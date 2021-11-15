رياضة

بسبب ركلة الجزاء المثيرة.. منتخب جنوب أفريقيا يطالب بإعادة مباراته أمام غانا
تاريخ النشر: 15 نوفمبر 2021 16:08 GMT
تاريخ التحديث: 15 نوفمبر 2021 16:45 GMT

بسبب ركلة الجزاء المثيرة.. منتخب جنوب أفريقيا يطالب بإعادة مباراته أمام غانا

الفوز رفع رصيد منتخب غانا لـ13 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة السابعة، وهو نفس رصيد منتخب جنوب أفريقيا، لكن منتخب غانا انتزع بطاقة التأهل للدور النهائي متفوقا فقط بالأهداف المسجلة على جنوب أفريقيا.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قدم اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم احتجاجا للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، للنظر في ”قرار مثير للجدل“ خلال المباراة التي خسرها بنتيجة 1/0 أمام منتخب غانا، أمس الأحد.

وعلى ستاد كيب كوست الرياضي احتسب ماجيتي نداي حكم المباراة ركلة جزاء مشكوك في صحتها، بسبب تدخل من روشين دي روك على دانييل أمارتي، وسجل منها أندريه أيو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 33، ليتأهل منتخب غانا إلى الدور الحاسم في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ورفع الفوز رصيد منتخب غانا إلى 13 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة السابعة، وهو نفس رصيد منتخب جنوب أفريقيا، لكن منتخب غانا انتزع بطاقة التأهل للدور النهائي متفوقا فقط بالأهداف المسجلة على جنوب أفريقيا.

وتسببت الخسارة في إنهاء مساعي منتخب جنوب أفريقيا في التأهل إلى كأس العالم، حيث كان بحاجة إلى نقطة وحيدة للتأهل إلى الدور النهائي في التصفيات، ولذلك طالب الاتحاد المحلي بإعادة المباراة.

ويشعر تيبوجو موتلانثي الرئيس التنفيذي لاتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم بأن عدة قرارات، بينها ضربة الجزاء، جاءت ضد منتخب بلاده.

وكتب موتلانثي عبر الحساب الرسمي لاتحاد جنوب أفريقيا في موقع ”تويتر“: ”الحكام حسموا المباراة، وهو ما لم يكن من المفترض حدوثه“.

وأضاف: ”سنرسل إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والفيفا أولا للتحقيق في كيفية إدارة المباراة، وثانيا سنطعن ضد بعض هذه القرارات“.

وختم الرئيس التنفيذي لاتحاد جنوب أفريقيا بالقول: ”أبلغنا مراقب المباراة بالفعل بأننا سنتقدم بشكوى رسمية“.

واحتسب الحكم ماجيتي نداي ضربة جزاء لصالح دانييل أمارتي نتيجة مخالفة ”تبدو غير عنيفة“ من جانب روشين دي روك.

وأبدى المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي المصري غضبه الشديد من التحكيم الأفريقي؛ بسبب ضربات الجزاء التي تم احتسابها اليوم، في مباراتي الكونغو وبنين، ثم غانا ضد جنوب أفريقيا.

وكتب موسيماني عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”ركلات الجزاء في التصفيات الأفريقية! بنين ضد الكونغو، وغانا ضد جنوب أفريقيا.. ما هو موقفكم تجاه ذلك؟ وما هو الحل لهذا التحدي؟“.

وأضاف: ”هناك فجوة زمنية بين الاتحادين الأفريقي والأوروبي على مستوى مسابقات المنتخبات والأندية“.

2021-11-tr

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