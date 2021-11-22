رسميا.. الاتحاد الإيراني يعلن رفع شكوى ضد الأردن وتقديمها إلى لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي

أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مساء الإثنين، عن رفعه شكوى لدى لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي ضد الاتحاد الأردني لكرة القدم بسبب رفع الأخير شكوى لتحديد جنس ”زهرة كودايي زادة“، حارسة المنتخب الإيراني للسيدات.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الإيراني لكرة القدم، أن ”الشكوى التي رفعها ضد الاتحاد الأردني لكرة القدم أحيلت إلى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم“.

وأضاف الاتحاد الإيراني أن ”هذه الشكوى جاءت بعد الشكوى التي رفعها الاتحاد الأردني لكرة القدم بشأن إحدى لاعبات المنتخب الإيراني لكرة القدم للسيدات، ومطالبته بالتحقيق في جنس هذه اللاعبة“.

ولم يحدد الاتحاد الإيراني في هذه الشكوى فيما إذا كان يطالب بتعويضات مالية أو فرض عقوبات على نظيره الأردني.

وقالت زهرة كودايي زادة حارسة المنتخب الإيراني للسيدات لكرة القدم، يوم الأربعاء الماضي، إنها تعتزم مقاضاة قادة الاتحاد الأردني لكرة القدم لطلب الحصول على رد اعتبار واستعادة الكرامة، بسبب المشكلة التي أثاروها ضدها مؤخرا.

وأضافت زادة في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية: ”ذنبي الوحيد أنني لست جميلة، تلك هي مشكلتي مع كرة القدم“.

وكان اتحاد الكرة الأردني قد خاطب الاتحاد الآسيوي لطلب التحقق من جنس زهرة كودايي زادة، بعد انتهاء المباراة الحاسمة بتصفيات آسيا المقامة في أوزبكستان أخيرا، وانتهت بفوز إيران بالركلات الترجيحية.

ووصل المنتخب الإيراني لكرة القدم للسيدات إلى نهائي كأس كرة القدم للسيدات للمرة الأولى بفوزه على بنغلادش والأردن.

وزهرة كودايي زادة من مواليد العام 1989 من مدينة ”باغ ملك“ التابعة لمحافظة خوزستان جنوب إيران، وهي حارسة مرمى فريق ذوب آهن أصفهان لكرة القدم والمنتخب الإيراني لكرة القدم للسيدات.

كما لعبت قبل التحاقها بنادي ذوب آهن أصفهان مع أندية أخرى مثل نادي بلدية مدينة بم بمحافظة كرمان، ونادي بلدية سنندج غرب إيران وغيرها.

وكان المنتخب الإيراني للسيدات، قد حقق إنجازًا تاريخيًا بتأهله للمرة الأولى في تاريخه لبطولة أمم آسيا، بعد تغلبه في المباراة الحاسمة على نظيره الأردني، بركلات الترجيح 4/2.

وأقيمت المباراة على ملعب بونيودكور في العاصمة الأوزبكية طشقند، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة، بالتعادل دون أهداف، ليلجأ الفريقان لركلات الجزاء الترجيحية، التي ابتسمت للمنتخب الإيراني، الذي تصدر المجموعة السابعة.

وكان المنتخبان الإيراني والأردني، متعادلين قبل المباراة بالنقاط (3 لكل منهما) وبالأهداف، بعد فوز كل منهما على بنغلادش بخماسية نظيفة.