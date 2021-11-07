الصحف الرياضية: إنتر ضد ميلان "ديربي العمالقة".. و"أسباس ترك هدية لتشافي"

شكلت نتائج لقاءات أمس السبت في الدوريات الأوروبية، التي شهدت فوز ريال مدريد وتعادل برشلونة في إسبانيا، وحسم مانشستر سيتي الديربي أمام مانشستر يونايتد في إنجلترا، وفوز يوفنتوس في إيطاليا، وباريس سان جيرمان في فرنسا، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بديربي ميلان، وأبرز لقاءات اليوم الأحد في الدوريات الأوروبية، ومطالبة روي كين أولي غونار سولشاير بالرحيل عن مانشستر يونايتد فورا، وإقالة مدرب نوريتش سيتي رغم الفوز على برينتفورد.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد 2-1 على رايو فاليكانو في الدوري الإسباني، وكتبت: ”بفارق 10 نقاط عن برشلونة“.

كما تحدثت عن تعادل برشلونة أمام سيلتا فيغو ”3-3″، وكتبت: ”أسباس ترك هدية لتشافي“.

الصحيفة اهتمت بلقاء فالنسيا وأتلتيكو مدريد، وديربي الأندلس بين إشبيلية وريال بيتيس في الدوري الإسباني، وكتبت: ”العلاج في الميستايا“، و“ديربي برائحة أوروبية“.

سبورت

ركزت الصحيفة على قدوم تشافي هيرنانديز لبرشلونة لتسلم مهمة تدريب الفريق وتزامنه مع التعادل أمام سيلتا فيغو 3-3 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”مرحبا بك، لديك عمل كبير“.

كما اهتمت بفوز ريال مدريد 2-1 على رايو فاليكانو في الدوري الإسباني، وكتبت: ”ريال مدريد يفوز بمعاناة“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تعادل برشلونة 3-3 أمام سيلتا فيغو في الدوري الإسباني والعمل الكبير الذي ينتظر المدرب الجديد، وكتبت: ”تشافي لديه عمل كبير“.

كما تحدثت عن فوز ريال مدريد الصعب على رايو فاليكانو 2-1 وتصدره الدوري الإسباني، وكتبت: ”ريال مدريد يعاني في النهاية على الرغم من هيمنته على اللقاء“.

الصحيفة اهتمت بفوز إسبانيول على غرناطة 2-0، وكتبت: ”فوز قبل الديربي وإنريكي يستدعي راؤول دي توماس“.

كما اهتمت بلقاء فالنسيا وأتلتيكو مدريد، وكتبت: ”اختبار صعب لفريق سيميوني“.

آس

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد 2-1 على رايو فاليكانو وتصدره الدوري الإسباني، وكتبت: ”متصدر بوجهين“.

كما تحدثت عن تعادل برشلونة وسيلتا فيغو 3-3 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”إبريق من الماء البارد في استقبال تشافي“.

الصحيفة اهتمت بلقاء فالنسيا ضد أتلتيكو مدريد، وديربي الأندلس بين إشبيلية وريال بيتيس، وكتبت: ”غريزمان وسافيتش يهبان لنجدة أتلتيكو مدريد“، و“ديربي من بعد التعثر أوروبيا“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز باريس سان جيرمان 3-2 على بوردو في الدوري الفرنسي بفضل تألق البرازيلي نيمار، وكتبت: ”نيمار ينير باريس سان جيرمان“.

كما اهتمت بلقاء رين وأولمبيك ليون في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”صراع طموح“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على هزيمة مانشستر يونايتد في الديربي أمام مانشستر سيتي 2-0 والمطالبة برحيل أولي غونار سولشاير، وكتبت: ”ارحل الآن يا سولشاير“، و“روي كين يحث سولشاير على ترك مانشستر يونايتد الآن من أجل مصلحته“.

كما اهتمت بإقالة مدرب نوريتش سيتي رغم الفوز على برينتفورد 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: ”فاركي الفرح والإقالة“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز يوفنتوس على فيورنتينا 1-0 في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”يوفنتوس بالمسامير“.

كما اهتمت بديربي ميلان بين إنتر ميلان وميلان، وكتبت: ”إلى الديربي الذي يقرر من يرشح نفسه للتنافس على لقب الدوري الإيطالي“.

الصحيفة اهتمت بلقاءات فينيزيا ضد روما، ونابولي أمام هيلاس فيرونا.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز يوفنتوس على فيورنتينا 1-0 بفضل هدف كوادرادو في الدقيقة الأخيرة من اللقاء وكتبت: ”بكل سرور كوادرادو“.

كما اهتمت بديربي ميلان بين إنتر وميلان في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”ديربي العمالقة“.

الصحيفة اهتمت بفوز أتلانتا على كالياري 2-1 وخسارة تورينو 1-0 أمام سبيزيا.