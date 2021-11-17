الصحف الرياضية: غاريث بيل يصاب مجددا.. هولندا تتنفس الصعداء.. ومانشيني ضد الكل

شكل تأهل هولندا لنهائيات كأس العالم 2022، وفوز فرنسا وبلوغ ويلز الملحق ضمن المستوى الأول، ومحاولة برشلونة التعاقد مع الألماني أديمي والمغربي حكيم زياش، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بالبطولة الختامية للاعبي التنس وبطولة رابطة لاعبات التنس، وإصابة غاريث بيل مجددا برفقة المنتخب الويلزي، واقتراب غاريث ساوثغيت من توقيع عقد جديد كمدرب للمنتخب الإنجليزي، والانتقادات ضد روبيرتو مانشيني، مدرب المنتخب الإيطالي، ومباراة لاتسيو ضد يوفنتوس المقبلة في الدوري الإيطالي.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تأهل الإسبانية موجوروزا بلانكو لنهائي رابطة محترفات التنس على حساب مواطنتها باولا بادوسا، وكتبت: ”رفاهية أخرى للتنس الإسباني“، و“موجوروزا تسقط بادوسا“.

الصحيفة اهتمت بإصابة غاريث بيل برفقة المنتخب الويلزي، وكتبت: ”غاريث بيل يصاب مجددا“.

كما اهتمت بالدوري الإسباني وتحليل الجولات التي أقيمت حتى الآن.

سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة ورغبته في التعاقد مع المغربي حكيم زياش والألماني أديمي، وكتبت: ”خيار زياش“، و“برشلونة مستعد للتعاقد مع أديمي“.

كما تحدثت عن تشافي هيرنانديز المدرب الجديد لبرشلونة.

الصحيفة اهتمت بإصابة غاريث بيل مجددا برفقة منتخب ويلز، وكتبت: ”غاريث بيل يصاب مجددا بعد لعبه برفقة ويلز“.

كما اهتمت بتأهل الإسبانية موجوروزا بلانكو لنهائي الماسترز للسيدات في التنس.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تأهل الإسبانية جاربين موجوروزا لنهائي بطولة رابطة لاعبات التنس، وكتبت: ”الفرصة الكبرى“.

كما تحدثت عن إمكانية تعاقد برشلونة مع الألماني كريم أديمي، وكتبت: ”أديمي تحت السيطرة“.

الصحيفة اهتمت بالاتهامات الجديدة للفرنسي بنجامين ميندي، لاعب مانشستر سيتي، وكتبت: ”بنجامين ميندي يجمع 6 تهم بالاغتصاب“.

كما اهتمت بقضية الاعتداء على لاعبة باريس سان جيرمان، خيرة حمراوي، وكتبت: ”قضية حمراوي: الضحية تشتبه في زوجة أبيدال“.

آس

ركزت الصحيفة على محاولة ضم ريال مدريد لكيليان مبابي وإيرلينغ هالاند لتشكيل ثلاثي برفقة فينيسيوس جونيور، وكتبت: ”ثلاثي ضد الشيخ“.

كما تحدثت عن فوز الإسبانية جاربين موجوروزا على مواطنتها بادوسا وتأهلها لنهائي بطولة رابطة لاعبات التنس، وكتبت: ”جاربين موجوروزا لا يمكن إيقافها“.

الصحيفة اهتمت بإصابة غاريث بيل برفقة منتخب ويلز، وكتبت: ”غاريث بيل يصاب من جديد“.

كما اهتمت بتأهل هولندا لنهائيات كأس العالم 2022، ونتائج التصفيات الأوروبية وكتبت: ”هولندا إلى نهائيات كأس العالم.. 10 منتخبات أوروبية تأهلت“.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل منتخب ويلز مع بلجيكا 1-1 وتأهله لملحق تصفيات التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 ضمن المستوى الأول، وكتبت: ”كيفر هدف أكثر من كاف للعب لقاء الملحق في الميدان“.

كما اهتمت بمستقبل المدرب غاريث ساوثغيت في المنتخب الإنجليزي، وكتبت: ”ساوثغيت على وشك التوقيع على عقد جديد“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز فرنسا أمام فنلندا 2-0 في تصفيات أوروبا لنهائيات كأس العالم 2022 مع تألق كريم بنزيما وكيليان مبابي، وكتبت: ”الرائعون“.

كما اهتمت بتأهل هولندا لنهائيات كأس العالم 2022 بعد الفوز على النرويج 2-0، وكتبت: ”هولندا تتنفس الصعداء“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على مدرب المنتخب الإيطالي روبيرتو مانشيني بعد الفشل في التأهل المباشر لنهائيات كأس العالم 2022، وكتبت: ”مانشيني ضد الكل“.

كما اهتمت بفوز الإيطالي سينر في البطولة الختامية للاعبي التنس.

الصحيفة اهتمت بلقاء لاتسيو ويوفنتوس المقبل في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”إيموبيلي يحاول إيقاف بيرن“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على منتخب إيطاليا بعد الفشل في التأهل المباشر لنهائيات كأس العالم وانتظار الملحق، وكتبت: ”مانشيني الآن وقت التفكير في الأمر“.

كما اهتمت بلقاء يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي، السبت المقبل، وكتبت: ”يوفنتوس يلتقي ساري مجددا لكن كمنافس“.

الصحيفة اهتمت بفوز الإيطالي جانيك سينر على هويت كوركاتش في البطولة الختامية للاعبي التنس، وكتبت: ”سينر بطولي: من أجلك ماتيو“.