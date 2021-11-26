حكم بسجن نوزمان رئيس اللجنة الأولمبية البرازيلية السابق 30 عاما

قضت محكمة برازيلية بسجن كارلوس أرتور نوزمان الرئيس السابق للجنة الأولمبية البرازيلية لمدة 30 عاما و11 شهرا بتهم تتعلق بالفساد وتتضمن شراء أصوات أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية لضمان حصول ريو دي جانيرو على حق استضافة الأولمبياد الصيفي في 2016.

وأصدرت محكمة جنايات في ريو دي جانيرو الحكم أمس الخميس.

اعتقال رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد ريو دي جانيرو 2016 (صور) https://t.co/H0eYeFXU2D pic.twitter.com/FYZZsTLvM7 — إرم سبورت (@EremSports) October 5, 2017

ووجدت المحكمة نوزمان (79 عاما) مذنبا بتهم تشمل غسيل الأموال والتهرب الضريبي والفساد وسوء الإدارة.

وتقدم محامو نوزمان الذي ظل رئيسا للجنة الأولمبية في البرازيل لأكثر من عقدين كاملين بطعن ضد القرار وسيبقى المسؤول الأولمبي السابق طليقا حتى البت في الطعن.

وكان نوزمان اعتقل لأول مرة في أكتوبر تشرين الأول 2017 إلى جانب ليوناردو غرينر مساعده السابق الذي كان مسؤولا عن العمليات في أولمبياد ريو 2016.

واتهم نوزمان بترتيب دفع أكثر من مليوني دولار كرشوة للحصول على موافقة اللجنة الأولمبية الدولية لتنظيم دورة ألعاب 2016 في ريو دي جانيرو في 2009 والتفوق على المدن المنافسة وهي شيكاغو وطوكيو ومدريد.

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وأدانت المحكمة أيضا كلا من غرينر وسيرجيو كابرال حاكم ريو دي جانيرو السابق ورجل الأعمال منزييس سواريز فيلو بالمشاركة في رشوة مسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية للحصول على حق الاستضافة.

وقضت المحكمة بسجن غرينز 13 عاما و10 أشهر بسبب تهم تتعلق بالفساد وسوء الإدارة.

وفي 2009 فازت ريو دي جانيرو بحق الاستضافة متفوقة على مدريد وطوكيو وشيكاغو، وترأس نوزمان بعدها اللجنة المنظمة لأولمبياد ريو 2016.

نهائي كأس ليبرتادوريس

في سياق منفصل، يسدل الستار غدا السبت على نسخة 2021 من كأس ليبرتادوريس بنهائي برازيلي يجمع بالميراس وفلامنغو على ستاد سينتيناريو في مونتفيديو عاصمة أوروغواي.

وتجمع مباراة الغد بطلي النسختين الماضيتين حيث توج فلامنغو بلقب ليبرتادوريس 2019، وتبعه فلامنغو بالفوز في نهائي النسخة الماضية على سانتوس البرازيلي 1/0.

ومع هذا النهائي البرازيلي الخالص غدا، ضمنت الكرة البرازيلية لقب ليبرتادوريس للموسم الثالث على التوالي وللمرة الثامنة منذ 2010.

كما أصبح لقب ليبرتادوريس برازيليا للمرة 22 في تاريخ البطولة لتقترب فرق السامبا من رصيد الفرق الأرجنتينية التي تستحوذ على أكبر رصيد من ألقاب كأس ليبرتادوريس برصيد 25 لقبا حتى الآن.

ويكمل الفريق الفائز في المباراة عقد المتأهلين إلى بطولة كأس العالم للأندية 2021، والمقرر إقامتها في الإمارات.