فان غال يقود تدريبات هولندا مستقلا عربة غولف بعد سقوطه مصابا من على الدراجة (فيديو)

كشفت شبكة ”ESPN“ أن لويس فان غال، مدرب المنتخب الهولندي، تعرض للإصابة في قدمه ونقل إلى المستشفى بعد سقوطه من على دراجته.

وذكرت صحيفة ”ألخمين داغبلاد“ الهولندية، أن المدرب المخضرم ”عاد بالدراجة إلى الفندق مع اللاعبين والموظفين بعد التدريبات، مساء الأحد، وعند وصوله انزلق بطريق الخطأ في اللحظة التي كان يضع فيها دراجته في المكان المخصص لها، ليسقط على قدمه بقوة وبعد ذلك تم نقله إلى المستشفى في المساء، ولكن الأطباء أكدوا عدم حاجته إلى جراحة، إذ اكتفى بالجلوس على كرسي متحرّك الآن“.

ونشر أحد الصحفيين المرافقين للمنتخب الهولندي فيديو عبر حسابه على ”تويتر“، يوضح من خلاله تواجد فان غال في تدريبات المنتخب في ملعب التدريب داخل عربة غولف.

T zijn unieke beelden. Bondscoach wordt in golfkarretje t trainingsveld op gereden. Louis van Gaal gaat op de manier de training leiden op weg naar Noorwegen. Assistent Danny Blind doet t veldwerk. #Oranje pic.twitter.com/kliOu35gb4 — Maarten Wijffels (@m_wijffelsAD) November 15, 2021

وتصطدم هولندا بضيفتها النرويج في روتردام، مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويتصدر المنتخب الهولندي المجموعة برصيد 20 نقطة بفارق نقطتين عن كل من تركيا والنرويج، مع أفضلية طفيفة للأتراك الذين يملكون فارق هدف واحد عن المنتخب الإسكندنافي (+10 مقابل +9).

ونظرًا لأن هولندا تملك فارق أهداف شاسعا عن باقي منافسيها (+23)، فإن التعادل سيكون كافيًا لها لخطف الصدارة والتأهل المباشر حتى في حال فوز تركيا على مضيفتها الجبل الأسود.

Van Gaal leidt de training van Oranje momenteel vanuit een golfkarretje (met Fraser als privéchauffeur) 🚘 pic.twitter.com/YJizKkdz2y — ESPN NL (@ESPNnl) November 15, 2021

ولكن في حال فوز كل من النرويج وتركيا، فإن ذلك سيقضي على أي آمال لرجال المدرب لويس فان غال في التأهل إلى الملحق والاكتفاء بالمركز الثالث.

وفوتت كل من هولندا والنرويج فرصة تعزيز فرصهما بالصدارة وضمان الملحق تواليًا، بتعادل الأولى في الجبل الأسود (2-2) في الجولة السابقة السبت والثانية سلبًا مع ضيفتها لاتفيا، فيما كانت تركيا المستفيد الأكبر بعد اكتساحها جبل طارق بسداسية نظيفة في إسطنبول.

وكانت هولندا قاب قوسين أو أدنى من حجز بطاقتها إلى قطر بعد أن تقدمت بهدفين لممفيس ديباي، إلا أن منتخب الجبل الأسود فاجأها بهدفين في الدقائق الثماني الأخيرة من المباراة لتؤجل مصيرها.

يُذكر أن فان غال كان نجح في قيادة منتخب بلاده إلى نصف نهائي مونديال البرازيل عام 2014 ثم احتل المركز الثالث بفوزه على الدولة المضيفة 3-صفر.