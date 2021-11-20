رياضة

استقالة ماركوس أنفانغ مدرب فيردر بريمن بعد التحقيق في شهادة تطعيمه ضد كورونا
تاريخ النشر: 20 نوفمبر 2021 12:51 GMT
تاريخ التحديث: 20 نوفمبر 2021 13:20 GMT

استقالة ماركوس أنفانغ مدرب فيردر بريمن بعد التحقيق في شهادة تطعيمه ضد كورونا

فيردر بريمن قال إن أنفانغ استقال من منصبه من أجل صالح النادي والفريق.

+A -A
المصدر: رويترز وفريق التحرير

استقال ماركوس أنفانغ مدرب فيردر بريمن المنافس في دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم من منصبه اليوم السبت بعد أن بدأت السلطات التحقيق في ادعاءات بأنه استخدم شهادة تطعيم مزورة ضد فيروس كورونا.

وقال أنفانغ الذي نفى أمس الجمعة استخدام شهادة تطعيم مزورة إنه استقال من منصبه من أجل صالح النادي والفريق.

واستقال المدرب المساعد فلوريان يونغ أيضا.

وقال أنفانغ في بيان: ”قررت التخلي عن عملي كمدرب لفيردر بريمن بصورة فورية بسبب الوضع المسيء الذي أصبح فيه النادي والفريق وأسرتي وأنا شخصيا“.

وقال النادي أمس الجمعة إن السلطات تجري تحقيقا يتعلق بشهادة التطعيم الخاصة بالمدرب أنفانغ الذي نفى أي مخالفة مؤكدا أنه تلقى التطعيم كاملا وحصل على الجرعتين في مركز تطعيم رسمي.

وقال فرانك باومان المدير التنفيذي للنادي“ ”ماركوس وفلوريان تحملا المسؤولية من خلال هذا القرار وأسهما في إنهاء حالة الفوضى التي أحاطت بالفريق خلال الأيام الماضية“.

وأضاف باومان: ”نحن نحترم هذا القرار وسنبدأ في البحث عن مدرب جديد للفريق“.

وشهدت الكرة الألمانية وعلى مدى أشهر كثيرا من الجدل فيما يتصل بتطعيم اللاعبين والطواقم الطبية في البلاد.

ولا يزال يوشوا كيميش لاعب بايرن ميونيخ بطل ألمانيا يرفض تلقي اللقاح قائلا إنه يخشى من تأثيرات سلبية طويلة الأمد.

ويحتل فيردر بريمن المركز الثامن في ترتيب الدوري الألماني الدرجة الثانية 2021/2022 وحصد 19 نقطة من 13 مباراة.

وكان فيردر بريمن قد هبط إلى الدوري الألماني الدرجة الثانية بعدما احتل المركز الـ17 بين 18 فريقا في دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي.

وسبق لنادي فيردر بريمن الفوز بلقب الدوري الألماني (البوندسليغا) 4 مرات آخرها موسم 2003/2004، في حين نال 6 ألقاب في كأس ألمانيا، و3 في كأس السوبر الألماني.

وتولى أنفانغ، البالغ من العمر 47 عاما، تدريب فيردر بريمن في يونيو 2021 وقاده في 14 مباراة، حيث حقق الفوز 5 مرات، مقابل 4 تعادلات و5 خسائر.

خسائر كبيرة
وفي سبتمبر الماضي أعلن كلاوس فيلبري، الرئيس التنفيذي لفيردر بريمن، في الجمعية العمومية للأعضاء أن النادي سجل خسائر بالملايين في الموسمين الماضيين، كما كان متوقعا.

وسجل فيردر بريمن خسائر قياسية بقيمة 23.8 مليون يورو في موسم 2020/2019، وبقيمة 8.8 مليون يورو في موسم 2021/2020.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play