ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي.. ليفاندوفسكي يتقدم ومحمد صلاح يطارده

ما زال ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي يتصدره لاعبو دوريات شارفت على النهاية كالدوري النرويجي، لكن كبار المرشحين من الدوريات الخمسة الكبرى تقدموا في الترتيب، ويشتعل الصراع بين عدة مهاجمين.

ويتصدر النرويجي أوهي أومويوانفو، لاعب مولدة، الترتيب حاليا برصيد 36 نقطة من 24 هدفا متقدما على لاعبين من الدوري النرويجي وهما مواطنه توماس أولسن، لاعب ليلستروم، برصيد 31.5 نقطة من 21 هدفا، وفيتون بريشا لاعب فايكينغ، برصيد 28.5 نقطة من 19 هدفا.

ويحتل البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، هداف بايرن ميونخ، متصدر هدافي الدوري الألماني وحامل لقب الجائزة الموسم الماضي، قائمة المرشحين برصيد 28 نقطة من 14 هدفا ويحتل المركز الرابع.

ويأتي الدولي المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول ومتصدر هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، في المركز الثامن برصيد 22 نقطة من 11 هدفا.

ويحتل المركز الـ13 كل من الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد ومتصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني، والصربي دوشان فلاهوفيتش، مهاجم فيورنتينا، والإيطالي شيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو – وهما متصدرا هدافي الدوري الإيطالي – والكندي جوناثان دافيد، مهاجم ليل الفرنسي ومتصدر هداف الدوري الفرنسي، برصيد 20 نقطة من 10 أهداف.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يبتعد بالصدارة https://t.co/zsNTJFwcBY pic.twitter.com/WBjw3UYhdR — إرم سبورت (@EremSports) November 20, 2021

ويأتي خلفهم كل من النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بروسيا دورتموند، والأرجنتيني جيوفاني سيميوني، مهاجم هيلاس فيرونا، برصيد 18 نقطة من 9 أهداف.

وكان ليفاندوفسكي قد توج بجائزة الحذاء الذهبي العام الماضي، التي تُمنح منذ عام 1968 لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية.

وسجل هداف بايرن ميونخ، البالغ 33 عاماً، في الموسم الماضي 2020-2021 في البوندسليغا 41 هدفاً في 29 مباراة، ليحطم الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد المسجل باسم النجم السابق لبايرن الراحل غيرد مولر، الذي كان قد حققه في موسم 1971-1972 مع 40 هدفاً.

يذكر أن نقاط الحذاء الذهبي الأوروبي تحتسب على الشكل التالي:

– بالنسبة للدوريات الخمسة الكبرى (إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا)، فإن عدد الأهداف يضرب في 2.

– بالنسبة للدوريات المرتبة من 6 إلى 22، فإن عدد الأهداف يضرب في 1.5.

– بالنسبة لباقي الدوريات، فإن عدد النقاط يساوي عدد الأهداف.

ترتيب هدافي الدوريات الخمسة الكبرى:

1 – روبيرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ): 14 هدفا – 28 نقطة.

2- المصري محمد صلاح (ليفربول): 11 هدفا – 22 نقطة.

3- الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد) والصربي دوشان فلاهوفيتش (فيورنتينا) والإيطالي شيرو إيموبيلي (لاتسيو) والكندي جوناثان دافيد (ليل): 10 أهداف – 20 نقطة.

4- النرويجي إيرلينغ هالاند (بروسيا دورتموند) والأرجنتيني جيوفاني سيميوني (هيلاس فيرونا): 9 أهداف – 18 نقطة.