ميتروفيتش قاهر البرتغال.. كيف تصعد من الحضيض إلى دور البطولة؟

وصلت مسيرة المهاجم الصربي، ألكسندر ميتروفيتش، الدولية إلى الحضيض في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حين أهدر ركلة الترجيح الحاسمة في مواجهة فاصلة أمام أسكتلندا قادت المنافس إلى التأهل لنهائيات بطولة أوروبا لكرة القدم.

وبعد عام واحد، أدى اللاعب ذاته دور البطولة في ملحمة تأهل بلاده لنهائيات كأس العالم 2022، بعد أن أحرز هدفًا قاتلًا في الدقيقة 90 لتقلب صربيًا تأخرها إلى فوز 2-1 على البرتغال في ختام المجموعة الأولى المثيرة، يوم الأحد.

وأطلق مهاجم فولهام، البالغ عمره 27 عامًا، والذي عانى أيضًا من تراجع مستواه مع ناديه خلال هذا العام، العنان لاحتفالات عارمة في بلغراد، بعدما امتلأت شوارع العاصمة الصربية، بالمحتفلين حتى الساعات الأولى من الصباح.

ولم يكن الكثير من الخبراء والمحللين، يتوقعون هذا السيناريو والمشاهد الاحتفالية في صربيا، بعد إخفاقها في التأهل عبر التصفيات لبطولة أوروبا، بعد أن صعدت للمواجهة الفاصلة فقط، عبر دوري الأمم الأوروبية.

لكن ميتروفيتش، الذي أصبح كذلك الهداف التاريخي لمنتخب بلاده، برصيد 44 هدفًا من 69 مباراة دولية، قاد انتفاضة صربيا وسجل ثمانية أهداف في ثماني مباريات بالتصفيات، وحل بديلًا بين الشوطين أمام البرتغال، ليحقق الفوز.

🔵 هدف قاتل يصعد بمنتخب #صربيا إلى كأس العالم قطر 2022 على حساب منتخب البرتغال بكامل نجومه وعلى ملعبه🔥#البرتغال_صربيا #تصفيات_كأس_العالم pic.twitter.com/o9fshzFW4q — إرم سبورت (@EremSports) November 14, 2021

وقال ميتروفيتش، وهو يكاد يطير من السعادة لوسائل إعلام صربية، بعد أن أسكت الجماهير المتحمسة في لشبونة: ”نجحت في تعويض خيبة الأمل أمام أسكتلندا“.

”عندما تعمل وتجتهد، يصبح الأمر مجرد وقت قبل أن تحقق مبتغاك، نعيش أجواء رائعة بالمنتخب ربما الأفضل التي أتذكرها منذ فترة طويلة. الكلمات تعجز عن وصف مشاعري“.

”قال لنا المدرب دراغان ستويكوفيتش، إن بوسعنا تحقيق المعجزات. عندما دخل غرفة الملابس، عقب المباراة قال لنا: ”أديتم عملًا لا يصدق يا رفاق“.

وكان المدرب ستويكوفيتش، واحدًا من أمهر لاعبي خط الوسط الهجومي في جيله، وبلغ دور الثمانية لكأس العالم 1990، مع يوغوسلافيا السابقة، ونجح في إنعاش حظوظ صربيا، بعد أن تولى المسؤولية في مارس/ آذار الماضي.

وفرض ستويكوفيتش فلسفته الخاصة القائمة على الاحتفاظ بالكرة، ونقل الضغط لملعب الخصم، بدلًا من الركون للدفاع واللعب على الهجمات المرتدة، وتسجيل هدف على عكس سير اللعب.

🔵 حسرة وخيبة أمل كريستيانو رونالدو بعد خسارة فرصة التأهل مباشرة إلى #كأس_العالم أمام صربيا 🥲#تصفيات_كأس_العالم pic.twitter.com/u0MCcJuhSU — إرم سبورت (@EremSports) November 14, 2021

ونجح أسلوبه خلال تصفيات كأس العالم، حيث حقق منتخب صربيا ستة انتصارات وتعادلين، وهيمنت على المواجهة أمام البرتغال بطلة أوروبا 2016، من خلال اللعب من لمسة واحدة، بعد أن تأخرت بهدف مبكر في الدقيقة الثانية.

وقال ستويكوفيتش، بعد أن احتفلت صربيا بأول انتصار على منافس بارز، منذ الفوز 1-صفر على ألمانيا في كأس العالم 2010، قبل خروجها من دور المجموعات: ”نملك القدرة على تكرار هذه الانتصارات الكبيرة“.

”أقول دائمًا، إن المنافسين لا يملكون أجنحة يطيرون بها، فهم بشر مثلنا، الملعب يكون عادلا دائمًا. كنا نعرف أن المباراة في لشبونة، ستكون مثل نهائي الكأس، ونجحنا في الخروج منتصرين“.

وأنهت صربيا المجموعة الأولى في الصدارة، برصيد 20 نقطة من 10 مباريات، متفوقة بثلاث نقاط على البرتغال التي كانت تحتاج للتعادل فقط، لحجز بطاقة التأهل المباشر للنهائيات، لكنها ستضطر الآن لخوض الملحق في مارس/ آذار.