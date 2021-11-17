الأرجنتين تتعادل بدون أهداف مع البرازيل في تصفيات كأس العالم

تعادلت الأرجنتين والبرازيل بدون أهداف في مباراة متوترة وسريعة الإيقاع يوم الثلاثاء، مما يعني حفاظ الفريقين على سجلهما الخالي من الهزائم في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم.

والبرازيل هي الدولة الوحيدة التي ضمنت مكانها في نهائيات العام القادم في تصفيات أمريكا الجنوبية التي تضم عشرة فرق ويبدو في حكم المؤكد أن تنضم لها الأرجنتين التي تحتل المركز الثاني بفارق ست نقاط.

وتتأهل الفرق الأربعة الأولى مباشرة إلى كأس العالم، ويخوض صاحب المركز الخامس مواجهة فاصلة مع فريق من قارة أخرى.

ولم ينجح أي فريق في فرض أسلوبه في المباراة الممتعة وكانت أخطر فرصة في المباراة تسديدة فريد في الشوط الثاني لصالح البرازيل التي لمست العارضة.

وبالتعادل الذي تحقق في سان خوان، حافظت الأرجنتين على سجلها خاليا من الهزيمة للمباراة 27، وهي مسيرة ممتدة منذ أكثر من عامين.

يتصدر المنتخب البرازيلي منافسات التصفيات التي تقام بنظام الدوري (ذهابا وإيابا) بين 10 منتخبات، ويتأهل أول 4 منتخبات للمونديال، بينما يلعب المنتخب الخامس في مواجهة فاصلة ضد المتأهل من الملحق الآسيوي.

وحصد المنتخب البرازيلي 35 نقطة من 13 مباراة بعدما حقق 11 انتصارا، وتعادل في مباراتين ولم يعرف طعم الهزيمة، وسجل 27 هدفا واستقبل 4 أهداف فقط وهو صاحب أقوى دفاع وهجوم بين منتخبات التصفيات.

وضمن منتخب السيلساو بشكل رسمي الظهور في مونديال 2022، بعدما اتسع الفارق بينه وبين صاحب المركز الخامس إلى 19 نقطة قبل 4 جولات من النهاية.

في المقابل، يحتل منتخب الأرجنتين المركز الثاني برصيد 29 نقطة بعدما حقق 8 انتصارات وتعادل 5 مرات ولم يعرف طعم الهزيمة.

وسجل المنتخب الأرجنتيني 20 هدفا واستقبل 6 أهداف.

وكانت مواجهة المنتخبين الأرجنتين والبرازيلي، الأولى بعد نهائي كوبا أمريكا الذي حسمه المنتخب الأرجنتيني بهدف نظيف سجله أنخيل دي ماريا يوم 11 يوليو الماضي.

وقال المدرب ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن المواجهة ستكون صعبة على فريقه؛ لأنه يسعى لتحقيق الفوز للاقتراب من التأهل.

وقال تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن هذه المواجهة دائما لها طابع خاص وتبدو كأنها بداية الإعداد للمونديال.