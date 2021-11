بسبب ركلة الجزاء المثيرة.. منتخب جنوب أفريقيا يطالب بإعادة مباراته أمام غانا

قدم اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم احتجاجا للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، للنظر في ”قرار مثير للجدل“ خلال المباراة التي خسرها بنتيجة 1/0 أمام منتخب غانا، أمس الأحد.

وعلى ستاد كيب كوست الرياضي احتسب ماجيتي نداي حكم المباراة ركلة جزاء مشكوك في صحتها، بسبب تدخل من روشين دي روك على دانييل أمارتي، وسجل منها أندريه أيو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 33، ليتأهل منتخب غانا إلى الدور الحاسم في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

Ghana make it to the World Cup play-offs thanks to this penalty decision and a 1-0 win over South Africa.

ورفع الفوز رصيد منتخب غانا إلى 13 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة السابعة، وهو نفس رصيد منتخب جنوب أفريقيا، لكن منتخب غانا انتزع بطاقة التأهل للدور النهائي متفوقا فقط بالأهداف المسجلة على جنوب أفريقيا.

وتسببت الخسارة في إنهاء مساعي منتخب جنوب أفريقيا في التأهل إلى كأس العالم، حيث كان بحاجة إلى نقطة وحيدة للتأهل إلى الدور النهائي في التصفيات، ولذلك طالب الاتحاد المحلي بإعادة المباراة.

ويشعر تيبوجو موتلانثي الرئيس التنفيذي لاتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم بأن عدة قرارات، بينها ضربة الجزاء، جاءت ضد منتخب بلاده.

SAFA CEO Tebogo Motlanthe explaining how there association will be challenging the decisions made in yesterday’s World Cup qualifier. #BafanaVsGhana #BafanaPride pic.twitter.com/SI63GmrbZ8

وكتب موتلانثي عبر الحساب الرسمي لاتحاد جنوب أفريقيا في موقع ”تويتر“: ”الحكام حسموا المباراة، وهو ما لم يكن من المفترض حدوثه“.

وأضاف: ”سنرسل إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والفيفا أولا للتحقيق في كيفية إدارة المباراة، وثانيا سنطعن ضد بعض هذه القرارات“.

وختم الرئيس التنفيذي لاتحاد جنوب أفريقيا بالقول: ”أبلغنا مراقب المباراة بالفعل بأننا سنتقدم بشكوى رسمية“.

واحتسب الحكم ماجيتي نداي ضربة جزاء لصالح دانييل أمارتي نتيجة مخالفة ”تبدو غير عنيفة“ من جانب روشين دي روك.

Penalties!! CAF World Cup qualifiers:

DRC vs Benin

Ghana vs SA

What’s your take ?

What is the solution to this challenge?

How far in years between UEFA and CAF Football (National teams and Club Football).

— Pitso Mosimane (@TheRealPitso) November 14, 2021