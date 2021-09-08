تقرير: اليابان تدرس عدم استضافة كأس العالم للأندية

كشفت تقارير صحفية، أن الاتحاد الياباني لكرة القدم يدرس فكرة عدم استضافة كأس العالم للأندية، المقرر إقامته نهاية هذا العام، بسبب قيود وإجراءات فيروس كورونا المستجد.

وكان من المفترض أن تستضيف اليابان نسخة مونديال الأندية، للاحتفال بالذكرى المئوية.

ووفقًا لما نقلته وكالة ”كايودو“ اليابانية، يوم الأربعاء، عبر موقعها الإلكتروني، والتي نقلت عن مصدر داخل الاتحاد الياباني لكرة القدم، فقد أكد أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ يناقش الأمر في الوقت الحالي.

وأوضح المصدر، أن ”فيفا“ متردد بشأن البلد المضيف للبطولة المقبلة والمواعيد الاحتياطية لها، لأن بطولة كأس العالم للأندية، من الممكن أن تؤجَّل عن موعدها المحدد في شهر ديسمبر المقبل.

#Football: JFA to give up on hosting 2021 Club World Cup due to COVIDhttps://t.co/bBRHhjmB9k — Kyodo News | Japan (@kyodo_english) September 7, 2021

فيما قالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، إن ”فيفا“ لم يستقر على البلد البديلة لليابان، حتى الآن.

ونقلت الصحيفة تصريحات لمصدر مسؤول بالاتحاد الياباني، قوله: ”ما لم نضع خططًا لكيفية تنظيم الأحداث بالتزامن مع كورونا، فإن كرة القدم وكذلك الرياضات الأخرى، لن تكون قادرة على الحفاظ على نفسها“.

وتأهل حتى الآن لمنافسات النسخة الجديدة، تشيلسي الإنجليزي كبطل لدوري أبطال أوروبا، والأهلي المصري حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي، المتأهل بناء على ترشيح اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم.

ويُنتظر كذلك معرفة بقية المشاركين وهم بطل دوري أبطال آسيا، والذي سيتحدد في 27 نوفمبر المقبل، وبطل اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم ”كونميبول“ ويتحدد في 20 نوفمبر.

كذلك يتحدد بطل اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ”الكونكاكاف“ يوم 28 أكتوبر، وأخيرًا بطل الدوري الياباني الذي سيحسم يوم 4 ديسمبر على أقصى تقدير.

يذكر أن بايرن ميونخ الألماني، هو آخر أبطال كأس العالم للأندية، وذلك حين حقق اللقب في فبراير الماضي بالفوز 1-0 على تايغرز أونال المكسيكي في النهائي.

وتتواصل البطولة بالنظام الذي أقيمت به منذ عام 2005، وحتى الآن بأنْ يتأهل بطل دوري أبطال أوروبا، ونظيره في أمريكا الجنوبية، بطل كأس ”ليبارتادورس“ لنصف النهائي مباشرة، بينما تلعب بقية الفرق الدور ربع النهائي.