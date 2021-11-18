فرناندو سانتوس يكشف شرط رحيله عن منتخب البرتغال

قال فرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي، إنه سيترك منصبه حال فشله في قيادة منتخب بلاده للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر من خلال الملحق الأوروبي.

وكان يكفي المنتخب البرتغالي التعادل أمام صربيا، يوم الأحد الماضي، لضمان التأهل مباشرة إلى كأس العالم 2022، غير أن ألكسندر ميتروفيتش سجل هدفا للمنتخب الصربي في الدقيقة 90، ليمنح منتخب بلاده التأهل إلى المونديال، في حين سيتجه منتخب البرتغال إلى الملحق.

IMAGENS EXCLUSIVAS DA TNT SPORTS! O CLIMA ESQUENTOU! 👀😳 Cristiano falou poucas e boas pro técnico Fernando Santos depois do apito final contra a Sérvia… #EliminatóriasNaTNTSports pic.twitter.com/kZr1M48gFM — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) November 14, 2021

وقال سانتوس في مقابلة مع محطة (TVI) البرتغالية: ”نحن لم نفشل في التأهل لكأس العالم 2022 بعد وسنتأهل، سأستقيل إذا لم نتأهل“.

وأكد سانتوس، البالغ من العمر 67 عاما، على أنه يلتزم مع الاتحاد البرتغالي بالتأهل لكأس العالم 2022، كما أقر بأن منتخب البرتغال لم يلعب جيدا في آخر مباراتين في التصفيات، لكنه أبدى تفاؤله ببلوغ كأس العالم.

وسيتنافس منتخب البرتغال في الملحق مع 11 منتخبا أوروبيا على ثلاث بطاقات للمونديال، حيث يقام الملحق في مارس المقبل.

وفي سبتمبر الماضي، أكمل سانتوس العام السابع في منصب المدير الفني لمنتخب البرتغال، علما أنه قاده للفوز بكأس الأمم الأوروبية 2016 ودوري الأمم 2019.

🔵 حسرة وخيبة أمل كريستيانو رونالدو بعد خسارة فرصة التأهل مباشرة إلى #كأس_العالم أمام صربيا 🥲#تصفيات_كأس_العالم pic.twitter.com/u0MCcJuhSU — إرم سبورت (@EremSports) November 14, 2021

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن سانتوس، أدار 95 مباراة لمنتخب البرتغال منذ سبتمبر 2014، حيث حقق الفوز 59 مرة، في حين تعادل في 20 وخسر 16.

وسيتم تقسيم 12 منتخبا التي تأهلت إلى الملحق على 3 مسارات، يضم كل مسار 4 منتخبات، وسيقام الدور نصف النهائي للملحق يوم 24 مارس، بينما تقام 3 مباريات نهائية حاسمة بعدها بـ5 أيام.

وستحدد أماكن إقامة المباريات النهائية الثلاث وفقا للقرعة، لكن في نصف النهائي ستكون أفضلية اللعب على الأرض من نصيب إيطاليا والبرتغال وروسيا وإسكتلندا والسويد وويلز، وستكون ضد منتخبات النمسا والتشيك ومقدونيا الشمالية وبولندا وتركيا وأوكرانيا.

موعد قرعة ونظام مباريات الملحق المؤهل لكأس العالم في أوروبا وكافة القارات https://t.co/16UjSs5mud pic.twitter.com/fponptxeqC — إرم سبورت (@EremSports) November 16, 2021

ولا توجد عوامل أخرى مؤثرة عند سحب القرعة، ما يعني أن منتخب إيطاليا، بطل يورو 2020 قد يصطدم بالبرتغال في المباراة الحاسمة على التأهل لكأس العالم 2022، في قرعة ستكون قاسية على الطرفين.

وفي كأس العالم 2010 و2014 تأهل المنتخب البرتغالي عبر الملحق، حيث أطاح بالبوسنة والهرسك عام 2009 والسويد عام 2013.

يشار إلى أن منتخب البرتغال تأهل إلى كأس العالم 7 مرات، ولم يغب منذ مشاركته في نسخة 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.