي يعمل حاليا كاتبا صحفيا في البرازيل أن الوصول إلى نهائي البطولة ربما لا يكون كافيا للمدربين لضمان الاستمرار في وظيفتيهما.

وكتب توستاو: ”إذا توج فلامنغو باللقب فإنه سيحظى بالإشادة بسبب نوعية اللاعبين إلى جانب الإشادة بالمدب ريناتو“.

وأضاف توستاو ”وإذا فاز بالميراس باللقب فإنهم سيقولون إن أبيل فيريرا صاحب تخطيط هائل.

”ويواجه المدربان خطر الإقالة في حالة الخسارة“.