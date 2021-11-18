الهولندي بروميس يواجه اتهامات بمحاولة القتل العمد لتورطه المزعوم بحادثة طعن

قال مدعون هولنديون، اليوم الخميس، إن كوينسي بروميس مهاجم سبارتاك موسكو سيمثل أمام المحكمة لتورطه المزعوم بحادثة طعن.

وقبل نحو عام ألقت الشرطة القبض على بروميس في أمستردام فيما يتصل بحادثة طعن تعرض لها رجل، في يوليو تموز 2020، في مدينة مجاورة.

وأفرجت عنه بعد يومين لكنه ظل من المشتبه بهم في القضية من وقتها.

ونفى بروميس مرارًا وتكرارًا أي ضلوع له في الحادثة، ولم يرد فريق الدفاع عنه على الفور على طلب من ”رويترز“ للتعليق، اليوم الخميس.

ويزعم المدعون أن بروميس شوهد يطعن الضحية وهو أحد أقرباء لاعب أياكس أمستردام، وإشبيلية السابق.

ويواجه بروميس اتهامات بمحاولة القتل العمد.

وقال المدعون إن الضحية نجا من الحادثة لكنه تعرض لإصابات خطيرة في الركبة.

وذكرت وسائل إعلام هولندية نقلًا عن شهود أن حادثة الطعن وقعت خلال تجمع عائلي نظمه بروميس في مقر شركة يملكها، وأن اللاعب تشاجر مع أحد الأقرباء وقام بطعنه بعد ذلك.

ولم تحدد المحكمة موعدًا للنظر في القضية.

وكان بروميس البالغ من العمر 29 عامًا يلعب مع أياكس وقت الحادثة، لكنه عاد إلى موسكو، في فبراير/ شباط هذا العام، لينضم إلى الفريق الذي سبق أن دافع عن ألوانه في الفترة بين 2014 و2018.

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية إن النيابة العامة الهولندية قررت توجيه اتهامات بمحاولة القتل العمد لبروميس، لكنه من خلال محاميه يقول إنه لم يكن متواجدًا وقت وقوع الحادثة،

وكانت آخر مباراة دولية لبروميس مع منتخب هولندا في بطولة أمم أوروبا الأخيرة ”يورو 2020″، حيث شارك في خسارة منتخب بلاده أمام جمهورية التشيك.

وقالت ”ميرور“ إنه في حالة الطعن، يُعاقب الفاعل بالسجن لمدة تتراوح بين 24 إلى 42 شهرًا في هولندا.

ووقعت حادثة الطعن خلال تجمع عائلي نظمه بروميس في مقر شركة يملكها، حيث تشاجر مع أحد الأقرباء وقام بطعنه بعد ذلك، وفقًا لشهود عيان كما نقلت صحيفة ”دي تليغراف“ الهولندية، في ديسمبر الماضي

وسبق لبروميس أن خاض 50 مباراة دولية مع منتخب هولندا أحرز خلالها 7 أهداف، ولعب بروميس لأندية: أياكس، وإشبيلية، وسبارتك موسكو، وتفينتي إف سي، وجو أهيد إيجلز.