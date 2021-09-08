الصحف الرياضية: "حرب تأجيل المباريات في الليغا".. و"اللقطة الجميلة لغريزمان"

شكلت لقاءات تصفيات قارة أوروبا لكأس العالم 2022، وفوز فرنسا وهولندا وتألق أنطوان غريزمان وممفيس ديباي، والحرب بشأن تأجيل اللقاءات في الدوري الإسباني، العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف باليوم الأول لكريستيانو رونالدو في تدريبات مانشستر يونايتد، ورغبة رونالد كومان في الاستمرار لسنوات مدربا لبرشلونة ووصول كامافينغا لريال مدريد ولقاء ربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاءات تصفيات كأس العالم واهتمت بمواجهتي منتخب إسبانيا أمام كوسوفو، والسويد ضد اليونان، وكتبت: ”اليوم نلعب لقاءين“.

كما اهتمت بالصراع بين الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الليغا بسبب تأجيل لقاءين، وكتبت: ”مؤجلات وتستمر الفوضى“.

الصحيفة اهتمت بلقاءات دوري أبطال أوروبا للسيدات، مانشستر سيتي ضد ريال مدريد وأولمبيك ليون أمام ليفانتي.

سبورت

ركزت الصحيفة على حوارها مع الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة، وكتبت: ”كومان: أرغب في الاستمرار مدربا لبرشلونة لسنوات“.

كما تحدثت عن أخبار برشلونة، وكتبت: ”تأجيل لقاء برشلونة وإشبيلية“، وعن تألق ممفيس ديباي برفقة هولندا وقيادته منتخب بلاده للفوز على تركيا 6-1، وكتبت: ”هاتريك ممفيس ديباي“.

الصحيفة اهتمت بلقاء المنتخب الإسباني أمام كوسوفو في تصفيات كأس العالم 2022، وكتبت: ”تلعب إسبانيا في كوسوفو وتنتظر نتيجة لقاء السويد واليونان“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على حوارها مع الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة، وكتبت: ”كومان: القوة يجب أن تأتي من المدرب“.

الصحيفة تحدثت عن لقاء منتخب كوسوفو أمام إسبانيا، وكتبت: ”الفوز وانتظار تعثر السويد“.

الصحيفة اهتمت بتأجيل لقاءين في الدوري الإسباني، وكتبت: ”إشبيلية ضد برشلونة وفياريال أمام ديبورتيفو ألافيس تأجلا“.

آس

ركزت الصحيفة على وصول النجم الشاب إدواردو كامافينغا لريال مدريد، وكتبت: ”كامافينغا المستقبل هنا“.

كما تحدثت عن لقاء المنتخب الإسباني أمام كوسوفو في تصفيات كأس العالم.

الصحيفة اهتمت بالصراع بشأن تأجيل لقاءين في الدوري الإسباني، وكتبت: ”حرب بشأن تأجيل اللقاءات“.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء المنتخب الإنجليزي ونظيره البولندي في تصفيات كأس العالم 2022، وكتبت: ”غاريث من.. عقد جديد؟.. ساوثغيت يصر بأن لاعبي إنجلترا لن يهتموا من هو المدرب بعد كأس العالم.

كما اهتمت بالتحاق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بتدريبات فريقه مانشستر يونايتد، وكتبت: ”رونالدو أول يوم تدريب برفقة مانشستر يونايتد، لا ذلك لم يكن حلما“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز منتخب فرنسا على منتخب فنلندا 2-0 في تصفيات كأس العالم 2022 وتألق النجم أنطوان غريزمان مسجل الهدفين، وكتبت: ”اللقطة الجميلة لغريزمان“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء منتخب إيطاليا أمام ليتوانيا في تصفيات كأس العالم 2022، وكتبت: ”إيطاليا الراسبادوري“.

كما تحدثت عن لقاء نابولي ويوفنتوس، وكتبت: ”سباليتي يجد أوسيمين على أرضية الملعب أمام يوفنتوس“.

الصحيفة اهتمت بلقاء ربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، وكتبت: ”بيريتيني يتحدى ديوكوفيتش“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء المنتخب الإيطالي أمام ليتوانيا في تصفيات كأس العالم 2022، وكتبت: ”أخرجوا الأهداف“.

الصحيفة تحدثت عن لقاء نابولي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”أوسيمين يشعل لقاء نابولي – يوفنتوس“.

الصحيفة اهتمت بأخبار الأندية الإيطالية، ولقاء بيريتيني وديوكوفيتش في ربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.