تقرير: اليابان تدرس عدم استضافة كأس العالم للأندية

كشفت تقارير صحفية، أن الاتحاد الياباني لكرة القدم يدرس فكرة عدم استضافة كأس العالم للأندية، المقرر إقامته نهاية هذا العام، بسبب قيود وإجراءات فيروس كورونا المستجد.

وكان من المفترض أن تستضيف اليابان نسخة مونديال الأندية، للاحتفال بالذكرى المئوية.

ووفقًا لما نقلته وكالة ”كايودو“ اليابانية، يوم الأربعاء، عبر موقعها الإلكتروني، والتي نقلت عن مصدر داخل الاتحاد الياباني لكرة القدم، فقد أكد أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ يناقش الأمر في الوقت الحالي.

وأوضح المصدر، أن ”فيفا“ متردد بشأن البلد المضيف للبطولة المقبلة والمواعيد الاحتياطية لها، لأن بطولة كأس العالم للأندية، من الممكن أن تؤجَّل عن موعدها المحدد في شهر ديسمبر المقبل.

