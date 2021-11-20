استقالة ماركوس أنفانغ مدرب فيردر بريمن بعد التحقيق في شهادة تطعيمه ضد كورونا

استقال ماركوس أنفانغ مدرب فيردر بريمن المنافس في دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم من منصبه اليوم السبت بعد أن بدأت السلطات التحقيق في ادعاءات بأنه استخدم شهادة تطعيم مزورة ضد فيروس كورونا.

وقال أنفانغ الذي نفى أمس الجمعة استخدام شهادة تطعيم مزورة إنه استقال من منصبه من أجل صالح النادي والفريق.

Cheftrainer Markus Anfang und Co-Trainer Florian Junge sind mit sofortiger Wirkung von ihren Ämtern beim SV #Werder zurückgetreten. Alle Infos ➡️ https://t.co/kOWBESAQeq pic.twitter.com/Ldv4S8MdJ0 — SV Werder Bremen (@werderbremen) November 20, 2021

واستقال المدرب المساعد فلوريان يونغ أيضا.

وقال أنفانغ في بيان: ”قررت التخلي عن عملي كمدرب لفيردر بريمن بصورة فورية بسبب الوضع المسيء الذي أصبح فيه النادي والفريق وأسرتي وأنا شخصيا“.

وقال النادي أمس الجمعة إن السلطات تجري تحقيقا يتعلق بشهادة التطعيم الخاصة بالمدرب أنفانغ الذي نفى أي مخالفة مؤكدا أنه تلقى التطعيم كاملا وحصل على الجرعتين في مركز تطعيم رسمي.

وقال فرانك باومان المدير التنفيذي للنادي“ ”ماركوس وفلوريان تحملا المسؤولية من خلال هذا القرار وأسهما في إنهاء حالة الفوضى التي أحاطت بالفريق خلال الأيام الماضية“.

وأضاف باومان: ”نحن نحترم هذا القرار وسنبدأ في البحث عن مدرب جديد للفريق“.

Im Gespräch mit https://t.co/TGSON4CYMH nimmt Frank #Baumann, Geschäftsführer Fußball beim SV #Werder Stellung zum Rücktritt von Markus #Anfang. Das ausführliche Interview in voller Länge ➡️ https://t.co/LaSgbyhM3d pic.twitter.com/Vrc8HRUyep — SV Werder Bremen (@werderbremen) November 20, 2021

وشهدت الكرة الألمانية وعلى مدى أشهر كثيرا من الجدل فيما يتصل بتطعيم اللاعبين والطواقم الطبية في البلاد.

ولا يزال يوشوا كيميش لاعب بايرن ميونيخ بطل ألمانيا يرفض تلقي اللقاح قائلا إنه يخشى من تأثيرات سلبية طويلة الأمد.

ويحتل فيردر بريمن المركز الثامن في ترتيب الدوري الألماني الدرجة الثانية 2021/2022 وحصد 19 نقطة من 13 مباراة.

وكان فيردر بريمن قد هبط إلى الدوري الألماني الدرجة الثانية بعدما احتل المركز الـ17 بين 18 فريقا في دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي.

وسبق لنادي فيردر بريمن الفوز بلقب الدوري الألماني (البوندسليغا) 4 مرات آخرها موسم 2003/2004، في حين نال 6 ألقاب في كأس ألمانيا، و3 في كأس السوبر الألماني.

وتولى أنفانغ، البالغ من العمر 47 عاما، تدريب فيردر بريمن في يونيو 2021 وقاده في 14 مباراة، حيث حقق الفوز 5 مرات، مقابل 4 تعادلات و5 خسائر.

خسائر كبيرة

وفي سبتمبر الماضي أعلن كلاوس فيلبري، الرئيس التنفيذي لفيردر بريمن، في الجمعية العمومية للأعضاء أن النادي سجل خسائر بالملايين في الموسمين الماضيين، كما كان متوقعا.

وسجل فيردر بريمن خسائر قياسية بقيمة 23.8 مليون يورو في موسم 2020/2019، وبقيمة 8.8 مليون يورو في موسم 2021/2020.