مبابي يتحدث عن مستقبله مع باريس سان جيرمان.. ورغبته في أن يكتب التاريخ اسمه

تحدث الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي، مجددا عن مستقبه، رافضا حسم وجهته المقبلة أو الاستمرار مع فريقه الحالي.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في يونيو 2022، وأكد الاعب في تصريحات سابقة أنه كان يستهدف الرحيل عن الفريق الباريسي مفضلا خوض تجربة جديدة، في ظل اهتمام كان قويا من ريال مدريد.

وقال مبابي في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت، عقب قيادته منتخب فرنسا للتأهل إلى كأس العالم بالفوز على كازاخستان (8-0) “ لا أفكر بالأمر الآن، ومثل ما قلت سابقا قضيت 5 سنوات رائعة في باريس سان جيرمان، استمتعت بكل لحظة بها وما زلت، وسأستمتع بما تبقى لي منها، غير ذلك من المؤكد أن لدي مستقبلا سيكون به أشياء أخرى رائعة أهدف إلى تحقيقها، لكن لا يوجد أمر لم أقله سابقا بخصوص مستقبلي“.

Ici @isabelapagliari relance @KMbappe sur son avenir via @TNTSportsBR

" Je suis là, je suis là encore. Comme j’ai dis j’ai passé 5 années extra. j’ai profité de chacun instant et je continu de profiter. Des grandes échéances arrivent" #PSG #FUTUR pic.twitter.com/aVhZxXxxRc — La Source Parisienne (@lasource75006) November 14, 2021

وتابع ”لقد حدث الكثير من الأشياء لي في الصيف الماضي بداية من ركلة الجزاء الضائعة (أمام سويسرا في بطولة يورو 2020)، ثم عدم الانتقال في سوق الانتقالات ولكن كلها اختبارات تجعلني أقوى؛ لأن كل ما لدي هو العمل الجاد“.

وعن تصريحاته في أكتوبر الماضي عن رغبته في الرحيل، أشار مبابي ”من المهم أن تُخرج ما بداخلك، هذا الأمر يساعدك قليلا على التركيز؛ لأنك ترد على الشائعات، ولذلك أنا أكثر سعادة الآن“.

وكان مبابي أكد في تصريحات تلفزيونية أخيرا أنه قد طلب من إدارة باريس سان جيرمان الموافقة على رحيله إلى ريال مدريد خلال شهر يوليو الماضي، ورفضوا بعد ذلك عرضا من ريال مدريد مقابل 180 مليون يورو.

وحقق النجم الفرنسي رقما مميزا بعدما سجل ”سوبر هاتريك“ في مرمى كازاخستان.

وأصبح مبابي أول لاعب فرنسي يسجل سوبر هاتريك (أربعة أهداف) لمنتخب بلاده منذ عام 1958، وعن هذا الأمر قال مبابي ”في يوم من الأيام سيأتي شاب ربما يشاهدني على التلفزيون الآن، وسيحطّم هذا الرقم القياسي، لطالما كان لدي هذه الرغبة بأن يكتب التاريخ اسمي، وآمل أن أستمر على هذا النحو“.

وعن هدفه مع باريس سان جيرمان في هذا الموسم، أكد ”لقد وصلنا لنهائي دوري أبطال أوروبا ثم نصف النهائي، لسنا راضين عن ذلك تماما لأننا لم نحقق اللقب بعد، نريد كتابة التاريخ“.