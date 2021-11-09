"فيفا" يعلن رسميا موعد حفل جوائز THE BEST

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، بشكل رسمي، عن موعد حفل جوائز THE BEST السنوي، لتقديم جائزة أفضل لاعب في العالم.

ويقام حفل جوائز الأفضل يوم الاثنين 17 يناير 2022، في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم بمدينة زيورخ السويسرية، تماشيًا مع إجراءات الصحة العامة.

وأشار فيفا إلى أنه في معظم البلدان حول العالم استؤنفت المسابقات في ظل ظروف مناسبة، بفضل العمل الجاد والتضامن والإجراءات الخاصة، لذلك من المهم بالنسبة للاتحاد الدولي وكرة القدم في جميع أنحاء العالم الاعتراف بهذه العروض.

وستكون جوائز THE BEST مقسمة كالتالي:

-أفضل لاعبة في العالم

-أفضل لاعب في العالم

-أفضل مدربة في العالم

-أفضل مدرب في العالم

-أفضل حارسة مرمى في العالم

-أفضل حارس مرمى في العالم

-أفضل 11 لاعبة في العالم

-أفضل 11 لاعبا في العالم

-جائزة الروح الرياضية

-جائزة أفضل هدف في العالم ”بوشكاش“

-جائزة مشجع الفيفا.

⚽️👑❓ Who will be #TheBest? Football's kings and queens will be crowned at the #FIFAFootballAwards on 17 January 2022. ℹ️👉 https://t.co/bkldjYUAVs pic.twitter.com/uMJSVpNjqA — FIFA.com (@FIFAcom) November 9, 2021

وتُكافئ الجوائز الأفضل في كل فئة بغض النظر عن البطولة أو الجنسية على إنجازات جميع المرشحين خلال موسم 2020/2021، والتي تشمل أيضًا بطولة كرة القدم في أولمبياد طوكيو.

ووفقا لما ذكره الفيفا، فيعتمد التصويت على 4 جوانب، من خلال القادة والمدربين بجميع المنتخبات الوطنية في جميع أنحاء العالم، وتصويت الجماهير عبر الإنترنت، ومشاركات مجموعة مختارة من الصحفيين من أكثر من 300 وسيلة إعلامية معترف بها من الاتحاد الدولي.

وسيُفتح باب التصويت يوم الاثنين 22 نوفمبر، ويغلق يوم الجمعة 10 ديسمبر 2021، وسيتم الإعلان عن المرشحين خلال الفترة القليلة المقبلة.

وكان الدولي البولندي ليفاندوفسكي توج بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2020 متفوقًا على عمالقة كرة القدم على مدار أكثر من 10 سنوات، وهما النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ونجم برشلونة السابق ليونيل ميسي.

ولعب ليفاندوفسكي دورا بارزا في تتويج بايرن ميونخ بالثلاثية التاريخية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) في الموسم الماضي، كما أصبح ثاني لاعب فقط في التاريخ يقود فريقه للفوز بثلاثية، من بينها لقب دوري الأبطال، ويتصدر قائمة الهدافين في البطولات الثلاث في نفس الموسم.

يذكر أن ”ذا بيست“ هي جوائز سنوية يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ لأفضل اللاعبين والمدربين في كرة القدم للعام المنقضي.

وأنشئت هذه الجائزة من قبل الفيفا في 2016، وذلك بعد مشاكل عدم تجديد العقد بين الفيفا ومجلة فرانس فوتبول، الشريكين الأساسيين في كرة الفيفا الذهبية، التي مُنِحت لأفضل لاعب في العالم بين سنوات 2010 و2015، وبذلك عادت حقوق ملكية الكرة الذهبية إلى المجلة الفرنسية، والتي قامت بمنحها منفردة لأفضل لاعب في العالم، فقرر الفيفا تحديث جائزته السابقة تحت مسمى جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم بين 1991 و2009 إلى المسمى الجديد ”ذا بيست“.