"فيفا" يعلن رسميا موعد حفل جوائز THE BEST

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، بشكل رسمي، عن موعد حفل جوائز THE BEST السنوي، لتقديم جائزة أفضل لاعب في العالم.

ويقام حفل جوائز الأفضل يوم الاثنين 17 يناير 2022، في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم بمدينة زيورخ السويسرية، تماشيًا مع إجراءات الصحة العامة.

وأشار فيفا إلى أنه في معظم البلدان حول العالم استؤنفت المسابقات في ظل ظروف مناسبة، بفضل العمل الجاد والتضامن والإجراءات الخاصة، لذلك من المهم بالنسبة للاتحاد الدولي وكرة القدم في جميع أنحاء العالم الاعتراف بهذه العروض.

وستكون جوائز THE BEST مقسمة كالتالي:

-أفضل لاعبة في العالم

-أفضل لاعب في العالم

-أفضل مدربة في العالم

-أفضل مدرب في العالم

-أفضل حارسة مرمى في العالم

-أفضل حارس مرمى في العالم

-أفضل 11 لاعبة في العالم

-أفضل 11 لاعبا في العالم

-جائزة الروح الرياضية

-جائزة أفضل هدف في العالم ”بوشكاش“

-جائزة مشجع الفيفا.

