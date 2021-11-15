الصحف الرياضية: "كريستيانو رونالدو إلى الملحق ومودريتش في المونديال".. و"سترلينغ.. الأهداف والمراوغة"

شكل تأهل منتخب إسبانيا وصربيا وكرواتيا لنهائيات كأس العالم 2022، واللقاء الحاسم لمنتخب إيطاليا أمام أيرلندا الشمالية، وانتقال البرتغال ونجمه كريستيانو رونالدو والسويد ونجمه زلاتان إبراهيموفيتش للعب لقاءات تصفيات الملحق الأوروبي، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف ببحث تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، عن حلول للقاء الديربي، واعتزال الأسطورة الإيطالي فالنتينو روسي رسميا سباقات الموتوجي بي، وفوز البريطاني لويس هاميلون بجائزة البرازيل للفورمولا وان.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تأهل منتخب إسبانيا لنهائيات كأس العالم 2022 بعد فوزه على السويد 1-0، وكتبت: ”نجاح عالمي“، و“هدف لموراتا في الدقيقة الـ 86 يمنح إسبانيا التأهل المباشر للمونديال“.

كما تحدثت عن أسبوع إشبيلية الرياضي العالمي.

واهتمت الصحيفة باعتزال فالنتينو روسي رسميا سباقات الموتوجي بي، وكتبت: ”فالنتينو روسي يغادر وسط تكريم أسطوري“.

سبورت

ركزت الصحيفة على تأهل منتخب إسبانيا لنهائيات كأس العالم 2022 بعد الفوز على السويد 1-0، وكتبت: ”إلى نهائيات كأس العالم“، و“نجح لويس إنريكي من خلال مشروع شاب يريد أن يصنع التاريخ في قطر 2022“.

كما تحدثت عن برشلونة ومدربه تشافي هيرنانديز، وكتبت: ”تشافي يبحث عن حلول للقاء الديربي“.

الصحيفة اهتمت باعتزال الإيطالي فالنتينو روسي رسميا سباقات الموتوجي بي، وكتبت: ”فالنتينو روسي.. وداع أسطورة“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تأهل منتخب إسبانيا لنهائيات كأس العالم 2022، وكتبت: ”إلى نهائيات كأس العالم“، وأيضا تأهل صربيا وكرواتيا، وعنونت: ”صربيا تتأهل وترسل البرتغال للملحق وكرواتيا فعلا في قطر“.

كما تحدثت عن اعتزال الإيطالي فالنتينو روسي سباقات الموتوجي بي، وكتبت: ”وداعا أسطورة“، وأيضا عن فوز البريطاني لويس هاميلتون بجائزة البرازيل للفورمولا وان.

الصحيفة اهتمت بالدولي الإنجليزي رحيم سترلينغ، لاعب مانشستر سيتي وهدف برشلونة، وكتبت: ”سترلينغ.. الأهداف والمراوغة“.

آس

ركزت الصحيفة على تأهل منتخب إسبانيا لنهائيات كأس العالم 2022 بعد الفوز على السويد بهدف دون رد، وكتبت: ”إسبانيا في نهائيات كأس العالم“.

كما تحدثت عن تأهل كرواتيا وفشل البرتغال في التأهل مباشرة، وكتبت: ”كريستيانو رونالدو إلى الملحق ولوكا مودريتش إلى قطر“.

الصحيفة اهتمت بفوز البريطاني لويس هاميلتون بجائزة البرازيل للفورمولا وان واعتزال الإيطالي فالنتينو روسي رسميا سباقات الموتوجي بي، وكتبت: ”فالنسيا تودع أسطورة“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز البريطاني لويس هاميلتون بجائزة ساو باولو البرازيلية للفورمولا وان، وكتبت: ”هاميلتون المهاجم الكبير“.

كما اهتمت بفوز أولمبيك ليون على باريس سان جيرمان 6-1 في الدوري الفرنسي لكرة القدم للسيدات، وكتبت: ”أولمبيك ليون دون رحمة“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء المنتخب الإيطالي الحاسم أمام أيرلندا الشمالية للتأهل لنهائيات كأس العالم 2022، وكتبت: ”من أجل الحب“.

الصحيفة تحدثت عن تأهل صربيا وإسبانيا لنهائيات كأس العالم، وكتبت: ”صربيا وإسبانيا إلى قطر.. وكريستيانو رونالدو وإبراهيموفيتش الصدمات تذهب إلى التصفيات“.

كما اهتمت باعتزال الإيطالي فالنتينو روسي رسميا سباقات الموتو جي بي كأسطورة.

الصحيفة اهتمت بتصريحات فابيو كانافارو بشأن صراع لقب الدوري الإيطالي، وكتبت: ”إنتر ميلان ضد نابولي: سيقدم إجابات حاسمة“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء منتخب إيطاليا أمام أيرلندا الشمالية الحاسم للتأهل لنهائيات كأس العالم 2022، وكتبت: ”نحن معك“.

كما تحدثت عن اعتزال الإيطالي فالنتينو روسي رسميا سباقات الموتوجي بي، وكتبت: ”أبدي“.

الصحيفة اهتمت بانسحاب الإيطالي بريتيني من أولى لقاءات نهائيات الجولة العالمية للتنس، وكتبت: ”دراما“.

كما اهتمت بنجم يوفنتوس باولو ديبالا، وكتبت: ”ديبالا 28.. أفعل الآن مثل بلاتيني“.