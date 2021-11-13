سبب ارتداء لاعبي فرنسا شارات بيضاء أمام كازاخستان

ارتدى لاعبو المنتخب الفرنسي شارات بيضاء قبل مواجهة كازاخستان ضمن المجموعة الرابعة في تصفيات كأس العالم لكرة القدم العام المقبل في قطر، فضلا عن الوقوف دقيقة صمت قبل انطلاق المباراة، وذلك في ذكرى هجمات 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

وتعرضت باريس في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 لاعتداءات إرهابية دامية طالت شرفات مقاهي ومسرح ”باتاكلان“ الموسيقية الواقع في الدائرة 1 في العاصمة الفرنسية وملعب ”ستاد دو فرانس“ بضاحية سان دوني الشمالية حيث كانت تجري مباراة ودية بين فرنسا وألمانيا، وخلفت تلك الهجمات 130 قتيلا و350 جريحا.

وتعرضت العاصمة الفرنسية في هذا اليوم لسلسة اعتداءات إرهابية غير مسبوقة، تبناها تنظيم ”الدولة الإسلامية“، حيث قامت بتنفيذ هذه الهجمات ثلاث مجموعات إرهابية يسعى المحققون إلى كشف هويات عناصرها.

وبعد ست سنوات ومع انطلاق المحاكمة في الثامن من أيلول/سبتمبر الماضي ينظر القضاء الفرنسي على مدى تسعة أشهر في هذه المأساة الأكثر دموية في البلاد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية (1939 – 1945).

Hommage aux victimes du #13Novembre ✨

Après la minute de silence officielle d’avant match, nous organiserons l’hommage des supporters au moment où les premières bombes explosaient au @StadeFrance.

Soyez vigilants et, une fois n’est pas coutume, préparez vos portables 😉#FRAKAZ pic.twitter.com/86dGckWx0Y — 𝙸𝚛𝚛𝚎́𝚜𝚒𝚜𝚝𝚒𝚋𝚕𝚎𝚜 𝙵𝚛𝚊𝚗𝚌̧𝚊𝚒𝚜 ⭐️⭐️ (@IF_Supporters) November 13, 2021

إذ ظلت تداعيات ما يعرف بـ“اعتداءات 13 نوفمبر 2015″ تطارد مئات الجرحى وأسر الضحايا على حد سواء، لكن الكثيرين تسلحوا بالعزم والصبر والشجاعة لأجل تخطي الصعوبات والمضي قدما نحو مواصلة حياتهم.

ولم يفت المنتخب الفرنسي لكرة القدم إحياء هذه الذكرى المؤلمة عن طريق ارتداء جميع اللاعبين شارات بيضاء في الذراع الأيمن، بينما ارتدت الجماهير في المدرجات أيضا شارات بيضاء لنفس السبب ورفعت الجماهير التي احتشدت في ملعب بارك دي برينس الخاص بنادي باريس سان جيرمان لافتات بيضاء تحمل بعض الكلمات لإحياء الذكرى المؤلمة.

ويضمن الفوز تأهل منتخب فرنسا إلى نهائيات كأس العالم العام المقبل في قطر 2022، حيث ستتفوق بفارق أربع نقاط عن فنلندا صاحبة المركز الثاني قبل جولة واحدة على النهاية.

بعد خروجه المفاجئ من دور الستة عشر لبطولة أوروبا أمام سويسرا في يونيو/حزيران انتفض منتخب فرنسا ليفوز بدوري الأمم الأوروبية بعد أن حقق انتصارين بارزين على بلجيكا وإسبانيا في قبل النهائي والمباراة النهائية.

هاتريك مبابي

وسجل مبابي ”هاتريك“ خلال 26 دقيقة فقط في شباك كازاخستان بالتصفيات المؤهلة للمونديال، رافعا رصيده إلى 22 هدفا بقميص الديوك.

وتشير الأرقام إلى أن هذا الهاتريك، يعد هو الأول لمهاجم باريس سان جيرمان صاحب الـ22 عاما بقميص المنتخب الفرنسي.

وأشارت شبكة ”سكواكا“ إلى أن مهاجم باريس سان جيرمان بات اللاعب الـ14، الذي يسجل 20 هدفا على الأقل مع المنتخب الفرنسي.

وأضافت أيضا أن مبابي تخطى الرقم المسجل باسم الأسطورة، إيريك كانتونا، الذي سجل 20 هدفا في مشواره مع المنتخب الفرنسي.

من جانبها ذكرت شبكة ”أوبتا“، أن مبابي هز الشباك في آخر 3 مباريات للمنتخب الفرنسي، وذلك لأول مرة في مشواره الدولي.