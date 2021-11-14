منتخب كرواتيا يقهر روسيا ويتأهل رسميا لكأس العالم 2022 (فيديو)

ضمن المنتخب الكرواتي المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022؛ بعدما حقق فوزا مثيرا بنتيجة 1/0 على ضيفه المنتخب الروسي، اليوم الأحد، لحساب الجولة العاشرة والأخيرة من المجموعة الثامنة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال.

🔵 هدف تأهل منتخب #كرواتيا لنهائيات كأس العالم قطر 2022 في مرمى روسيا عن طريق كودرياشوف في مرماه🥅#كرواتيا_روسيا #تصفيات_كأس_العالم #تصفيات_المونديال pic.twitter.com/BXes4DcJcS — إرم سبورت (@EremSports) November 14, 2021

ومرت 80 دقيقة دون تسجيل أي هدف، وهو ما كان يعني تأهل المنتخب الروسي، لكن فيدور كودرياشوف لاعب منتخب روسيا سجل هدفا في مرمى فريقه بالخطأ؛ ليضمن المنتخب الكرواتي التأهل إلى المونديال للمرة السادسة في تاريخه والثالثة على التوالي.

منتخب #كرواتيا يهزم روسيا 1/0 (بالنيران الصديقة) ويضمن التأهل رسميا إلى #كأس_العالم 2022

الفوز رفع رصيد #منتخب_كرواتيا إلى 23 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الثامنة في حين جمدت الخسارة رصيد #منتخب_روسيا عند 22 نقطة في المركز الثاني.#إرم_سبورت #روسيا #تصفيات_كأس_العالم pic.twitter.com/o0dtvhKuzF — إرم سبورت (@EremSports) November 14, 2021

ورفع الفوز رصيد المنتخب الكرواتي إلى 23 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة، في حين جمدت الخسارة رصيد منتخب روسيا عند 22 نقطة في المركز الثاني.

وفي 10 مباريات في التصفيات حقق المنتخب الكرواتي الفوز 7 مرات، في حين تعادل مرتين وخسر مرة وحيدة، وسجل 21 هدفا، في حين تلقت شباكه 4 أهداف فقط.

وسبق أن شارك منتخب كرواتيا في كأس العالم 5 مرات، أعوام: 1998، 2002، 2006، 2014، 2018.

وكان أفضل إنجاز لمنتخب كرواتيا الوصول إلى المباراة النهائية في كأس العالم 2018 في روسيا، حيث خسر 4/2 أمام المنتخب الفرنسي.

وقبل ذلك وصل المنتخب الكرواتي إلى نصف نهائي كأس العالم 1998، حيث خسر من فرنسا، قبل أن يتغلب 2/1 على المنتخب الهولندي في مباراة تحديد المركز الثالث. في المقابل ودع المنتخب الكرواتي كأس العالم 2002 من الدور الأول، وهو ما حدث أيضا في مونديال 2006، و2014.

وكان منتخبا فرنسا وبلجيكا فد ضمنا التأهل بشكل رسمي إلى نهائيات كأس العالم 2022، المقرر تنظيمها في قطر، نهاية العام المقبل.

والمنتخبات التي بلغت نهائيات كأس العالم 2022، هي:

قطر: البلد المضيف.

ألمانيا: المجموعة العاشرة في تصفيات القارة الأوروبية.

الدانمارك: المجموعة السادسة في تصفيات القارة الأوروبية.

فرنسا: المجموعة الرابعة في تصفيات القارة الأوروبية.

بلجيكا: المجموعة الخامسة في تصفيات القارة الأوروبية.

البرازيل: متصدرة تصفيات أمريكا الجنوبية.

موعد قرعة كأس العالم 2022

وفي أكتوبر الماضي، أعلن غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، أن القرعة النهائية لكأس العالم قطر 2022 ستقام في العاصمة القطرية الدوحة، يوم 31 مارس القادم.

ومن المقرر أن يقام كأس العالم في قطر، في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.