لاعب يحاول عرقلة الحكم بعد طرده في الدوري البرازيلي (فيديو)

حاول نيتو بيرولا، لاعب نادي كونفينكا البرازيلي، عرقلة حكم مباراة فريقه ضد بونتي بريتا، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الجولة قبل الأخيرة بدوري الدرجة الثانية البرازيلي.

وانتهت المباراة بفوز بونتي بريتا بهدف دون رد، حيث كان فريق كونفينكا يحتاج للفوز لكي يتمسك بأمل ضئيل للبقاء في دوري الدرجة الثانية، ولكن الهزيمة أطاحت به للمراكز المتأخرة وتأكد هبوطه لدوري الدرجة الثالثة.

ودخل نيتو بيرولا كبديل مع منتصف الشوط الثاني للمباراة، ومع الدقائق الأخيرة للمباراة أشهر له الحكم البطاقة الصفراء الثانية ثم البطاقة الحمراء، وبعد أن أدرك أنه سيُطرد، ركل الحكم ويلتون بيريرا سامبايو في قدمه.

وأظهرت إعادة القنوات الناقلة للمباراة أن اللاعب تعمد عرقلة الحكم بالفعل، وأن الأمر لم يكن مجرد حادث غير مقصود، بل إن اللاعب اتجه للحكم وحاول الاشتباك معه لفظيا، لكن اللاعبين قاموا بإبعاده من أجل الخروج من الملعب.

الهزيمة جعلت فريق كونفينكا في المركز الـ19 (قبل الأخير) في جدول ترتيب البطولة بعد خوض 37 جولة، وحقق الفوز في 9 مباريات، وتعادل في مثلها، وخسر 19 مباراة.

أما فريق بونتي بريتا فيتواجد في المركز الـ13 برصيد 46 نقطة، بعد خوض 37 جولة، والفوز في 11 مباراة، والتعادل في 13 وخسارة مثلها.

تابوت في الملعب

يذكر أن الدوري البرازيلي دائما ما يكون مليئا بمثل هذه الأحداث المثيرة، حيث شهدت مؤخرا مباراة إنترناسيونال ضد غريميو في الدوري البرازيلي أحداثا مؤسفة، انتهت بطرد لاعب من كل فريق.

وفي قمة الجولة الثلاثين من الدوري البرازيلي، بين الغريمين إنترناسيونال وغريميو، حقق الأول الفوز بهدف نظيف، لتصبح مهمة الأخير في البقاء ضمن الدرجة الأولى معقدة للغاية.

وسجل إنترناسيونال هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ 40 من عمر اللقاء عن طريق تايسون، ليشعل الأجواء في ملعب المباراة.

ومع نهاية المباراة، واقتراب غريميو أكثر من الهبوط، قام لاعبو إنترناسيونال بقيادة باتريك برفع توابيت كرتونية حصلوا عليها من جماهير فريقهم، ما أثار حفيظة لاعبي غريميو، ليشتبكوا مع أصحاب الأرض.

حكم المباراة، ورغم إطلاق صافرة النهاية، قرر طرد باتريك من جانب إنترناسيونال، وبرونو كورتيز لاعب غريميو.

وتهبط الأندية الأربعة من المراكز 17 وحتى 20 إلى دوري الدرجة الثانية البرازيلي، وهو ما جعل مهمة غريميو في البقاء معقدة للغاية في الوقت الحالي.

Following Internacional’s 1-0 win over bitter rivals Gremio, Inter player Patrick held up two cardboard cutouts of a casket to their fans mocking Gremio due to them being very close to being relegated from the Brasilerão. The result? Patrick gets sent off. pic.twitter.com/EeQBYJTZiE

— Roberto Rojas (@RobertoRojas97) November 7, 2021