نوير وماركو رويس يغيبان عن مباراة ألمانيا ضد أرمينيا بتصفيات كأس العالم

سيغيب حارس المرمى مانويل نوير، ولاعب الوسط ماركو رويس، عن تشكيلة منتخب ألمانيا في مباراتها المقبلة بتصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في مواجهة أرمينيا، غدا الأحد، بعد أن قرر المدرب هانز فليك إراحتهما بسبب كثرة المباريات.

ويغيب عن تشكيلة ألمانيا التي ضمنت التأهل للنهائيات أيضا ليون غوريتسكا بعد أن تلقى ضربة في الوجه خلال فوز ألمانيا 9-صفر على ليختنشتاين الخميس الماضي والمدافع أنطونيو روديجر الموقوف.

كما يغيب عن منتخب ألمانيا خمسة لاعبين بسبب إجراءات الحجر الصحي بعد ثبوت إصابة المدافع نيكلاس زوله بفيروس كورونا سريع العدوى والانتشار.

وقال المدرب فليك في مؤتمر صحفي، اليوم السبت: ”شارك مانويل وماركو في الكثير من المباريات حتى الآن.. وقد اتخذنا هذا القرار للتخفيف عنهما حتى يتسنى لهما الحصول على متنفس قبل المباريات المقبلة التي سيتعين عليهما المشاركة فيها“.

وأضاف: ”هذا هو الأسلوب الصحيح لأنهما سيشاركان في عدد كبير من المباريات“.

