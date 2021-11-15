سكالوني: ميسي سيلعب أساسيا في مباراة البرازيل والأرجنتين بتصفيات كأس العالم 2022

أبلغ ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين الصحفيين، اليوم الإثنين، بأن القائد ليونيل ميسي جاهز للعب، وسيبدأ أساسيا عند استضافة البرازيل في تصفيات كأس العالم لكرة القدم، غدا الثلاثاء.

وتشابهت تصريحات سكالوني مع ما قاله قبل المباراة السابقة للأرجنتين، حين فازت 1/0 على أوروغواي يوم الجمعة، لكن ميسي شارك في آخر 14 دقيقة فقط.

وتحتل الأرجنتين المركز الثاني بتصفيات أمريكا الجنوبية التي تضم عشرة منتخبات، بفارق ست نقاط خلف البرازيل الوحيدة التي ضمنت التأهل حتى الآن للنهائيات في قطر 2022.

وكرر سكالوني أن ميسي (34 عاما) تعافى تماما من آلام الركبة وعضلات الساق الخلفية التي أبعدته عن آخر مباراتين لباريس سان جيرمان، وبات مستعدا لواحدة من أهم المباريات بجدول أمريكا الجنوبية.

وأضاف قبل المباراة في سان خوان: ”كان مستعدا من الناحية البدنية في اللقاء السابق وقررنا أن أفضل شيء السماح له باللعب لبضع دقائق ليستعيد الإحساس باللعب، ومن المؤكد أنه سيشارك غدا“.

وتابع: ”ستكون مباراة صعبة ضد الفريق الذي يتصدر التصفيات، وضمن الوصول بالفعل للنهائيات“.

ويتأهل أول أربعة فرق إلى كأس العالم مباشرة، بينما يخوض صاحب المركز الخامس الملحق العالمي.

ولم تخسر الأرجنتين في 26 مباراة، وخلال هذه السلسلة تغلبت على البرازيل 1/0 في نهائي كأس كوبا أمريكا في ريو دي جانيرو في يوليو تموز الماضي.

وخلال 12 مباراة فاز منتخب الأرجنتين 8 مرات، وتعادل 4 مرات، ولم يخسر، ليحصد 28 نقطة في المركز الثاني.

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ومنذ غيابه عن كأس العالم 1970 شارك المنتخب الأرجنتيني في جميع النسخ التالية في المونديال (12 مرة)، علما أنه نال اللقب في نسختي 1978، و1986.

وبعد قيادته منتخب الأرجنتين للتتويج بلقب كأس كوبا أمريكا الأخيرة، وهي أول لقب لميسي مع التانغو، يسعى أفضل لاعب في العالم 6 مرات لقيادة منتخب بلاده للتأهل إلى كأس العالم 2022، والتتويج باللقب، علما أن هذه النسخة قد تكون الأخيرة للاعب.

وقاد ميسي منتخب الأرجنتين للمباراة النهائية في كأس العالم 2014 في البرازيل، لكنه خسر 0/1 أمام المنتخب الألماني.

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وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن ميسي سجل 80 هدفا خلال 157 مباراة مع المنتخب الأرجنتيني الأول، في حين قدم 51 تمريرة حاسمة.

وبعد مواجهة البرازيل، من المقرر أن يلعب المنتخب الأرجنتيني مع تشيلي وكولومبيا وفنزويلا والإكوادور.