الصحف الرياضية: "تعويذة تشافي".. "سولشاير يرفض الاستقالة".. و"ميسي يعود"

شكلت انطلاقة تشافي هيرنانديز كمدرب لبرشلونة بالفوز على إسبانيول، ومصير المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير بعد هزيمة مانشستر يونايتد أمام واتفورد، ونتائج لقاءات السبت في الدوريات الأوروبية، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بأول هدف لميسي برفقة باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، ولقاء غرناطة وريال مدريد في الدوري الإسباني، ومصير لاعبة التنس الصينية بينغ شواي، ونهائي البطولة الختامية للاعبي التنس بين الروسي ميدفيديف والألماني زفيريف.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على مباراة غرناطة وريال مدريد في الدوري الإسباني، وكتبت: ”إلى الهجوم“.

كما تحدثت عن فوز برشلونة بديربي كتالونيا على إسبانيول 1-0 في أول لقاء تحت قيادة تشافي هيرنانديز، وكتبت: ”برشلونة تشافي ابتسم بالفعل“.

الصحيفة اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد على أوساسونا 1-0، وكتبت: ”أتلتيكو مدريد يعاني لكنه فاز في النهاية“.

كما اهتمت الصحيفة بالجمعية العمومية لريال مدريد وتصريحات الرئيس فلورنتينو بيريز ضد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“، وكتبت: ”بيريز: أعمل ليتذكر يويفا من هو ريال مدريد“.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة بديربي كتالونيا 1-0 على إسبانيول في أول لقاء للمدرب تشافي هيرنانديز، وكتبت: ”البداية بفوز“.

الصحيفة تحدثت عن فوز أتلتيكو مدريد على أوساسونا 1-0، وتعادل إشبيلية أمام ديبورتيفو ألافيس 2-2 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”أتلتيكو مدريد يفوز وإشبيلية يعاني“.

الصحيفة اهتمت بلقاء غرناطة وريال مدريد، وكتبت: ”اختبار لريال مدريد دون غاريث بيل وإيدين هازارد“.

الصحيفة اهتمت بفوز باريس سان جيرمان على نانت 3-1 وأول هدف لليونيل ميسي في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”ميسي ينقذ باريس سان جيرمان حين لعب بـ10 لاعبين“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة 1-0 أمام إسبانيول في أول لقاء للمدرب تشافي هيرنانديز، وكتبت: ”تعويذة تشافي“.

كما تحدثت عن فوز أتليتكو مدريد على أوساسونا 1-0، وكتبت: ”فيليبي يحسم في الدقيقة الـ 86″، وعن مباراة غرناطة ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني، كتبت: ”اختبار صعب في ملعب نويفو لوس كارمينيس“.

الصحيفة اهتمت بالهدف الأول للأرجنتيني ليونيل ميسي برفقة باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي خلال الفوز 3-1 على نانت، وكتبت: ”ميسي يسجل أخيرا أول هدف في الدوري الفرنسي“.

آس

ركزت الصحيفة على بداية عهد تشافي هرنانديز في برشلونة بالفوز على إسبانيول في ديربي كتالونيا بضربة جزاء أثارت الجدل، وكتبت: ”أول انتصار وأول جدل“.

كما تحدثت عن لقاء غرناطة وريال مدريد في الدوري الإسباني، وكتبت: ”إعصار كريم بنزيما“.

الصحيفة اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد على أوساسونا 1-0 وكتبت: ”فيليبي يصلح في الدقيقة الـ 86“.

كما اهتمت الصحيفة بالشكوك بشأن مصير لاعبة التنس الصينية بينغ شواي، وخروج ديوكوفيتش من نصف نهائي البطولة الختامية أمام الألماني زفيريف.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على مصير النرويجي أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، بعد الهزيمة أمام واتفورد 4-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: ”سولشاير يرفض الاستقالة رغم انتقادات وشتائم الجماهير الغاضبة“.

كما اهتمت ببداية 3 مدربين جدد في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهم إيدي هاو، مدرب نيوكاسل، بتعادل، وستيفن جيرارد مدرب أستون فيلا، بفوز، ودين سميت مدرب نوريتش سيتي، بفوز، وكتبت: ”ثلاثي التدريب الجدد هنا“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تألق ليونيل ميسي خلال فوز فريقه باريس سان جيرمان على نانت 3-1 في الدوري الفرنسي وتسجيله أول هدف في الدوري، وكتبت: ”ميسي يعود“.

كما اهتمت بقمة أولمبيك ليون وأولمبيك مارسيليا في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”قمة للتنفس“.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز يوفنتوس 2-0 على لاتسيو في الدوري الإيطالي بفضل ضربتي جزاء لبونوتشي، وكتبت: ”بونوتشي يعاقب ساري“.

كما اهتمت بفوز فيورنتينا على ميلان 4-3 وهي أول هزيمة لميلان، وكتبت: ”ميلان انتهى عند فيورنتينا“.

كما اهتمت بنهائي البطولة الختامية للاعبي التنس، وكتبت: ”ميدفيديف يلتقي مجددا مع زفيريف“.