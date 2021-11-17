عمالقة أوروبا المتعثرون ينالون فرصة أخرى للتأهل لكأس العالم 2022

قد يصطدم آخر بطلين لأوروبا، في مواجهة فاصلة بالملحق على بطاقة الظهور في نهائيات كأس العالم 2022، لكرة القدم، نتيجة لإخفاقهما في التأهل بشكل مباشر للمسابقة المقرر إقامتها في قطر.

وستنتظر إيطاليا، الفائزة باللقب القاري في يوليو/ تموز، والبرتغال، المتوجة ببطولة أوروبا 2016، نتيجة القرعة لمشوار الملحق في مارس/ آذار، مع تنافس 12 منتخبًا أوروبيًا على ثلاث بطاقات إضافية، للظهور في كأس العالم.

وهذه هي الفرق التي احتلت المركز الثاني في مجموعاتها بالتصفيات، إلى جانب منتخبين قادمين من دوري الأمم الأوروبية.

وفشلت إيطاليا في الفوز على أيرلندا الشمالية، يوم الإثنين، وخسرت البرتغال على أرضها أمام صربيا قبلها بليلة واحدة، لتصبح العملاقتان في حاجة إلى الفوز في مباراتين إضافيتين، للظهور في قطر.

وهناك شيء إيجابي لهما، أن منتخبي إيطاليا والبرتغال من المنتخبات صاحبة التصنيف الأعلى، ما يعني أن قرعة 26 نوفمبر/ تشرين الثاني، ستضمن لهما اللعب في قبل نهائي الملحق على أرضيهما.

المنتخب الإيطالي.. من قمة أوروبا لكابوس الغياب عن نهائيات كأس العالم 2022 https://t.co/oApSh8eF5E pic.twitter.com/TgKT0rg3DN — إرم سبورت (@EremSports) November 16, 2021

وسيتم تقسيم 12 منتخبًا على ثلاثة مسارات، يضم كل مسار أربعة فرق، وسيقام الدور قبل النهائي للملحق يوم 24 مارس/ آذار، بينما تقام ثلاث مباريات نهائية حاسمة بعدها بخمسة أيام.

وستحدد أماكن إقامة المباريات النهائية الثلاث، وفقًا للقرعة، لكن في قبل النهائي ستكون أفضلية اللعب على الأرض من نصيب إيطاليا، والبرتغال، وروسيا، وأسكتلندا، والسويد، وويلز، وستكون ضد منتخبات النمسا، والتشيك، ومقدونيا الشمالية، وبولندا، وتركيا، وأوكرانيا.

ولا يوجد عوامل أخرى مؤثرة عند سحب القرعة، ما يعني أن إيطاليا قد تصطدم بالبرتغال في المباراة الحاسمة على التأهل لكأس العالم.

رسميًا.. المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس العالم عن أوروبا والمتنافسة على الملحق https://t.co/CjYOgTafH5 pic.twitter.com/rjIDkBJC3G — إرم سبورت (@EremSports) November 16, 2021

ذكريات أليمة

وفي السنوات الماضية، كانت المواجهة في الملحق تتحدد من مباراتي ذهاب وإياب، لكن يجب انتهاء مشوار التصفيات إلى قطر بنهاية مارس/ آذار. لذا، لن تكون هناك فرصة ثانية متاحة هذه المرة.

وتحمل إيطاليا ذكريات أليمة من الخسارة أمام السويد، في ملحق التأهل لكأس العالم 2018، ما تسبب في غيابها عن النهائيات لأول مرة، منذ 1958.

وسيحاول كريستيانو رونالدو، قائد البرتغال، تذكير بلاده بالفوز على السويد في ملحق تصفيات كأس العالم 2014.

وفي مناسبتين سابقتين، نجح منتخبان في عبور الملحق الأوروبي ثم بلوغ نهائي كأس العالم، حيث فازت ألمانيا على أوكرانيا في ملحق كأس العالم 2002، ثم خسرت النهائي أمام البرازيل، وكررت كرواتيا الأمر ذاته، أمام اليونان، في ملحق كأس العالم 2018، ثم خسرت النهائي.