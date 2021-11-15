لوموند: تورط أبيدال في قضية الاعتداء على خيرة حمراوي

يبدو أن قضية الاعتداء على خيرة حمراوي لاعبة باريس سان جيرمان والمتهمة فيها زميلتها أميناتا ديالو قد أخذت منحى جديدا بعد ظهور اسم الدولي الفرنسي السابق إريك أبيدال المدير الرياضي السابق لبرشلونة وصديق حمراوي.

وقالت صحيفة ”لوموند“ الفرنسية اليوم الإثنين إن قضية الاعتداء العنيف على حمراوي التي تبلغ من العمر 31 عاما مساء الرابع من الشهر الحالي، والمتهمة فيها زميلتها أميناتا ديالو التي أفرجت السلطات الفرنسية عنها يوم الخميس الماضي بعد جلسة استماع استمرت 36 ساعة، تراجعت فيها فرضية اعتداء مرتبط بمنافسة رياضية بين اللاعبتين.

Déclaration du club — PSG Féminines (@PSG_Feminines) November 10, 2021

وأفادت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية، بأن ديالو كانت عائدة برفقة حمراوي من عشاء نظمه باريس سان جيرمان يوم الخميس الماضي، عندما قام ملثمون بالهجوم على حمراوي وضربها في ساقيها بقضيب حديدي.

ونُقلت حمراوي إلى مستشفى في منطقة بواسي، حيث عولجت الإصابات التي تعرضت لها في اليدين والساقين، ولهذا غابت عن فوز باريس سان جيرمان على ريال مدريد 4/0 في دوري أبطال أوروبا للسيدات يوم الثلاثاء الماضي.

وألقت الشرطة القبض على أميناتا ديالو لاتهامها بتدبير الحادثة رغبة ”منها في الحصول على مركز اللاعبة في التشكيلة الأساسية لباريس سان جيرمان“، قبل الإفراج عنها في وقت لاحق.

وأثبتت سلطات التحقيق ارتباط حمراوي بعلاقة عاطفية بأبيدال، حيث تبين أن شريحة الهاتف الخاصة باللاعبة باسم أبيدال، ما يؤكد العلاقات الوطيدة بينهما.

وتؤكد المدعية العامة في فرساي، ماريفون كايليبوت: ”سيتم الاستماع إليه (أبيدال) قريبًا“. وأكدت النيابة أن جلسة الاستماع لزوجته حياة أبيدال ”غير مستبعدة“.

اعتداء بقضيب حديدي

وفقا للعديد من لاعبات باريس سان جيرمان، اتصلت حمراوي هاتفيا بإريك أبيدال في اليوم التالي للاعتداء عليها بينما كانت عائدة من عشاء بصحبة أميناتا ديالو وأوقفها رجلان واعتديا عليها بقضيب حديدي وأصيبت بجروح في ساقيها ويديها، وبحسب شهادات اللاعبات، قال المهاجمان أثناء الاعتداء: ”هذا نتيجة إقامة علاقة عاطفية مع رجال متزوجين“.

وشارك أبيدال الذي كان ضمن تشكيلة فرنسا في كأس العالم 2006 وخاض 67 مباراة مع المنتخب الوطني، وبعد اعتزاله في 2014 عمل مديرا رياضيا في برشلونة بين عامي 2018 و2020 وهي الفترة التي ارتدت خلالها حمراوي قميص برشلونة حتى انتقالها إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي.

وعمل أبيدال بعدها في تحليل مباريات دوري أبطال أوروبا في قناة Canal+، وقد اتصلت به صحيفة ”لوموند“ بخصوص ”قضية حمراوي“، فقال محاميه: ”لقد تحدثت معه (أبيدال)، لكنني لن أقول لك شيئًا على الإطلاق في الوقت الحالي“.