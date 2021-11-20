ميسي يحرز هدفه الأول في الدوري الفرنسي ويقود باريس سان جيرمان لتعزيز صدارته

سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي أول هدف له مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، والذي جاء في شباك نانت، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب ”بارك دي برانس“، في الجولة الـ14 من الدوري الفرنسي.

وفي الدقيقة 87 انطلق ميسي بالكرة وسدد في الزاوية اليمنى، ليضاعف تفوق الفريق الباريسي بنتيجة (3-1).

ويعد هذا الهدف هول الأول للنجم الأرجنتيني في مسابقة الدوري، منذ انضمامه مطلع الموسم الجاري، قادما من برشلونة الإسباني.

يذكر أن ليو ميسي سجل 3 أهداف بالقميص الباريسي في دوري أبطال أوروبا، بواقع هدف في شباك مانشستر سيتي الإنجليزي، وثنائية في مرمى لايبزيغ الألماني.

ويمتد تعاقد ليونيل ميسي مع النادي الباريسي حتى صيف 2023، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

وحقق باريس سان جيرمان فوزًا ثمينا على ضيفه نانت بنتيجة (3-1).

احتفال ميسي بهدفه الأول في الدوري الفرنسي، الضحية كان نانت #باريس_سان_جيرمان_نانت pic.twitter.com/d0kbgIEcel — إرم سبورت (@EremSports) November 20, 2021

واستطاع كيليان مبابي نجم الفريق افتتاح النتيجة مبكرًا، حين سجل هدفًا في الدقيقة الثانية.

وسجل رانادل كولو وماني هدف التعادل لنانت في الدقيقة 76، بينما سجل باريس سان جيرمان هدفا في الدقيقة 85، حين سجل مدافع الخصم هدفًا ذاتيًا.

وسجل ليونيل ميسي هدفه الأول في الدوري الفرنسي، حين أحرز الكرة في الدقيقة 87 في شباك نانت.

وارتفع رصيد باريس سان جيرمان، متصدر الدوري، للنقطة 37، بينما حل نانت في المرتبة الـ 11 برصيد 18 نقطة.

وكان باريس سان جيرمان يسعى للثأر من فريق نانت الذي أحرجه بهزيمة مفاجئة بهدفين مقابل هدف واحد في آخر مباراة بينهما في الدوري، في الجولة 29 من الموسم الماضي، في مارس/ آذار الماضي.

🔆🔆 هدف يليق بافتتاحية أهداف ميسي في الدوري الفرنسي .. تاريخي 🛑#باريس_سان_جيرمان_نانت pic.twitter.com/vAoMG6No92 — إرم سبورت (@EremSports) November 20, 2021

وقال ميسي في تصريحاته عقب اللقاء: ”سنحت لنا فرصا عديدة، لكن تعامل معها حارس نانت لافونت بشكل مميز في الشوط الأول“.

وأضاف ميسي: ”لم نشعر بالخوف، لكن استغرقنا وقتا طويلا في حسم النتيجة لصالحنا“.

وأتم النجم الأرجنتيني تصريحاته: ”أنا سعيد للغاية لأنني سجلت هدفي الأول في الدوري الفرنسي، رغم أنني أحرزت بقميص باريس بالفعل في دوري الأبطال“.