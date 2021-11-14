الصحف الرياضية: "هوس ألفيس".. و"كارفخال: إشبيلية تعطينا أجنحة"

شكل تأهل المنتخب الفرنسي لنهائيات كأس العالم 2022 واللقاءات الحاسمة بين إسبانيا والسويد ومنتخب إيطاليا، الذي يحتاج للفوز على أيرلندا الشمالية، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بموعد تقديم داني ألفيس لاعبا جديد لبرشلونة، وتألق النجم الفرنسي كيليان مبابي، ولاعب التنس الإسباني كارلوس ألكاراز.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاء منتخب إسبانيا ضد السويد الحاسم للتأهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022 في مدينة إشبيلية، وكتبت: ”إشبيلية تعمل السحر“.

كما اهتمت بأسبوع الرياضة في إشبيلية وتكريم لاعبين توجوا بكأس العالم لكرة القدم، وكتبت: ”أبطال كأس العالم“.

الصحيفة اهتمت بفوز لاعب التنس الإسباني كارلوس ألكاراز ببطولة نيكست جين للتنس، نهائيات الجولة العالمية، في ميلان.

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء منتخب إسبانيا أمام السويد الحاسم من أجل التأهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022، وكتبت: ”من أجل التأهل لنهائيات كأس العالم“، و“لويس إنريكي: ما زلنا نواجه الأصعب“.

كما اهتمت الصحيفة بأخبار برشلونة وكتبت عن تصريحات سيرجيو بوسكيتس: ”بوسكيتس: أريد أن يقوم تشافي بعمل جيد“، و“داني ألفيس ينضم لتدريبات برشلونة غدا“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على لقاء المنتخب الإسباني الحاسم أمام السويد من أجل التأهل مباشرة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، وكتبت: ”الوجهة قطر“.

كما تحدثت عن فوز لاعب التنس الإسباني كارلوس ألكاراز ببطولة ميلان الختامية، وكتبت: ”مضرب من ذهب“.

الصحيفة اهتمت بالبرازيلي داني ألفيس، الذي يستعد برشلونة لتقديمه لاعبا جديدا، وكتبت: ”هوس ألفيس“.

آس

ركزت الصحيفة على اللقاء الحاسم بين منتخب إسبانيا والسويد من أجل التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 من خلال تصريحات لظهير ريال مدريد داني كارفخال، وكتبت: ”كارفخال: إشبيلية تعطينا أجنحة“.

كما اهتمت الصحيفة بفوز الإسباني كارلوس ألكاراز بلقب الجولة الختامية للاعبي التنس في ميلان، وكتبت: ”ألكاراز مصنوع من الذهب“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تأهل المنتخب الفرنسي لنهائيات كأس العالم قطر 2022 بعد فوز ساحق على كازاخستان 8-0 سجل منها كيليان مبابي ”سوبر هاتريك“، وكتبت: ”الخطوط الجوية كيليان مبابي“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء منتخب إيطاليا أمام أيرلندا الشمالية وحاجة المنتخب الإيطالي للفوز للتأهل لنهائيات كأس العالم 2022 مباشرة، وكتبت: ”مانشيني يفقد بيزي ويدرس إشراك هجوم جديد لتجاوز أيرلندا الشمالية“.

كما تحدثت عن تأهل منتخب فرنسا لنهائيات كأس العالم 2022 بعد الفوز على كازاخستان 8-0، وكتبت: ”عرض من مبابي برفقة كريم بنزيما وفرنسا إلى قطر“.

الصحيفة اهتمت بتصريحات رئيس فيراري بشأن يوفنتوس، وكتبت: ”الألقاب التسعة المتتالية للدوري الإيطالي تتحدث عن يوفنتوس“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على البطولة الختامية للاعبي التنس ومشاركة الإيطالي ماتيو بيريتيني، وكتبت: ”في تورينو تنطلق البطولة الختامية للاعبي التنس.. كلنا مع بيريتيني“.

الصحيفة اهتمت بلقاء منتخب إيطاليا أمام أيرلندا الشمالية في تصفيات التأهل لنهائيات كأس العالم 2022، وكتبت: ”إيطاليا أخرى في بلفاست“.

كما اهتمت بالأرجنتيني باولو ديبالا، وكتبت: ”ديبالا يريح ماسيمليانو أليغري“.