رسميًا.. برشلونة يعين تشافي مدربًا جديدًا حتى 2024

‭‭ ‬‬أعلن نادي برشلونة في بيان رسمي، تعيين تشافي هيرنانديز مدربًا جديدًا له، لخلافة الهولندي المقال رونالد كومان.

وقال برشلونة في بيان: ”توصل نادي برشلونة إلى اتفاق مع تشافي ليصبح مدرب الفريق الأول لبقية الموسم الحالي وموسمين آخرين، وترك تشافي السد القطري بعد محادثات أجريت خلال الأيام القليلة الماضية مع مالكي النادي“.

Xavi Hernández returns home 6 years after his goodbye from Camp Nou 💙❤️ — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 6, 2021

وأضاف: ”من المتوقع أن يصل تشافي إلى برشلونة، وأن يتم تقديمه، يوم الإثنين 8 نوفمبر، كمدرب جديد للفريق الأول في حدث مفتوح للجمهور في ملعب كامب نو، ثم سيظهر في مؤتمر صحفي“.

وكان نادي السد القطري، قد أعلن، أمس الجمعة، رحيل تشافي إلى برشلونة، لكن لم يصدر وقتها بيان من برشلونة، وقالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن برشلونة لا يريد دفع الشرط الجزائي مقابل توقيع تشافي لأن قانون ”اللعب المالي النظيف“ يمنع ذلك خاصة أن النادي يعاني من أزمة مالية طاحنة.

A legend on the pitch, with the soul of a manager pic.twitter.com/FFNvE98hNV — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 6, 2021

في حين قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن برشلونة، وتشافي، سيتقاسمان دفع الخمسة ملايين يورو على الرغم من أن تشافي سيستعيد ما سيدفعه بالفعل نظرًا لأنه سفير لكأس العالم 2022 في قطر.

ولعب تشافي، البالغ من العمر 41 عامًا، لبرشلونة 24 عامًا، بينها 17 مع الفريق الأول، وأسهم بتحقيق إنجازات رائعة مع الفريق التاريخي للنادي.

وخاض تشافي مع الفريق الأول لبرشلونة 767 مباراة، وهو ثاني أكثر لاعب مشاركة في تاريخ الفريق (بعد ليونيل ميسي)، وحصل تشافي مع النادي الكتالوني 25 لقبًا، بينها السداسية التاريخية، موسم 2008/2009، تحت قيادة زميله السابق ثم مدربه بيب غوارديولا.

وكانت أول مباراة لشافي مع الفريق الأول لبرشلونة، العام 1998، تحت قيادة المدرب الهولندي لويس فان غال.

ونال تشافي مع برشلونة 8 ألقاب في الدوري الإسباني، و4 في دوري أبطال أوروبا، و3 في كأس ملك إسبانيا، و2 في كأس العالم للأندية، و2 في كأس السوبر الأوروبي، و6 في كأس السوبر الإسباني.

وغادر تشافي برشلونة، صيف العام 2015، وانضم إلى السد القطري لاعبًا، قبل أن يعتزل ويتولى تدريب الفريق في 2019.

الجهاز الفني

ويوم أمس الجمعة، قالت صحيفة ”سبورت“ إن تشافي سيحضر برفقة المدربين المساعدين أوسكار هيرنانديز، وسيرجيو آليغري، إلى جانب المعد البدني إيفان توريس، والثلاثي ديفيد براتس وتوني لوبو وسيرجيو غارسيا كمحللين أداء، وكارلوس توجيرا للعلاج الطبيعي.

وودع تشافي هيرنانديز لاعبيه في السد القطري خلال حفل غداء وبكى أثناء وداعهم، لكنه أعرب عن سعادته بعودته لفريقه الأم وهذه المرة كمدرب.

وكان برشلونة قد أعلن إقالة المدرب الهولندي رونالد كومان بعد تلقي الفريق خسارتين متتاليتين في الدوري الإسباني، أمام ريال مدريد ورايو فاليكانو.

It was meant to be.

Welcome home. pic.twitter.com/gdGdFedk7t — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 6, 2021

وقرر برشلونة تعيين سيرجي بارخوان مدربًا مؤقتًا لحين تعيين مدرب جديد، حيث استقر على تعيين تشافي.

ويملك برشلونة 16 نقطة من 11 مباراة، ويحتل المركز التاسع في ترتيب الدوري الإسباني.

وفي دوري أبطال أوروبا يحتل برشلونة المركز الثاني في مجموعته خلف بايرن ميونيخ بست نقاط بعد أول 4 جولات، رغم هزيمته في أول مباراتين.