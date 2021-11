منتخبات تأهلت رسميًا لكأس العالم قطر 2022

ضمنت منتخبات فرنسا وبلجيكا التأهل رسميا لنهائيات كأس العالم المقرر تنظيمها في قطر نهاية 2022، ليرتفع عدد المنتخبات المتأهلة رسميا للنهائيات إلى 6 منتخبات، 5 من الإقصائيات ومنتخب قطر ”المضيف“.

وجاء تأهل منتخب فرنسا بعد فوزه الساحق على منتخب كازاخستان 8-0 ليرفع رصيده في المجموعة الرابعة إلى 15 نقطة بفارق 4 نقاط عن منتخب فنلندا صاحب المركز الثاني، والذي اقترب من بلوغ لقاءات الملحق، ويحتاج للفوز على فرنسا في الجولة الأخيرة.

وضمن المنتخب البلجيكي مكانه في نهائيات كأس العالم قطر 2022 بعد فوزه على إستونيا 3-1 ليرفع رصيده إلى 19 نقطة في المجموعة الخامسة بفارق 5 نقاط عن منتخب ويلز الفائز على روسيا البيضاء، ويحتاج لنقطة من مباراته الأخيرة أمام المتصدر لضمان المشاركة في لقاءات الملحق عبر الإقصائيات، علما أنه ضمن المرشحين للعب لقاءات الملحق من بوابة تصدره إحدى مجموعات دوري الأمم الأوروبية.

منتخب هولندا

بينما سجل منتخب الجبل الأسود هدفين في الدقائق الأخيرة ليحرم هولندا من فرصة حسم التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم العام القادم بعد التعادل 2-2 اليوم السبت، وهي نتيجة تركت المنافسة في المجموعة السابعة مفتوحة على مصراعيها.

وكان المنتخب الهولندي على بُعد ثماني دقائق من ضمان صدارة المجموعة لكن هدفين من إيليا فوكوتيتش في الدقيقة 82 ونيكولا فوينوفيتش في الدقيقة 86 حرما هولندا من الفوز وسيتعين عليها الآن الانتظار حتى مباراتها الأخيرة على أرضها ضد النرويج في روتردام يوم الثلاثاء من أجل حجز مكانها في قطر.

ولم تكن هولندا تواجه أي متاعب بعد تقدمها بهدفين عن طريق ممفيس ديباي مع سعيها للتخلص من الذكريات المريرة لفشلها في التأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا.

لكن الآمال في احتفالات مبكرة، بعد تعادل النرويج أقرب ملاحقيها في وقت سابق اليوم السبت، تبددت عقب انتفاضة مثيرة من أصحاب الأرض.

وغاب المنتخب الهولندي عن نهائيات كأس العالم روسيا 2018 ويأمل في العودة للنهائيات ويحتاج للتعادل على الأقل أمام النرويج الثلاثاء المقبل لبلوغ النهائيات لكونه يتوفر على فارق مهم من الأهداف +23 مقابل +10 لتركيا الثاني.

🇧🇪 Congratulations Belgium! 👏 👏 👏

🥉 The 2018 #WorldCup bronze medallists will be hoping to go all the way in 2022 🏆 pic.twitter.com/aMSeb9oerg

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 13, 2021