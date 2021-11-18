رياضة

فرناندو سانتوس يكشف شرط رحيله عن منتخب البرتغال
تاريخ النشر: 18 نوفمبر 2021 12:46 GMT
تاريخ التحديث: 18 نوفمبر 2021 13:35 GMT

فرناندو سانتوس يكشف شرط رحيله عن منتخب البرتغال

في كأس العالم 2010 و2014 تأهل المنتخب البرتغالي عبر الملحق، حيث أطاح بالبوسنة والهرسك عام 2009 والسويد عام 2013.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قال فرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي، إنه سيترك منصبه حال فشله في قيادة منتخب بلاده للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر من خلال الملحق الأوروبي.

وكان يكفي المنتخب البرتغالي التعادل أمام صربيا، يوم الأحد الماضي، لضمان التأهل مباشرة إلى كأس العالم 2022، غير أن ألكسندر ميتروفيتش سجل هدفا للمنتخب الصربي في الدقيقة 90، ليمنح منتخب بلاده التأهل إلى المونديال، في حين سيتجه منتخب البرتغال إلى الملحق.

وقال سانتوس في مقابلة مع محطة (TVI) البرتغالية: ”نحن لم نفشل في التأهل لكأس العالم 2022 بعد وسنتأهل، سأستقيل إذا لم نتأهل“.

وأكد سانتوس، البالغ من العمر 67 عاما، على أنه يلتزم مع الاتحاد البرتغالي بالتأهل لكأس العالم 2022، كما أقر بأن منتخب البرتغال لم يلعب جيدا في آخر مباراتين في التصفيات، لكنه أبدى تفاؤله ببلوغ كأس العالم.

وسيتنافس منتخب البرتغال في الملحق مع 11 منتخبا أوروبيا على ثلاث بطاقات للمونديال، حيث يقام الملحق في مارس المقبل.

وفي سبتمبر الماضي، أكمل سانتوس العام السابع في منصب المدير الفني لمنتخب البرتغال، علما أنه قاده للفوز بكأس الأمم الأوروبية 2016 ودوري الأمم 2019.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن سانتوس، أدار 95 مباراة لمنتخب البرتغال منذ سبتمبر 2014، حيث حقق الفوز 59 مرة، في حين تعادل في 20 وخسر 16.

وسيتم تقسيم 12 منتخبا التي تأهلت إلى الملحق على 3 مسارات، يضم كل مسار 4 منتخبات، وسيقام الدور نصف النهائي للملحق يوم 24 مارس، بينما تقام 3 مباريات نهائية حاسمة بعدها بـ5 أيام.

وستحدد أماكن إقامة المباريات النهائية الثلاث وفقا للقرعة، لكن في نصف النهائي ستكون أفضلية اللعب على الأرض من نصيب إيطاليا والبرتغال وروسيا وإسكتلندا والسويد وويلز، وستكون ضد منتخبات النمسا والتشيك ومقدونيا الشمالية وبولندا وتركيا وأوكرانيا.

ولا توجد عوامل أخرى مؤثرة عند سحب القرعة، ما يعني أن منتخب إيطاليا، بطل يورو 2020 قد يصطدم بالبرتغال في المباراة الحاسمة على التأهل لكأس العالم 2022، في قرعة ستكون قاسية على الطرفين.

وفي كأس العالم 2010 و2014 تأهل المنتخب البرتغالي عبر الملحق، حيث أطاح بالبوسنة والهرسك عام 2009 والسويد عام 2013.

يشار إلى أن منتخب البرتغال تأهل إلى كأس العالم 7 مرات، ولم يغب منذ مشاركته في نسخة 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.

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