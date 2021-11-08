الصحف الرياضية: "بداية عهد تشافي".. "إنه وقت وست هام".. و"ديوكوفيتش القائد الوحيد"

شكلت نتائج لقاءات أمس الأحد، في الدوريات الأوروبية، التي شهدت هزيمة ليفربول أمام وست هام في إنجلترا، وتعادل أتلتيكو مدريد أمام فالنسيا وفوز إشبيلية بديربي الأندلس واستعادة ريال سوسيداد الصدارة في إسبانيا، وتعادل إنتر وميلان في ديربي الغضب، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف ببداية عهد تشافي هيرنانديز في برشلونة، ورغبة أستون فيلا في التعاقد مع ستيفن جيرارد، وتخلي اللاعبين عن سولشاير في مانشستر يونايتد، ومطالبة جماهير يوفنتوس المدرب أليغري بالإبقاء على التشكيل وطريقة اللعب، وفوز الهولندي فيرستابين ببطولة المكسيك للفورمولا وان، والصربي نوفاك ديوكوفيتش ببطولة باريس للتنس.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تعادل أتلتيكو مدريد أمام فالنسيا 3-3 وتألق نجم ريال مدريد السابق هوغو دورو، وكتبت: ”صعب دورو“.

كما تحدثت عن فوز ريال سوسيداد 2-0 على أوساسونا وعودته لصدارة ترتيب الدوري الإسباني، وكتبت: ”المتصدر لا يغفر“.

الصحيفة اهتمت بحسم إشبيلية ديربي الأندلس على حساب جاره ريال بيتيس 2-0.

سبورت

ركزت الصحيفة على بداية مرحلة المدرب تشافي هرنانديز في برشلونة، وكتبت: ”بداية عهد تشافي“.

وتحدثت عن التغييرات المنتظرة في الجهاز الطبي لبرشلونة، وكتبت: ”تشافي يستعيد الطبيب برونا“.

كما اهتمت بالرقم القياسي الثنائي لماراثون برشلونة من قبل كوسيغي وتيشوم.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على بداية عهد المدرب تشافي هيرنانديز مع برشلونة، وكتبت: ”تشافي المنقذ“.

كما اهتمت بقلق برشلونة من الإصابات، وكتبت: ”قلق بشأن طاعون الإصابات“.

الصحيفة اهتمت بتعادل أتلتيكو مدريد أمام فالنسيا 3-3 وفوز إشبيلية بديربي الأندلس على ريال بيتيس 2-0 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”إشبيلية يحسم الديربي ويعزز مركزه الثالث“، و“من 3-1 للتعادل في الوقت بدل الضائع“.

آس

ركزت الصحيفة على تعادل أتلتيكو مدريد أمام فالنسيا 3-3 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”فقدان نقاط مصيري“.

كما تحدثت عن استعداد ”كامب نو“ لاستقبال تشافي هيرنانديز كمدرب جديد لبرشلونة، وكتبت: ”كامب نو يستقبل تشافي“.

الصحيفة اهتمت بريال مدريد ونتائجه هذا الموسم، وكتبت: ”ريال مدريد وفي لخريطة الطريق، الفريق ثاني الدوري الإسباني ومتصدر المجموعة في دوري أبطال أوروبا“.

كما اهتمت بفوز الصربي نوفاك ديوكوفيتش ببطولة باريس للتنس، وكتبت: ”ديوكوفيتش يفوز في باريس ويتجاوز نادال في عدد بطولات 1000 نقطة“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على فوز وست هام يونايتد على ليفربول 3-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: ”كلوب ينتقد حكام تقنية الفيديو في الوقت الذي صعد خلاله وست هام للمركز الثالث بعد الفوز على ليفربول“.

كما تحدثت الصحيفة عن تعادل إيفرتون وتوتنهام سلبيا، وكتبت: ”ألم في تحكيم تقنية الفيديو“.

الصحيفة اهتمت بترشيح ستيفن جيرارد لتدريب أستون فيلا.

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على فوز وست هام يونايتد على ليفربول 3-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: ”إنه وقت وست هام“.

كما تحدثت عن رأي آلان شيرر في مانشستر يونايتد، وكتبت: ”شيرر: اللاعبون تخلوا عن سولشاير“.

الصحيفة اهتمت بتعادل توتنهام أمام إيفرتون سلبيا، وكتبت: ”أنطونيو كونتي: علينا أن نتحسن في كل شيء“.

الصحيفة اهتمت برغبة أستون فيلا في تعيين ستيفن جيرارد مدربا جديدا خلفا لسميت. ونوريتش سيتي.. عين على مارتين ولامبارد.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز رين على أولمبيك ليون 4-1 في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”بارك الجاذبية“.

كما اهتمت بفوز الصربي نوفاك ديوكوفيتش بلقب بطولة باريس للتنس، وكتبت: ”ديوكوفيتش القائد الوحيد“.

كما اهتمت بفوز الهولندي فيرستابين بجائزة المكسيك للفورمولا وان، وكتبت: ”يحيا فيرستابين“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل ميلان وإنتر 1-1 في ديربي الغضب، وتعادل نابولي أمام هيلاس فيرونا 1-1 في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”تعادل في الديربي وفي ملعب مارادونا“، و“التوقف الكبير“.

كما اهتمت بهزيمة روما أمام فينيزيا 3-2 وفوز لاتسيو على ساليرنيتانا 3-0، وكتبت: ”المهرجان الكبير للاتسيو“.

الصحيفة اهتمت بفوز الهولندي فيرستابين بجائزة المكسيك للفورمولا وان، وكتبت: ”فيرستابين يحرق الجميع“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل إنتر وميلان في ديربي الغضب 1-1 في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”ولكن يا له من ديربي جميل“.

كما اهتمت بيوفنتوس وطريقة اللعب ومطالبة الجماهير بتواجد عدة لاعبين في التشكيل الأساسي، وكتبت: ”أليغري لا تخلعه بعد الآن“.