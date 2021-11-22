بعد إلغاء مباراة مارسيليا.. إقامة مباريات أولمبيك ليون في الدوري الفرنسي خلف أبواب مغلقة

قررت رابطة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، اليوم الإثنين، إقامة مباريات أولمبيك ليون في المسابقة خلف أبواب مغلقة حتى يتم الانتهاء من التحقيقات في شغب جماهيري بعد إلغاء مباراة ضد ضيفه أولمبيك مارسيليا، يوم الأحد، بسبب شغب المشجعين.

وألغيت المباراة بعد نحو ساعتين من إيقاف الحكم رودي باكيه المواجهة في الدقيقة الخامسة بعدما ألقت الجماهير قارورة مياه اصطدمت برأس ديميتري باييه لاعب مارسيليا.

لحظة إصابة ديميتري باييت بقارورة مياة التي تسببت بإيقاف مباراة ليون ومرسيليا.#ليًون_مارسًيليا #ليون_مارسيليا_الكلاسيكو pic.twitter.com/fmujrX7JQ8 — إرم سبورت (@EremSports) November 21, 2021

مستقبل كرة القدم

من جهتها قالت روكسانا ماراسينيانو وزيرة الرياضة الفرنسية إن المشاكل الجماهيرية المتكررة تهدد مستقبل كرة القدم الفرنسية، وذلك بعد إلغاء مباراة أولمبيك ليون ضد ضيفه أولمبيك مارسيليا، يوم الأحد، بسبب شغب المشجعين.

وقالت ماراسينيانو في تصريحات إذاعية، اليوم الإثنين، ”عليهم التوصل إلى اتفاق.. هذا النوع من المشاكل يجب أن تحله الرابطة“.

وقال مكتبها لرويترز في وقت لاحق إن مسؤولي وزارتي الرياضة والداخلية سيلتقيان لبحث هذه القضية، غدا الثلاثاء.

🔥توقفت مباراة #ليون ومارسيليا بـ #الدوري_الفرنسي بسبب شغب الجماهير

بعد 4 دقائق من البداية ألقت جماهير ليون قارورة مياه اصطدمت برأس باييت لاعب #مارسيليا ليسقط أرضا حيث كان يستعد لتنفيذ ركلة ركنية

الحكم طلب من الفريقين العودة لغرف الملابس#إرم_سبورت #مارسيليا_ليون #ليون_مارسيليا pic.twitter.com/Y9YDWIgp2x — إرم سبورت (@EremSports) November 21, 2021

وقالت وزارة الداخلية إنها استدعت مسؤولي الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ورابطة الدوري لحضور الاجتماع.

وأضافت وزيرة الرياضة ”يتعين على الجميع أن يفهم أن استمرار وبقاء كرة القدم الفرنسية أصبح على المحك“.

وشهد الدوري الفرنسي العديد من حالات الشغب هذا الموسم، وتم خصم نقطتين من نيس واحدة منهما مع إيقاف التنفيذ بعد اشتباك الجماهير مع لاعبي مرسيليا خلال مواجهة الفريقين في أغسطس آب.

وفي سبتمبر تأجلت بداية الشوط الثاني لمباراة لانس وليل في قمة الشمال لنحو نصف ساعة بعد اشتباك جماهير الفريقين قبل أن تقتحم مجموعة من الجماهير الملعب مما أدى إلى تدخل قوات مكافحة الشغب.

توقف مباراة ليون ومارسيليا بالدوري الفرنسي بسبب شغب الجماهير (صور) https://t.co/AaXBiMDH5r pic.twitter.com/HIOjNUlWDJ — إرم سبورت (@EremSports) November 21, 2021

كما حدثت وقائع أخرى في مونبلييه وأنجيه ومارسيليا وسانت إيتيان.

وحذرت وزيرة الرياضة الفرنسية من أن هذه الحوادث تشكل تهديدا للأوضاع المالية لكرة القدم للمحترفين في البلاد.

وأضافت ”لقد كافحنا خلال الأزمة الصحية العالمية من أجل عودة الجماهير إلى الملاعب، ولن نسمح بحدوث أشياء من هذا القبيل مجددا“.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي وفي رصيده 37 نقطة من 14 مباراة مقابل 26 لنيس في المركز الثاني، و25 لرين في المركز الثالث، و24 للانس في المركز الرابع.