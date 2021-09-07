تصفيات كأس العالم: هولندا تكتسح تركيا.. والبرتغال تهزم أذربيجان.. وفرنسا تعبر فنلندا

فازت البرتغال 3-صفر خارج أرضها أمام أذربيجان في تصفيات كأس العالم لكرة القدم يوم الثلاثاء لتتصدر المجموعة الأولى.

وخاضت البرتغال المباراة دون القائد والهداف كريستيانو رونالدو الذي تعرض للإيقاف بعدما تلقى بطاقة صفراء للاحتفال بهدفه الثاني في الثواني الأخيرة خلال الفوز 2-1 على أيرلندا الأسبوع الماضي.

لكن غيابه لم يكن مؤثرا حيث سجلت البرتغال في الشوط الأول عن طريق برناردو سيلفا وأندريه سيلفا، وقبل أن يختتم ديوغو غوتا الأهداف بضربة رأس في الشوط الثاني.

وتقدم المنتخب الزائر، الذي لم يتعرض تقريبا لأي معاناة، عن طريق برناردو عندما تلقى تمريرة طويلة من برونو فرنانديز وسدد من مدى قريب لتصطدم الكرة بالقائم وتدخل المرمى في الدقيقة 26.

وساهم فرنانديز بقوة في الهدف الثاني أيضا حيث أرسل تمريرة إلى غوتا ليمرر إلى سيلفا ويسجل من مدى قريب.

واختتم غوتا الأهداف قبل ربع ساعة من نهاية الوقت الأصلي حيث وضع الكرة برأسه داخل المرمى بعد كرة عرضية من جواو كانسيلو.

وأصبح رصيد فريق المدرب فرناندو سانتوس 13 نقطة في صدارة المجموعة الأولى وبفارق ثلاث نقاط عن صربيا التي تلعب في ضيافة أيرلندا اليوم أيضا.

وفي مباراة أخرى، حقق منتخب فرنسا فوزا مهما على فنلندا بهدفين دون رد.

سجل أنطوان غريزمان هدفي المباراة في الدقيقتين 25 و54.

وبذلك كسر الديوك لعنة التعادلات التي لازمتهم في آخر 5 مباريات سواء في التصفيات أو بطولة يورو 2020.

ورفع منتخب فرنسا رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة الرابعة، بينما تجمد رصيد فنلندا عند خمس نقاط، ليتراجع للمركز الرابع متخلفا بفارق الأهداف عن منتخبي أوكرانيا والبوسنة.

وفي مباراة ثالثة، اكتسح المنتخب الهولندي ضيفه التركي بنتيجة (6-1)، في اللقاء الذي جمع بينهما في الجولة السادسة للمجموعة السابعة بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

وتقدم دافي كلاسين في الدقيقة الأولى لمنتخب هولندا، قبل أن يسجل الهدف الثاني ممفيس ديباي في الدقيقة 16.

وعاد ديباي في الدقيقة 38 ليسجل الهدف الثالث من ضربة جزاء.

وأحرز ديباي الهدف الرابع لهولندا والهاتريك له في الدقيقة 54

وتمكن البديل جوس نيل في الدقيقة 80 من تسجيل الهدف الخامس لهولندا، قبل أن يضيف زميله مالين الهدف السادس في الدقيقة 90.

ونجح الجناح التركي جنكيز أوندير في الدقيقة 91 في تسجيل الهدف الوحيد لبلاده.

وبهذه النتيجة، يضيف منتخب هولندا لرصيده النقطة الـ13 في الترتيب الأول بفارق الأهداف عن النرويج التي تتواجد في الترتيب الثاني بنفس عدد النقاط.

وفي المقابل، يتجمد عدد نقاط منتخب تركيا عند 11 نقطة هو الآخر في الترتيب الثالث بالمجموعة السابعة.