تصفيات أوروبا بكأس العالم.. فرنسا وبلجيكا يتأهلان لمونديال 2022 بإسقاط كازاخستان وإستونيا

قاد الثنائي كيليان مبابي وكريم بنزيما منتخب فرنسا للتأهل إلى كأس العالم 2022، بالفوز على كازاخستان بنتيجة (8-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الجولة التاسعة من التصفيات.

وسجل كيليان مبابي ”سوبر هاتريك“ في الدقائق 6 و12 و32 و87، وأضاف بنزيما ثنائية أخرى في الدقيقتين 55 و59، وسجل أدريان رابيو الهدف السادس في الدقيقة 75، وسجل غريزمان الهدف السابع من ركلة جزاء في الدقيقة 84.

وتتصدر فرنسا المجموعة برصيد 15 نقطة من سبع مباريات، متقدمة بأربع نقاط على فنلندا صاحبة المركز الثاني قبل مواجهتهما في ختام المجموعة يوم الثلاثاء، بينما يتذيل منتخب كازاخستان الجدول برصيد 3 نقاط.

ورفع مبابي رصيده إلى 23 هدفا بقميص منتخب فرنسا.

وأشارت الإحصائيات إلى أن هذا الهاتريك يعد الأول لمهاجم باريس سان جيرمان صاحب الـ22 عاما بقميص المنتخب الفرنسي.

وأشارت شبكة ”سكواكا“ إلى أن مهاجم باريس سان جيرمان بات اللاعب الـ14 الذي يسجل 20 هدفا على الأقل مع المنتخب الفرنسي.

وأضافت أيضا أن مبابي تخطى الرقم المسجل باسم إيريك كانتونا، الذي سجل 20 هدفا في مشواره مع المنتخب الفرنسي.

من جانبها، ذكرت شبكة ”أوبتا“ أن مبابي هز الشباك في آخر 3 مباريات للمنتخب الفرنسي، وذلك لأول مرة في مشواره الدولي.

ولفتت أيضا إلى أن هذه المرة الثالثة لمبابي الذي يسجل فيها هدفين مع المنتخب، حيث كانت الأولى في شباك الأرجنتين بالمباراة التي انتهت بفوز فرنسا (4-3) في دور الـ16 لمونديال 2018.

فرنسا إلى كأس العالم قطر 2022📍 🔵 كيليان مبابي يهز شباك كازاخستان مبكرا 🔥#فرنسا_كازاخستان #تصفيات_كأس_العالم

pic.twitter.com/DUeryATper — إرم سبورت (@EremSports) November 13, 2021

وسبق مبابي لاعبين اثنين فقط نجحا في تسجيل هاتريك مع منتخب فرنسا منذ عام 2000، هما ديفيد تريزيغيه في 2000، وأوليفيه جيرو في 2017.

ويملك كيليان مبابي مسيرة متميزة مع منتخب بلاده، حيث ساهم في تتويجه بلقبي كأس العالم الأخيرة في روسيا، ودوري أمم أوروبا هذا العام.

وتملك أوروبا 13 مقعدا في نهائيات كأس العالم 2022، حيث يتأهل أصحاب الصدارة في المجموعات الـ10 بالمرحلة الأولى من التصفيات، فيما يتبقى 3 مقاعد يتم حسمها عبر الملحق، الذي يشارك فيه أصحاب الوصافة بجانب فريقين من دوري الأمم الأوروبية.

تأهل بلجكيا

كما حقق منتخب بلجيكا الفوز على إستونيا (3-1)، ليتأهل بدوره إلى نهائيات كأس العالم.

ورفعت بلجيكا، التي بلغت قبل النهائي في روسيا في 2018، رصيدها إلى 19 نقطة في صدارة المجموعة الخامسة إذ هز كريستيان بنتيكي الشباك مبكرا وأضاف يانيك كاراسكو وتورجان هازارد هدفين بعد الاستراحة.

وانضمت بلجيكا إلى البرازيل وفرنسا والدنمرك وألمانيا وهي أول منتخبات ضمنت مكانها في النهائيات في قطر.

ورغم الفوز أضاعت بلجيكا العديد من الأهداف لكنها احتفلت بتأهلها إلى النهائيات للمرة الثالثة على التوالي.

وفي مباراة أخرى، سجل منتخب الجبل الأسود هدفين في الدقائق الأخيرة ليحرم هولندا من فرصة حسم التأهل إلى نهائيات كأس العالم بعد التعادل 2-2 اليوم السبت، وهي نتيجة تركت المنافسة في المجموعة السابعة مفتوحة على مصراعيها.

وكان المنتخب الهولندي على بُعد ثماني دقائق من ضمان صدارة المجموعة لكن هدفين من إيليا فوكوتيتش في الدقيقة 82 ونيكولا فوينوفيتش في الدقيقة 86 حرما هولندا من الفوز وسيتعين عليها الآن الانتظار حتى مباراتها الأخيرة على أرضها ضد النرويج في روتردام يوم الثلاثاء من أجل حجز مكانها في قطر.

المنتخبات المتأهلة لكأس العالم

وحتى الآن ضمنت 6 منتخبات التأهل لنهائيات كأس العالم 2022، بداية بمنتخب قطر الذي تأهل بصفته صاحب الضيافة، ليشارك في المونديال للمرة الأولى في تاريخه.

كما تأهل منتخب ألمانيا، بطل العالم 4 مرات، المشاركة للمرة الـ20 في تاريخه بنهائيات كأس العالم، في صدارة المجموعة العاشرة.

وتأهل منتخب الدنمارك للمرة السادسة إلى نهائيات المونديال، وذلك في صدارة المجموعة السادسة.

وباتت البرازيل أول دولة من أمريكا الجنوبية تتأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022.

ويعد المنتخب البرازيلي الوحيد الذي نجح في التأهل لجميع نهائيات كأس العالم منذ عام 1930، علما أنه فاز بلقب كأس العالم 5 مرات (رقم قياسي) في الأعوام 1958، 1962، 1970، 1994، 2002.