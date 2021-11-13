نوير وماركو رويس يغيبان عن مباراة ألمانيا ضد أرمينيا بتصفيات كأس العالم

سيغيب حارس المرمى مانويل نوير، ولاعب الوسط ماركو رويس، عن تشكيلة منتخب ألمانيا في مباراتها المقبلة بتصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في مواجهة أرمينيا، غدا الأحد، بعد أن قرر المدرب هانز فليك إراحتهما بسبب كثرة المباريات.

ويغيب عن تشكيلة ألمانيا التي ضمنت التأهل للنهائيات أيضا ليون غوريتسكا بعد أن تلقى ضربة في الوجه خلال فوز ألمانيا 9-صفر على ليختنشتاين الخميس الماضي والمدافع أنطونيو روديجر الموقوف.

كما يغيب عن منتخب ألمانيا خمسة لاعبين بسبب إجراءات الحجر الصحي بعد ثبوت إصابة المدافع نيكلاس زوله بفيروس كورونا سريع العدوى والانتشار.

وقال المدرب فليك في مؤتمر صحفي، اليوم السبت: ”شارك مانويل وماركو في الكثير من المباريات حتى الآن.. وقد اتخذنا هذا القرار للتخفيف عنهما حتى يتسنى لهما الحصول على متنفس قبل المباريات المقبلة التي سيتعين عليهما المشاركة فيها“.

وأضاف: ”هذا هو الأسلوب الصحيح لأنهما سيشاركان في عدد كبير من المباريات“.

وأشار فليك إلى أن مارك -أندريه تير شتيغن، حارس مرمى برشلونة الإسباني، سيشارك أساسيا في مباراة الغد من البداية وكذلك لاعب الوسط كاي هافرتس.

وضمنت بالفعل ألمانيا صدارة الترتيب في المجموعة العاشرة والتأهل مباشرة للنهائيات التي ستقام في قطر برصيد 24 نقطة بينما تحتل مقدونيا الشمالية المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

ورغم ذلك قال فليك: ”نريد الفوز على أرمينيا وعلينا توخي الحذر في الخلف. أرمينيا فريق قوي ويرغب في تقديم أداء جيد أمام فريقنا ونحن نحترمه.. لكننا أيضا نعرف قدراتنا“.

وكان فليك، قد حقق رقما قياسيا في تاريخ ”المانشافت“، بعد الفوز على ليختنشتاين بنتيجة 9 / 0 في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على ملعب ”فوكسفاغن آرينا“، ضمن منافسات الجولة التاسعة من منافسات المجموعة العاشرة من تصفيات كأس العالم 2022.

وذكرت شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، أن فليك بات أول مدرب في تاريخ منتخب ألمانيا يحقق الفوز في أول 6 مباريات له مع منتخب الماكينات.

وحقق فليك الفوز في الـ6 مواجهات على كل من: ليختنشتاين (2-0)، أرمينيا (6-0)، أيسلندا (4-0)، رومانيا (2-1)، مقدونيا الشمالية (4-0)، وليختنشتاين (9-0).

وتولى فليك مدرب بايرن ميونخ السابق، مهمة تدريب منتخب ألمانيا خلفا ليواكيم لوف، عقب انتهاء بطولة أمم أوروبا ”يورو 2020“ الأخيرة، في الصيف الماضي، والتي ودع خلالها منتخب المانشافت البطولة من دور الـ16 على يد منتخب إنجلترا.