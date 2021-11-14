تصفيات أفريقيا لكأس العالم: منتخب غانا يهزم جنوب أفريقيا ويتأهل للدور النهائي

تأهل منتخب غانا إلى الدور النهائي من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، بعد فوزه 1/0 على ضيفه منتخب جنوب أفريقيا، اليوم الأحد.

وعلى ستاد كيب كوست الرياضي سجل أندريه أيو من ضربة جزاء الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 33.

ورفع الفوز رصيد منتخب غانا إلى 13 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة السابعة، وهو نفس رصيد منتخب جنوب أفريقيا.

وسبق أن شارك منتخب جنوب أفريقيا في كأس العالم ثلاث مرات، أعوام 2006 و2010 و2014، حيث وصل إلى دور الـ16 في أول مشاركة، وإلى ربع النهائي في المرة الثانية، في حين ودع المرة الثالثة من الدور الأول.

وسيتعرف المشجعون على بقية المنتخبات المتأهل إلى الدور النهائي يوم الثلاثاء، حيث يتنافس منتخب الجزائر مع بوركينا فاسو على بطاقة المجموعة الأولى، وتونس مع غينيا الإستوائية على بطاقة المجموعة الثانية، ونيجيريا مع الرأس الأخضر على بطاقة المجموعة الثالثة، وساحل العاج مع الكاميرون على بطاقة المجموعة الرابعة.

ومن المقرر أن يخوض متصدرو المجموعات العشر مواجهات فاصلة فيما بينهم، من مباراتي ذهاب وعودة، على أن يتأهل الفائزون الخمسة إلى كأس العالم 2022.

وضمنت منتخبات مصر والمغرب ومالي والسنغال وجمهورية الكونغو التأهل إلى الدور النهائي في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

تجدر الإشارة إلى أن صاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات في كأس العالم عن قارة أفريقيا هو المنتخب الكاميروني بـ7 مشاركات، يليه المنتخب النيجيري بـ6 مشاركات، ثم كل من المغرب وتونس بـ5 مشاركات لكل منهما.

وفيما يلي المنتخبات التي بلغت نهائيات كأس العالم 2022، هي:

قطر: البلد المضيف.

ألمانيا: المجموعة العاشرة في تصفيات القارة الأوروبية.

الدانمارك: المجموعة السادسة في تصفيات القارة الأوروبية.

فرنسا: المجموعة الرابعة في تصفيات القارة الأوروبية.

بلجيكا: المجموعة الخامسة في تصفيات القارة الأوروبية.

كرواتيا: المجموعة الثامنة في تصفيات القارة الأوروبية.

البرازيل: متصدرة تصفيات أمريكا الجنوبية.

موعد قرعة كأس العالم 2022

وكان غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“،قد أعلن في أكتوبر الماضي، أعلن أن القرعة النهائية لكأس العالم 2022 ستقام في العاصمة القطرية الدوحة، يوم 31 مارس 2022.

ومن المقرر أن تستضيف قطر منافسات كأس العالم 2022 في الفترة بين 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.