الصحف الرياضية: "جداول قانون تشافي".. و"راموس متشبث برهانه"

شكلت لقاءات تصفيات كأس العالم 2022 في أوروبا، والبداية الرسمية لتشافي هيرنانديز كمدرب لبرشلونة، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بمصير أولي غونار سولشاير في مانشستر يونايتد، وفترة غياب الفرنسي بول بوغبا، وتألق وست هام يونايتد هذا الموسم ورغبته في التأهل لدوري أبطال أوروبا، وتصريحات داني كارفخال وراؤول دي توماس لاعبي المنتخب الإسباني، وفوز باريس سان جيرمان الكبير على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا للسيدات.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاء المنتخب الإسباني أمام منتخب اليونان في تصفيات كأس العالم 2022 من خلال حوار مع العائد داني كارفخال، وكتبت: ”داني كارفخال: لقاء اليونان سيكون معركة عظيمة“.

كما اهتمت بفوز باريس سان جيرمان على ريال مدريد 4-0 في دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا للسيدات، وكتبت: ”باريس سان جيرمان يسحق ريال مدريد“.

سبورت

ركزت الصحيفة على بداية تشافي هيرنانديز كمدرب لبرشلونة، حيث قاد أول حصة تدريبية، وكتبت: ”السيد تشافي“، كما تحدثت عن التغييرات التي أجراها وكتبت: ”تشافي يغير المعد البدني واختصاصي العلاج الطبيعي لوقف نزيف الإصابات“.

الصحيفة اهتمت براؤول دي توماس، مهاجم إسبانيول، الملتحق بالمنتخب الإسباني، وكتبت: ”راؤول دي توماس: أشعر بأني لاعب مميز“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على بدء تشافي هيرنانديز مهمته فعليا مدربا لبرشلونة وقيادته تدريبات الفريق، وكتبت: ”تشافي بدأ فعلا“.

كما اهتمت بداني أولمو، مهاجم لايبزيغ والمنتخب الإسباني، المرشح للانضمام إلى برشلونة، وكتبت: ”أولمو: تشافي مرجعية وأنا سعيد لكونه عاد لبرشلونة“.

آس

ركزت الصحيفة على منتخب إسبانيا الذي يواجه اليونان والسويد من أجل التأهل لنهائيات كأس العالم 2022، وكتبت: ”منتخب إسبانيا يلعب من أجل التأهل لقطر 2022 في 4 أيام“.

كما أجرت حوارا مع راؤول دي توماس، مهاجم إسبانيول والمنتخب الإسباني، وكتبت: ”دي توماس: في هذا المنتخب هناك الحامض النووي لمدريد“.

كما اهتمت ببرشلونة ومدربه الجديد تشافي، وكتبت: ”جداول قانون تشافي“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على فريق وست هام يونايتد، الذي يقدم بداية موسم جيدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي منافسات الدوري الأوروبي، وكتبت: ”وست هام يريد بناء فريق حول نجمه ديكلان رايس فيما يتطلعون للمشاركة المنتظمة بدوري أبطال أوروبا“.

كما اهتمت بمستقبل الفرنسي بول بوغبا في مانشستر يونايتد، وكتبت: ”مانشستر يونايتد يتخلى عن بول بوغبا“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على المدافع الإسباني سيرجيو راموس ورغبته في العودة للعب برفقة فريقه الجديد باريس سان جيرمان، وكتبت: ”راموس متشبث برهانه“.

كما تحدثت عن إصابة بول بوغبا ومدة غيابه، وكتبت: ”بوغبا يغيب شهرين“.

الصحيفة اهتمت بفوز باريس سان جيرمان على ريال مدريد 4-0 في دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على منتخب إيطاليا الذي يستعد لمواجهة سويسرا وأيرلندا الشمالية في تصفيات كأس العالم 2022، وكتبت: ”إنذار في إيطاليا: إصابة تشيرو إيموبيلي.. يغيب أمام سويسرا وأيرلندا“، و“روبيرتو مانشيني يفكر في إشراك كييزا وأنسيني وبيراردي في خط الهجوم“.

كما اهتمت بالجدل الدائر بشأن تقنية حكم الفيديو في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”إن كنت تلعب أقل فليس خطأ حكم تقنية الفيديو“.

الصحيفة اهتمت بيوفنتوس، وكتبت: ”يتحرك يوفنتوس لصيد ويتسيل“.

كما تحدثت عن نابولي، وكتبت: ”جولة نابولي في 77 يوما“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على مشكلة النقل التلفزيوني للدوري الإيطالي، وكتبت: ”الدوري الإيطالي في التلفزيون: ثورة الجماهير“.

كما اهتمت بدعوة مانشيني مدرب منتخب إيطاليا، جيانلوكا سكاماكا، مهاجم ساسولو لتعويض غياب تشيرو إموبيلي عن لقاء سويسرا، وكتبت: ”إيطاليا ضد سويسرا: مانشيني يستدعي سكاماكا“.